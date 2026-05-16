Metallica: Το sold out των 12.000.000 ευρώ!

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου το απίστευτο μποτιλιάρισμα στα στενά γύρω και απέναντι από το Ολυμπιακό στάδιο μαρτυρούσε την απίστευτη κοσμοσυρροή που τίμησε την επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα.Μια επιστροφή που αποδείχτηκε ιστορική, αφού ένα μέγα πλήθος που άγγιξε τις 90.000 κατέγραψε μια από τις μεγαλύτερες προσελεύσεις κοινού σε συναυλιακό event.Το ίδιο εντυπωσιακές ήταν και οι εισπράξεις της βραδιάς που άγγιξαν κατά προσέγγιση τα 12.000.000 με βάση τα διάφορα τμήματα (sections) του σταδίου και το ανάλογο αντίτιμο του εισητηρίου που είχε το κάθε ένα από αυτά.Οι τιμές κυμάνθηκαν από 86 ευρώ στα πιο οικονομικά τμήματα, 145 ευρώ για την αρένα και 215 ευρώ για τις πιο προνομιακές θέσεις με καλύτερη ορατότητα.Υπήρχε φυσικά και το περίφημο snake pit, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο κέντρο της σκηνής όπου το εισιτήριο ξεκίναγε από τα 550 ευρώ και έφτανε μέχρι τα 775 ευρώ. Τέλος υπήρχαν και τα VIP πακέτα τα οποία ήταν πολύ πιο ακριβά, αφού για να ζήσεις την «Moth into flame-Snake pit experience» έπρεπε να καταβάλλεις 2.445 ευρώ.Το συγκεκριμένο πακέτο περιελάμβανε μεταξύ άλλων εισιτήριο για το Snake Pit, συνάντηση με δυο μέλη του συγκροτήματος, φωτογράφηση μαζί τους από τον επίσημο φωτογράφο της περιοδείας, ξενάγηση στον χώρο και αναμνηστική φωτό πάνω στην σκηνή.Γνώστες από τον χώρο των συναυλιών εικάζουν ότι σε άλλη χώρα π.χ. στην Γερμανία τα έσοδα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερα αφού εκεί το εισιτήριο στην αρένα κοστίζει 180-200 ευρώ. Σύμφωνα με τα ίδια άτομα η πρώτη συναυλία των Coldplay απέφερε περισσότερα έσοδα από αυτή των Metallica, δηλαδή πάνω από 14.000.000 ευρώ, επειδή τα εισιτήρια τους ήταν πιο ακριβά.Σημαντικές ήταν και οι εισπράξεις από το επίσημο merchandise (μπλουζάκια, αφίσες, φουλάρια και διάφορα αναμνηστικά) των Metallica, αφού οι ουρές πριν από την συναυλία στα ειδικά σημεία έξω από το στάδιο έφταναν το μισό χιλιόμετρο!

Το τερμάτισαν

Το ίδιο ανεβασμένες ήταν οι εισπράξεις από ποτά και σνακ που πουλήθηκαν, ενώ το ΟΑΚΑ αποκόμισε σημαντικό οικονομικό όφελος αφού σύμφωνα με πληροφορίες, εισέπραξε ποσό που εικάζεται ότι άγγιξε τις 500.000 ευρώ.Σε ότι αφορούσε τα εισητήρια η προπώληση ξεκίνησε πρώτα για τα μέλη του fun club στις 27 Μαΐου πέρυσι τα οποία «εξαφάνισαν» άμεσα τον διαθέσιμο αριθμό, και δύο μέρες μετά ακολούθησαν οι συνδρομητές της High Priority.Η γενική προπώληση ξεκίνησε και ουσιαστικά τελείωσε στις 30 του μήνα με ανθρώπους να περιμένουν ακόμη και τρεις ή τέσσερις ώρες πάνω από έναν υπολογιστή, προκειμένου να αγοράσουν εισιτήριο.Το sold out που ανακοινώθηκε την ίδια ημέρα, έδειξε με τον πιο καταλυτικό τρόπο, την τρέλα που έχουμε με το συγκεκριμένο συγκρότημα στην χώρα μας εδώ και δεκαετίες.Όμως αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο στο ΟΑΚΑ, ήταν κάτι μοναδικό, όχι μόνο σε όγκο αλλά κυρίως σε ενέργεια με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην μπάντα και το κοινό.Μιλώντας με αριθμούς η «ιέρεια» της ποπ Μαντόνα στην αλήστου μνήμης συναυλία που έδωσε στον ίδιο χώρο πριν από δέκα επτά χρόνια συγκέντρωσε περίπου 75.000 θεατές, το 2010 οι U2 με την περιοδεία «360 Tour» είχαν περί τις 84.000 κόσμο, ενώ οι Metallica άγγιξαν τις 90.000 άτομα.Η φρενίτιδα για το συγκεκριμένο event ήταν τέτοια, που άνθρωποι από ενενήντα ένα (91) χώρες αγόρασαν εισιτήριο και ταξίδεψαν στην Ελλάδα εκείνο το Σαββατοκύριακο για να δουν την «καυτή» τετράδα. Μια τετράδα που στις 20.45 μ.μ. ανέβηκε στην σκηνή του ΟΑΚΑ μέσα σε αποθέωση και έφτανε να ηχήσουν οι πρώτες νότες από το «Creeping death» για να «σεληνιαστεί» το κοινό στις κερκίδες και στην αρένα.Φρόντισαν γι’ αυτό τα 600 ηχεία και sub woofer που είχαν κρεμαστεί σε οχτώ πύργους περιμετρικά της σκηνής, τα οποία παρήγαγαν έναν εκπληκτικό ήχο.Η τρομερή διάθεση της μπάντας παρέσυρε από το πρώτο λεπτό τον κόσμο και παίζοντας με τέρμα τα γκάζια η μπάντα επέλεξε ένα set list που περιελάμβανε τις περισσότερες κλασσικές επιτυχίες τους.Ο Χέτφιλντ μας καλησπέρισε θερμά, δήλωσε ευγνώμων που το συγκρότημα ήρθε πάλι στην Αθήνα ενώ ο κιθαρίστας Κιρκ Χάμετ επισήμανε ότι η μουσική ξεκίνησε από την χώρα μας.Κατόπιν μας «βομβάρδισαν» με τραγουδάρες σαν το «The Unforgiven» όπου τα κινητά πήραν φωτιά, το «Nothing else matters» και φυσικά το ισοπεδωτικό «Seek and destroy».Ο Κιρκ Χάμετ και ο μπασίστας Ρόμπερτ Τρουχίλο επιφύλαξαν ένα φόρο τιμής στην Ελλάδα-είναι κάτι που κάνουν σε κάθε χώρα που εμφανίζονται-αρχικά με μια ασυνήθιστη εκτέλεση του «Ζορμπά» για κιθάρα και μπάσο.Ακολούθησε ένας μικρός χαμός όταν ο Τρουχίλο ερμήνευσε «Τρύπες» και το «Δε χωράς πουθενά», ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα στο κοινό τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Αγγελάκας.Οι ύμνοι του γκρουπ από τα παλιά όπως το «Fade to Black» και το «Master of Puppets» ανέβασαν κι άλλο την αδρεναλίνη του κοινού που δεν έπεσε όταν τελείωσε το «Enter Sandman» που οι Metallica έπαιξαν ως τελευταίο τραγούδι του set list, πριν σβήσουν τα φώτα στην συναυλία της χρονιάς.