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Όλο και καλύτερη η εικόνα της χώρας σε δωρεές οργάνων και μεταμοσχεύσεις – Τι έχει αλλάξει
Όλο και καλύτερη η εικόνα της χώρας σε δωρεές οργάνων και μεταμοσχεύσεις – Τι έχει αλλάξει
Η δωρεά οργάνων και οι μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια, χάρη στον καλύτερο συντονισμό, την ενημέρωση του κοινού και τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων
Μια σταθερά αυξητική τάση παρουσιάζουν οι δωρεές οργάνων και οι μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα, γεγονός που γεννά αισιοδοξία και δείχνει ότι η χώρα μας έχει αλλάξει πλέον σελίδα, σε έναν τομέα στον οποίο διαχρονικά ήταν ουραγός στην Ευρώπη.
Το Υπουργείο Υγείας τόνισε χθες τη θετική πορεία στη μεταμοσχευτική δραστηριότητα, σημειώνοντας πως σε λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν 14 μεταμοσχεύσεις στα νοσοκομεία «Ωνάσειο», «Λαϊκό», «Ευαγγελισμός» και «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης.
Το Υπουργείο Υγείας τόνισε χθες τη θετική πορεία στη μεταμοσχευτική δραστηριότητα, σημειώνοντας πως σε λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν 14 μεταμοσχεύσεις στα νοσοκομεία «Ωνάσειο», «Λαϊκό», «Ευαγγελισμός» και «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης.
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