Γιατί γερνάμε πιο γρήγορα απ΄ τους γονείς μας; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Ταχύτερα φαίνεται να γερνούν
οι νεότερες γενιές σε σχέση με προηγούμενες, την ώρα που οι διαγνώσεις καρκίνου
σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών
αυξάνονται διεθνώς.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1965
και 1974
εμφάνιζαν υψηλότερη βιολογική ηλικία σε σύγκριση με όσους γεννήθηκαν την περίοδο 1950-1954. Αντίστοιχη τάση παρατηρήθηκε και στους γεννημένους μεταξύ 1990
και 1999,
σε σύγκριση με την ομάδα 1965-1969.
Η βιολογική ηλικία αποτυπώνει τη φθορά που συντελείται στον οργανισμό σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο και δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη χρονολογική.
«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ορισμένοι νεότεροι ενήλικες ενδέχεται να βιώνουν αυτές τις αλλαγές νωρίτερα από το αναμενόμενο, γεγονός που θα μπορούσε να συνδέεται με τα αυξανόμενα ποσοστά καρκίνου στις συγκεκριμένες γενιές
», ανέφερε στο Oncology Central ο Δρ. Yin Cao, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον και συν-συγγραφέας της μελέτης.
Παρ’ ότι ο καρκίνος θεωρούνταν «παραδοσιακά» νόσος που αφορά κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες, τα περιστατικά πρώιμης εμφάνισης, δηλαδή πριν από τα 50, αυξάνονται τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Euronews, έκθεση στο BMJ κατέγραψε παγκόσμια άνοδο κατά 79% στις νέες διαγνώσεις από το 1990.
Ανάλογη ανησυχία παρατηρείται και για τα παιδιά και τους εφήβους. Από το 2022, περίπου 13.800 παιδιά και έφηβοι έχουν διαγνωστεί με καρκίνο σε 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τον Καρκίνο (ECIS).
Η βιολογική γήρανση ενδέχεται να αποτελεί μία από τις αιτίες που συνδέονται με αυτή την τάση. Στο ίδιο πλαίσιο, προηγούμενες έρευνες έχουν αναδείξει και άλλους πιθανούς επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, το αλκοόλ, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η έκθεση σε μικροπλαστικά.
Οι ερευνητές, πάντως, επισημαίνουν ότι η παρούσα μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση. Δεν δείχνει, δηλαδή, ότι η βιολογική γήρανση «προκαλεί» καρκίνο. Φέρνει στο φως, όμως, μια σημαντική συσχέτιση, η οποία χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, τόσο για την κατανόηση της αύξησης των καρκίνων πρώιμης εμφάνισης, όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης των χρόνιων νοσημάτων.
Πηγή: ygeiamou.gr