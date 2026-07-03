Γιατί γερνάμε πιο γρήγορα απ΄ τους γονείς μας; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι νεότερες γενιές εμφανίζουν υψηλότερη βιολογική ηλικία από προηγούμενες, ενώ οι επιστήμονες εξετάζουν αν αυτό σχετίζεται με την αύξηση των περιστατικών καρκίνου πριν από τα 50