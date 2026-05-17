Στα άδυτα της ΜΙΤ από τον Κεμάλ μέχρι σήμερα: Τα Σεπτεμβριανά, ο Έλληνας συνταγματάρχης, ο Οτσαλάν, οι Γκρίζοι Λύκοι και οι «πράκτορες» της Κω
Ένα νέο βιβλίο για τα 100 χρόνια της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας περιλαμβάνει άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες με ελληνικό ενδιαφέρον - Στο φως η έκθεση για τα Σεπτεμβριανά, η δράση του Έλληνα συνταγματάρχη της ΕΥΠ που αναστάτωσε τους Τούρκους, πώς η CIA «έδωσε» τον Οτσαλάν στους Τούρκους
Δεν είναι εύκολο να εντρυφήσει κανείς στον κόσμο των υπηρεσιών ασφαλείας του τουρκικού κράτους, ο οποίος εκφράζεται απόλυτα από τη MIT (Εθνικός Οργανισμός Πληροφοριών) με την πολυποίκιλη δράση της εντός και εκτός των συνόρων της Τουρκίας.
Το εύρος των δυνατοτήτων της ΜΙΤ αναδείχθηκε σε υποθέσεις όπως η φρικτή δολοφονία του δημοσιογράφου της «Washington Post» Τζαμάλ Κασόγκι, μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Τα στοιχεία που συνέλεξε, οι ηχογραφήσεις με τις τελευταίες στιγμές του δημοσιογράφου και οι φωτό των εκτελεστών του δόθηκαν σε όλες τις δυτικές χώρες και φυσικά στη CIA.
Ο Κώστας Πικραμένος, στο βιβλίο «Οι τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες (1926-2026)», βασιζόμενος αποκλειστικά σε τουρκικά δημοσιεύματα και βιβλία, πολλά από τα οποία φωτίζουν για πρώτη φορά αθέατες πλευρές γεγονότων που αφορούν και την Ελλάδα, σκιαγραφεί ανάγλυφα τη ΜΙΤ.
Όπως επισημαίνει ο πρώην πράκτορας της ΕΥΠ Σάββας Καλεντερίδης, που προλογίζει το βιβλίο «η ιστορία και η δράση των υπηρεσιών πληροφοριών του νέου κράτους από το 1926 οπότε εντάχθηκαν στη νεοϊδρυθείσα Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, οι υπηρεσίες πληροφοριών που λειτουργούσαν στις ένοπλες δυνάμεις και σε άλλους μηχανισμούς του κράτους μέχρι το 2026 περιγράφονται συστηματικά στο ανά χείρας βιβλίο...».
Μέσα από τις σελίδες του αναδεικνύεται η διαδρομή από την πρώτη MAH του Κεμάλ Ατατούρκ στη σημερινή ΜΙΤ, με ετήσιο προϋπολογισμό 650.000.000 ευρώ, η οποία απασχολεί βάσει εκτιμήσεων περί τα 20.000 άτομα, ενώ στο βιβλίο υπάρχουν κεφάλαια που αφορούν την Ελλάδα.
Ξεχωρίζει ο Ελληνας συνταγματάρχης -αποσπασμένος στην ΕΥΠ- που υπηρετούσε στην Τουρκία και απελάθηκε ως persona non grata, οι «Γκρίζοι Λύκοι» και οι φωτιές στα ελληνικά νησιά, η συνάντηση του σταθμάρχη της CIA στην Αγκυρα με τον διοικητή της MIT Σενκάλ Ατασαγκούν, όπου κρίθηκε η μοίρα του Οτσαλάν, και οι «πράκτορες» της Κω που είχε στρατολογήσει η δική μας ΕΥΠ.
Οι επτά μελέτες που εκπονήθηκαν, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ινφογνώμων», αφορούσαν τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γιουγκοσλαβία, τη Ρωσία, την Ιταλία, το Ιράν - Ιράκ και το τρίγωνο Συρία - Αίγυπτος - Μέση Ανατολή.
Η προβοκάτσια και η έκθεση για τα ΣεπτεμβριανάΗ χώρα μας εμφανίζεται από την αρχή της διαδρομής της MAH (Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας), αφού «έναν χρόνο μετά την ίδρυσή της, η Υπηρεσία άρχισε να συγκεντρώνει πολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές, γεωγραφικές και εθνοτικές πληροφορίες για μια σειρά χωρών ενδιαφέροντός της».
Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα που επικαλείται για τα Σεπτεμβριανά του 1955, η MAH διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο έχοντας στρατολογήσει δημοσιογράφους, όπως τον Μιτχάτ Περίν, εκδότη της εφημερίδας «Instabul Ekspres». Ηταν αυτή η οποία αποκάλυψε με ειδική «έκτακτη» έκδοση την έκρηξη βόμβας στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης -όπως αποδείχθηκε, ήταν προβοκάτσια των Τούρκων- την οποία γνώριζε εκ των προτέρων.
Στην έκθεση που συνέταξε η ΜΑΗ μετά το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Πόλης, απόσπασμα της οποίας δημοσιεύεται στο βιβλίο, τονίζεται ότι «τα ελληνικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις εντοπίστηκαν με ακρίβεια. Η συμμετοχή ατόμων που γνώριζαν αυτά τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις είχε προγραμματιστεί και οργανωθεί εκ των προτέρων».
Οι «Γκρίζοι Λύκοι» και οι φωτιές στην ΕλλάδαΕκτενής αναφορά υπάρχει και για τους «Γκρίζους Λύκους», που ξεπήδησαν από τα σπλάχνα της MIT και το Τμήμα Ειδικού Πολέμου, οι οποίοι δρούσαν σχεδόν ανεξέλεγκτα εντός και εκτός Τουρκίας.
Μετά τη σφαγή στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης το 1977, ο τότε πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ απέστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο της χώρας Φαχρί Κορουτούρκ, την οποία συμπεριέλαβε ο συγγραφέας.
Σε αυτή αναφέρει, μεταξύ άλλων, για τους «Γκρίζους Λύκους»: «Υπάρχει μια οργάνωση εντός του κράτους, αλλά εκτός της γνώσης και του ελέγχου του κράτους… Η οργάνωση λειτουργεί μυστικά, εκτός του δημοκρατικού πλαισίου. Ορισμένες από τις ενέργειες είναι τέτοιας φύσης που θα σχεδιάζονταν μόνο από μια ισχυρή οργάνωση. Το περιστατικό στο Ταξίμ την 1η Μαΐου 1977 δίνει αυτή την εντύπωση».
Ιδιαίτερη είναι η αναφορά του συγγραφέα στις πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα μας, επικαλούμενος τη μαρτυρία ενός Τουρκμένου πράκτορα της ΜΙΤ στον δημοσιογράφο Εμίλ Τσολασάν: «... φτιάξαμε ομάδες και ξεκινήσαμε να καίμε τα δάση τους τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα. Στείλαμε τα υλικά και περάσαμε σε εκείνη τη χώρα (σ.σ.: Ελλάδα). Ανατινάξαμε μερικές βόμβες στις τουριστικές περιοχές τους και αμέσως αυτές άδειασαν. Στην πρωτεύουσά τους (σ.σ.: Αθήνα) έγινε μια έκρηξη μπροστά στο Μετρό (σ.σ.: ΗΣΑΠ) και ο κόσμος πανικοβλήθηκε... Τα όμορφα δάση τους καταστράφηκαν...».
15 χρόνια μετά τα Σεπτεμβριανά, η Τουρκία -η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ- θέλοντας να εξαλείψει το ΡΚΚ του Οτσαλάν υπογράφει μια απόρρητη συμφωνία δώδεκα σημείων μεταξύ της MIT και της ισραηλινής Μοσάντ.
«Η συμφωνία Τουρκίας - Ισραήλ προέβλεπε μεταξύ άλλων την παρουσία Τούρκων αξιωματικών στο Τελ-Αβίβ προκειμένου να παρακολουθούν τις μεθόδους της Μοσάντ και του Shin Bet εναντίον Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς και της ισλαμικής Τζιχάντ. Στόχος των Τούρκων ήταν να διερευνήσουν αν παρόμοιες τακτικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εναντίον του ΡΚΚ».
Ο Ελληνας συνταγματάρχηςΣτο βιβλίο του Κώστα Πικραμένου, ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο αφορά την ιστορία ενός Ελληνα στρατιωτικού, αποσπασμένου στην ΕΥΠ, ο οποίος έδρασε για ενάμιση περίπου χρόνο στην Τουρκία.
«Στις 28 Αυγούστου 1996, ο συνταγματάρχης Ευστάθιος Χαραλάμπους τοποθετήθηκε ως διοικητικός ακόλουθος στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Στα τέλη της ίδιας χρονιάς η αντικατασκοπεία της ΜΙΤ έθεσε τον Ελληνα αξιωματικό (της ΕΥΠ) υπό διακριτική παρακολούθηση.
Σύμφωνα με την αντικατασκοπεία της ΜΙΤ, ο Χαραλάμπους είχε ένα ευρύ δίκτυο πληροφοριοδοτών που ήταν μέλη του PKK, ενώ βοηθούσε Κούρδους μαχητές να εισέρχονται και να εξέρχονται από τα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας».
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, τα οποία μελέτησε ενδελεχώς ο συγγραφέας του βιβλίου, η ΜΙΤ προκειμένου να παγιδεύσει τον Ελληνα στρατιωτικό έβαλε έναν πράκτορά της να υποδυθεί χαμηλόβαθμο στρατιωτικό και να προσεγγίσει τους Κούρδους με τους οποίους ερχόταν σε επαφή ο Χαραλάμπους.
Ο πράκτορας με την κωδική ονομασία «Mert» κατάφερε να ξεγελάσει τους Κούρδους ότι θέλει να αποκαλύψει μυστικά έναντι αμοιβής και αυτοί τον έφεραν σε επαφή με τον δικό μας συνταγματάρχη που τον συνάντησε αρχικά σε ένα μπαρ.
«Για τους επόμενους μήνες ο “Mert” επικοινωνούσε με τον Χαραλάμπους (στο ελληνικό κινητό του Ελληνα αξιωματικού), ενώ συναντήσεις γίνονταν κάθε Παρασκευή μεταξύ 4μ.μ. και 8 μ.μ. Ο Χαραλάμπους βρέθηκε με τον Τούρκο συνολικά δεκατέσσερις φορές και του έδωσε 1.150 δολάρια και 13.000.000 τουρκικές λίρες σε αντάλλαγμα για τις πληροφορίες που έλαβε».
Η απέλασηΗ επιμονή του συνταγματάρχη για περισσότερες πληροφορίες από τον Τούρκο «στρατιωτικό», οι οποίες κατέληγαν στα κεντρικά της ΕΥΠ στην Κατεχάκη, έκρινε και την τύχη του, αφού τα ανώτερα κλιμάκια της ΜΙΤ αποφάσισαν τη σύλληψή του.
«Η επιχείρηση έλαβε χώρα στις 26 Νοεμβρίου του 1997 στην Atacoy Galleria», ενώ η συνομιλία των δύο ανδρών «βιντεοσκοπήθηκε από τη ΜΙΤ και εκτενές απόσπασμά της δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ''Milliyet''».
Σε αυτήν ο Χαραλάμπους ενημερώνεται από τον «Mert» ότι βρήκε 8 νέα έγγραφα από συνάδελφό του, τα οποία αφορούν στρατόπεδο κοντά σε αεροδρόμιο στο οποίο υπάρχουν τανκς, κατάσταση όπλων, κατάσταση πυροβολικού κ.ά.
Ο παρακάτω διάλογος είναι χαρακτηριστικός:
«Χαραλάμπους: Είναι όλα μαζί ή ξεχωριστά;
Mert: Είναι όλα εκεί. Είναι στο συνημμένο. Θα σου αρέσουν πολύ και θα αρέσουν και στο αφεντικό σου. Θα πρέπει να δώσω και σε αυτόν τον νεαρό χρήματα.
Χαραλάμπους: Δεν κάνω εγώ την αξιολόγηση. Το ξέρεις αυτό.
Mert: Υποσχέθηκες να βοηθήσεις πριν.
Χαραλάμπους: Αλλά ξέρεις, η αξιολόγηση θα έρθει σε 10-15 μέρες. Τα χρήματα θα έρθουν τότε».
Μετά τη σύλληψή του, ο Ελληνας συνταγματάρχης «χαρακτηρίστηκε persona non grata από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και απελάθηκε με την οικογένειά του λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1997».
H CIA «κλείδωσε» τον ΟτσαλάνΗ υπόθεση της σύλληψης του Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην Κένυα, όπου τον είχε στείλει η ελληνική κυβέρνηση, εξακολουθεί να έχει λεπτομέρειες που παρέμεναν μέχρι πρότινος άγνωστες.
Ο συγγραφέας αποκαλύπτει πώς οι Αμερικανοί έδωσαν ουσιαστικά... στο πιάτο τον ηγέτη των Κούρδων στους Τούρκους, επικαλούμενος το βιβλίο «Επιχείρηση» του δημοσιογράφου Τουντζάι Ουσκάν, στο οποίο περιγράφει αναλυτικά τι συνέβη δέκα μέρες πριν από τη σύλληψη του «Άπο».
«Ηταν Πέμπτη βράδυ 4ης Φεβρουαρίου 1999. Ο σταθμάρχης της CIA στην Αγκυρα έφτασε ακριβώς στην ώρα του για το ραντεβού του στην έδρα της MIT, στο Γενιμαχαλέ.
Ο Αμερικανός κατάσκοπος έκανε μια πολύ σημαντική προσφορά στον διοικητή, Σενκάλ Ατασαγκούν. Ο αξιωματούχος της CIA πρότεινε να συλληφθεί ο Αμπντουλάχ Οτζαλάν, ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, σε μια κοινή επιχείρηση και να μεταφερθεί στην Τουρκία.
Ο Ατασαγκούν ζήτησε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Ο αξιωματούχος της CIA τού είπε ότι η Αμερική προσέφερε στην Τουρκία τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Αλλά ποιος ήταν ο όρος; Γιατί η Αμερική να παραδώσει τον Οτζαλάν στην Τουρκία; Ο όρος της Αμερικής ήταν σαφής: “Η επιχείρηση θα διεξαχθεί από αμερικανικές και τουρκικές ομάδες. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν θα μεταφερθεί στην Τουρκία ζωντανός, θα δικαστεί δίκαια στο δικαστήριο και δεν θα θανατωθεί”».
Το μυστικό πρωτόκολλοΌπως επισημαίνει ο συγγραφέας, ο διοικητής της MIT ενημέρωσε άμεσα τον πρωθυπουργό της χώρας Μπουλέντ Ετζεβίτ και αυτός τον πρόεδρο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ.
Το ίδιο εκείνο βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έγινε μια συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου η ηγεσία της Τουρκίας αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση των Αμερικανών. «Ο Ατασαγκούν, αφού έφυγε από το Προεδρικό Μέγαρο Τσανκάγια, επέστρεψε στην έδρα της ΜΙΤ, όπου τον περίμενε ο σταθμάρχης της CIA. ''Εντάξει, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν θα συλληφθεί ζωντανός και θα παραδοθεί στη δικαιοσύνη. Η ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη θα τον κρίνει με τον πιο δίκαιο τρόπο» του είπε.
Ενα απλό πρωτόκολλο συντάχθηκε επιτόπου μεταξύ των δύο μυστικών υπηρεσιών. Το πρωτόκολλο ανέφερε: ''Η τουρκική μυστική υπηρεσία MIT και η αμερικανική μυστική υπηρεσία CIA θα διεξάγουν κοινή επιχείρηση για τη σύλληψη και την προσαγωγή του Αμπντουλάχ Οτζαλάν στην Τουρκία. Ο Οτσαλάν θα συλληφθεί ζωντανός και θα δικαστεί δίκαια''».
Η στιγμή της σύλληψης του «Άπο» περιγράφεται λεπτομερώς στο βιβλίο «Επιχείρηση» του Ουσκάν, εκτενή αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύει ο Πικραμένος στο πόνημά του για τα 100 χρόνια της ΜΙΤ.
«Το πακέτο έφτασε»«Το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Οτζαλάν μπήκε στην πίστα και στάθμευσε κατευθείαν δίπλα στο αεροσκάφος που μετέφερε την ομάδα της ΜΙΤ (η οποία αποτελείτο από επτά άτομα).
Ο Οτσαλάν, συνοδευόμενος από Κενυάτες αξιωματούχους, κατευθύνθηκε ευδιάθετος προς το αεροπλάνο με την τσάντα του στο χέρι. Πίστευε ότι πήγαινε στην Ολλανδία. Κοίταξε το αεροπλάνο, αλλά δεν είδε τίποτα που να τραβούσε την προσοχή του.
Περπάτησε γρήγορα προς τις σκάλες του αεροπλάνου και χαιρέτησε τον ψηλό, ξανθό με πράσινα μάτια Τούρκο αξιωματικό της ΜΙΤ που στεκόταν στην πόρτα του αεροσκάφους. Μόλις εισήλθε στο αεροσκάφος, οι αξιωματικοί της MIT όρμησαν αμέσως πάνω του. Του φόρεσαν χειροπέδες και τον έδεσαν με ειδική ταινία».
Λίγο αργότερα, ο αρχηγός της ομάδας πρακτόρων της ΜΙΤ τού είπε: «Αμπντουλάχ Οτσαλάν, καλώς ήρθες σπίτι».
Ο Ατασαγκούν, που διηύθυνε προσωπικά την επιχείρηση σύλληψης του Οτσαλάν, έλαβε αρχικά επιβεβαίωση ότι η επιχείρηση είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Τη νύχτα της 15ης προς 16η Φεβρουαρίου περίμενε το αεροπλάνο που μετέφερε τον Οτζαλάν να εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο. Στις 2.00 π.μ. (ξημερώματα 16ης Φεβρουαρίου), ο Ατασαγκούν τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό Ετζεβίτ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Κιβρίκογλου και στον πρόεδρο Ντεμιρέλ, λέγοντάς τους: «Το πακέτο έφτασε».
Οι πράκτορες από την ΚωΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κεφάλαιο για τους πράκτορες από την Κω, μια υπόθεση που έγινε γνωστή το 2009 και αφορούσε τρία άτομα που διενεργούσαν κατασκοπεία υπέρ της Ελλάδας.
«Στα τέλη 2008, η αντικατασκοπεία της ΜΙΤ Σμύρνης έλαβε πληροφορίες ότι φωτογραφίες από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κινήσεις τουρκικών πολεμικών πλοίων πωλούνταν σε ξένες χώρες. Κατόπιν έρευνας, εντοπίστηκαν τρεις ύποπτοι και ξεκίνησε η παρακολούθησή τους με φυσικά και τεχνικά μέσα, η οποία διήρκεσε έναν χρόνο. Τον Δεκέμβριο 2009, μετά από μία κοινή επιχείρηση της ΜΙΤ Σμύρνης και της Διεύθυνσης Αντιτρομοκρατίας της Αστυνομίας, συνελήφθησαν τρεις Τούρκοι πολίτες με την κατηγορία της ''συλλογής πληροφοριών και της κατασκοπείας για λογαριασμό ξένης χώρας''.
Όπως επισήμαναν τα τουρκικά ΜΜΕ, οι συλλήψεις των τριών ''αφορούσαν δίκτυο πληροφοριοδοτών της ΕΥΠ'' και οι δύο δεν γνώριζαν τον τρίτο άντρα.
Εις εκ των τριών, ο Νούρι Χαφίζ, διατηρούσε ταξιδιωτικό γραφείο στην Αλικαρνασσό και ''όταν συνελήφθη κατασχέθηκε το κινητό του από τα στελέχη της διεύθυνσης Αντιτρομοκρατίας της Αστυνομίας Σμύρνης.
Στις επαφές του υπήρχαν τέσσερα τηλέφωνα που ανήκαν σε στελέχη της περιφερειακής μονάδας της ΕΥΠ στην Κω, τα οποία ο Χαφίζ είχε καταχωρήσει με ψευδώνυμα».
Όπως αποδείχτηκε από την ανάκρισή του, ο Χαφίζ είχε στρατολογηθεί από την τότε ΚΥΠ το 1986, ενώ το 1989 έγινε η πρώτη επαφή με τον «Γιώργο» της ΕΥΠ, ο οποίος πιθανότατα ήταν ο χειριστής του.
Του ζητήθηκε να συλλέξει πληροφορίες «για τις θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων στις περιοχές Μούγλα, Μίλας και Αλικαρνασσού» και «εισέπραττε σε τακτική βάση πληρωμές 300 δολαρίων προκειμένου να ενημερώνει για στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή έναντι των Δωδεκανήσων».
Μέχρι να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν έκανε πολύ καλή δουλειά...
