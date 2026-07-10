Στην τρέλα του... κουπιού για τη Νορβηγία το «κορίτσι του Μουντιάλ», δείτε το βίντεο της Ιβάνα Κνολ για τον αγώνα με την Αγγλία
Στην τρέλα του... κουπιού για τη Νορβηγία το «κορίτσι του Μουντιάλ», δείτε το βίντεο της Ιβάνα Κνολ για τον αγώνα με την Αγγλία
«Κάνω προπόνηση για τον νορβηγικό πανηγυρισμό μου για το Σάββατο και το υπόλοιπο Παγκόσμιο Κύπελλο» εξηγεί η Ιβάνα Κνολ
Η κωπηλατική αλά Νορβηγία έχει γίνει το trend του φετινού Μουντιάλ με την ομάδα του Έρλιγνκ Χάλαντ να κάνει... κουπί μαζί με τους φιλάθλους μετά από κάθε επιτυχημένο αποτέλεσμα που έφερε τους «Βίκινγκς» να διεκδικούν την πρόκριση στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα ξημερώματα του Σαββάτου κόντρα στην Αγγλία.
Η τρέλα του «ro» των Νορβηγών ακούμπησε και το λεγόμενο «κορίτσι του Μουντιάλ», την Ιβάνα Κνολ.
Η πανέμορφη Κροάτισσα ανήρτησε βίντεο στο Instagram στο οποίο κάνει «προπόνηση για το Σάββατο» όπως γράφει χαρακτηριστικά.
«Η Κροατία έχει αποκλειστεί... οπότε κάνω προπόνηση για τον νορβηγικό πανηγυρισμό μου για το Σάββατο και το υπόλοιπο Παγκόσμιο Κύπελλο» εξηγεί η Ιβάνα Κνολ για το βίντεό της από γυμναστήριο να κάνει κωπηλασία.
Η τρέλα του «ro» των Νορβηγών ακούμπησε και το λεγόμενο «κορίτσι του Μουντιάλ», την Ιβάνα Κνολ.
Η πανέμορφη Κροάτισσα ανήρτησε βίντεο στο Instagram στο οποίο κάνει «προπόνηση για το Σάββατο» όπως γράφει χαρακτηριστικά.
«Η Κροατία έχει αποκλειστεί... οπότε κάνω προπόνηση για τον νορβηγικό πανηγυρισμό μου για το Σάββατο και το υπόλοιπο Παγκόσμιο Κύπελλο» εξηγεί η Ιβάνα Κνολ για το βίντεό της από γυμναστήριο να κάνει κωπηλασία.
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