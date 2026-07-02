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Το μάτι ως «παράθυρο» υγείας: Νέα εξέταση δείχνει διαβήτη, πίεση και χοληστερόλη σε δευτερόλεπτα
Το μάτι ως «παράθυρο» υγείας: Νέα εξέταση δείχνει διαβήτη, πίεση και χοληστερόλη σε δευτερόλεπτα
Νέο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης αναλύει εικόνες αμφιβληστροειδούς και εντοπίζει ενδείξεις κοινών παθήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερο προληπτικό έλεγχο
Ένα νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να αναλύει εικόνες του αμφιβληστροειδούς και να εντοπίζει, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενδείξεις για μια σειρά κοινών παθήσεων, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, η ουρική αρθρίτιδα, η οστεοπόρωση και οι διαταραχές του θυρεοειδούς.
Το πρόγραμμα, που ονομάζεται Reti-Pioneer, παρουσιάστηκε σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine και θεωρείται ένα βήμα προς την αξιοποίηση μιας απλής οφθαλμολογικής απεικόνισης για τον ταχύτερο έλεγχο πολλών διαφορετικών νοσημάτων. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Lisa Zhuoting Zhu, εκτιμά ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη διάγνωση πιο άμεση, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή περιφερειακές κοινότητες. «Οι ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την υγεία τους αμέσως και να ξεκινούν θεραπευτικές παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό, αντί να περιμένουν τα αποτελέσματα εξετάσεων, που απαιτούν περισσότερο χρόνο», ανέφερε.
Το Reti-Pioneer χρησιμοποιεί μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν εκπαιδευτεί σε χιλιάδες εικόνες ματιών από άτομα με και χωρίς κάποια νόσο. Στόχος είναι να εντοπίζονται ανεπαίσθητες αλλαγές στον αμφιβληστροειδή, οι οποίες δεν είναι ορατές με «γυμνό» μάτι.
Η εξέταση γίνεται με κάμερα βυθού, έναν εξοπλισμό πιο απλό και εύχρηστο σε σύγκριση με άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η ανάλυση μπορεί να δώσει αποτέλεσμα σχεδόν άμεσα, σε αντίθεση με εξετάσεις όπως οι αιματολογικές, που συχνά απαιτούν περισσότερο χρόνο.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κυρίως σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Κίνα και έδειξε ότι το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τον γρήγορο έλεγχο των ασθενών, βοηθώντας τους γιατρούς να λάβουν πιο άμεσες αποφάσεις.
Η δρ. Zhu καταλήγει ότι, ακόμη και σε χώρες με αποδοτικά συστήματα υγείας, τα αποτελέσματα εξετάσεων μπορεί να χρειαστούν ώρες ή ημέρες, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές η αναμονή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ένας γρήγορος έλεγχος στο σημείο φροντίδας θα μπορούσε να επιτρέψει την έναρξη παρεμβάσεων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.
Πηγή: ygeiamou.gr
Το πρόγραμμα, που ονομάζεται Reti-Pioneer, παρουσιάστηκε σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine και θεωρείται ένα βήμα προς την αξιοποίηση μιας απλής οφθαλμολογικής απεικόνισης για τον ταχύτερο έλεγχο πολλών διαφορετικών νοσημάτων. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Lisa Zhuoting Zhu, εκτιμά ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη διάγνωση πιο άμεση, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή περιφερειακές κοινότητες. «Οι ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την υγεία τους αμέσως και να ξεκινούν θεραπευτικές παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό, αντί να περιμένουν τα αποτελέσματα εξετάσεων, που απαιτούν περισσότερο χρόνο», ανέφερε.
Το Reti-Pioneer χρησιμοποιεί μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν εκπαιδευτεί σε χιλιάδες εικόνες ματιών από άτομα με και χωρίς κάποια νόσο. Στόχος είναι να εντοπίζονται ανεπαίσθητες αλλαγές στον αμφιβληστροειδή, οι οποίες δεν είναι ορατές με «γυμνό» μάτι.
Πώς λειτουργεί
Η εξέταση γίνεται με κάμερα βυθού, έναν εξοπλισμό πιο απλό και εύχρηστο σε σύγκριση με άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η ανάλυση μπορεί να δώσει αποτέλεσμα σχεδόν άμεσα, σε αντίθεση με εξετάσεις όπως οι αιματολογικές, που συχνά απαιτούν περισσότερο χρόνο.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κυρίως σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Κίνα και έδειξε ότι το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τον γρήγορο έλεγχο των ασθενών, βοηθώντας τους γιατρούς να λάβουν πιο άμεσες αποφάσεις.
Η δρ. Zhu καταλήγει ότι, ακόμη και σε χώρες με αποδοτικά συστήματα υγείας, τα αποτελέσματα εξετάσεων μπορεί να χρειαστούν ώρες ή ημέρες, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές η αναμονή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ένας γρήγορος έλεγχος στο σημείο φροντίδας θα μπορούσε να επιτρέψει την έναρξη παρεμβάσεων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.
Πηγή: ygeiamou.gr
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