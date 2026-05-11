Βερολίνο 1946, η παγκόσμια πρωτεύουσα του εγκλήματος
Τι γράφει στο βιβλίο του "Το Λυκόφως του Βερολίνου" ο Βρετανός αξιωματικός και δημοσιογράφος Wilfred Byford Jones που πήγε στο Βερολίνο τον Μάιο του 1945 και έζησε από κοντά γεγονότα που φαντάζουν αδιανόητα σήμερα
Αν θα έλεγε κάποιος ότι υπήρξε εποχή που το Βερολίνο ήταν η "παγκόσμια πρωτεύουσα του εγκλήματος", οι περισσότεροι θα γελούσαν ειρωνικά και ορισμένοι θα τον θεωρούσαν ανιστόρητο ή και προβληματικό... Και όμως, στο Βερολίνο το 1946 η εγκληματικότητα είχε φτάσει σε επίπεδα, που ίσως δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα από τότε... Όλα αυτά προέρχονται από τα στοιχεία που παραθέτει ο Βρετανός αξιωματικός και δημοσιογράφος Wilfred Byford - Jones (1905-1977), που ήταν αυτόπτης μάρτυρας απίστευτων γεγονότων και μάλιστα στον βρετανικό και τον αμερικανικό τομέα του Βερολίνου... Το 1947 τα κατέγραψε στο βιβλίο "Berlin Twilight", που εκδόθηκε στα ελληνικά το 2025 από τον εκδοτικό οίκο Historical Quest, με τον τίτλο "Το Λυκόφως του Βερολίνου" (μετάφραση: Γιάννης Χρονόπουλος). Στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου, ο Byford - Jones περιγράφει συγκλονιστικά γεγονότα.
Ας δούμε τα κυριότερα από αυτά.
Οι φόνοι, οι κλοπές, οι απάτες, οι αυτοκτονίες, οι βιασμοί και η πορνεία είχαν φτάσει σε αριθμούς ρεκόρ. Η φτωχά εξοπλισμένη πλέον γερμανική Αστυνομία, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τους άριστα οργανωμένους κακοποιούς.
Τον Ιανουάριο του 1946, στο Βερολίνο των 3 εκατομμυρίων κατοίκων, κάθε μέρα 2 Γερμανοί πολίτες δολοφονούνταν και άλλοι 7 τραυματίζονταν από εγκληματίες που δρούσαν μέσα από χαλάσματα. 2 ακόμα βρίσκονταν νεκροί κάθε μέρα από άγνωστη αιτία, πιθανότατα όμως ήταν κι αυτοί θύματα των εγκληματιών. Από τους 7 που τραυματίζονταν, ένας πέθανε την επόμενη μέρα. Κατά μέσο όρο γίνονταν 230 διαρρήξεις κάθε μέρα και 10 ληστείες σε αυτοκινητοδρόμους!
Αν θεωρείτε το ποσοστό θνησιμότητας των τραυματιών υψηλό, σας δίνουμε κάποια σχετικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια των μαχών για την κατάληψη του Βερολίνου, ένας Γάλλος χειρουργός, γράφει ο Άντονι Μπίβορ, που χειρουργούσε αιχμαλώτους τραυματίες συμπατριώτες του, που είχαν απελευθερωθεί ανέφερε ότι όλες οι ιατρικές πράξεις γίνονταν σε υπόγεια, πάνω σ' ένα ξύλινο τραπέζι, σχεδόν χωρίς αντισηπτικό και με τα ιατρικά εργαλεία σχεδόν ποτέ αποστειρωμένα. Δεν υπήρχε νερό για να πλένουν οι γιατροί τα ρούχα των χειρουργείων και ο χώρος φωτιζόταν από τα φανάρια δύο ποδηλάτων με δυναμό! Μετά το τέλος του πολέμου, μέσα σε 7-8 μήνες, στην καθημαγμένη Γερμανία ήταν μάλλον απίθανο να υπήρξαν θεαματικές βελτιώσεις των συνθηκών αυτών.
Βερολίνο 1946: η παγκόσμια πρωτεύουσα του εγκλήματοςΟ χειμώνας 1945 - 46 ήταν πολύ δύσκολος για τη μεγάλη ηττημένη του Β' ΠΠ Γερμανία, ιδιαίτερα όμως για το Βερολίνο. Έπρεπε να δοθεί αγώνας για την επιβίωση, μάχη εναντίον της εγκληματικότητας, μάχη εναντίον του πληθωρισμού και της οικονομικής κατάρρευσης και, κυρίως, η μάχη των ιδεολογιών. Στις αρχές του 1946, γράφει ο Byford - Jones το Βερολίνο "είχε ήδη πάρει το πρώτο βραβείο ως η παγκόσμια πρωτεύουσα του εγκλήματος".
Μια μικρή βελτίωση όμως, υπήρξε στο θέμα της εγκληματικότητας στο Βερολίνο ως τον Μάρτιο του 1946. Αναλυτικά, τα στοιχεία του μήνα αυτού ήταν: Δολοφονίες 41, αυτοκτονίες 161, αγνοούμενοι 372, κλοπές 11.000, λεηλασίες 77 και παραβιάσεις μαύρης αγοράς 1.551...
Οι συμμορίες αυτές "ειδικεύονταν" σε διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες: διαρρήξεις σπιτιών, βίαιες ληστείες σε αυτοκινητόδρομους και τρένα κ.ά. Παράλληλα, δρούσαν στο Βερολίνο πολλοί πορτοφολάδες. Η κλεπταποδοχή και η μαύρη αγορά έκαναν θραύση. Όταν τα "προϊόντα" τους έφταναν στα καμπαρέ και τα κλαμπ, ήταν πλέον αδύνατο να εντοπιστούν. Υπήρχαν όμως και θρασείς μαυραγορίτες, που συγκεντρώνονται σε χώρους δημόσιας συνάθροισης την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Αυτοί ήταν ως επί το πλείστον ξένοι. Οι οργανωμένες συμμορίες όμως δεν αρκούνταν στη δράση τους στο Βερολίνο, αλλά επεκτεινόταν και στις ζώνες κατοχής. Ένοπλοι άνδρες σταματούσαν βρετανικά φορτηγά με προορισμό το Βερολίνο που μετέφεραν τα τόσο απαραίτητα τρόφιμα στον διάδρομο 120 χιλιομέτρων του Autobahn που διερχόταν από τη ρωσική ζώνη. Μπροστά σ' αυτή την τραγική κατάσταση, το Βρετανικό Αρχηγείο έδωσε εντολή για περιορισμό της κυκλοφορίας προς τη ρωσική ζώνη, μετά τις 2 μ.μ.. Βέβαια, οι εγκληματίες δεν περιορίζονταν σε επιθέσεις στους αυτοκινητοδρόμους. Αυτοκίνητα των Επιτελείων και των περιπόλων δέχονταν πυρά μέσα στο σκοτάδι. Μια συμμορία κατέλαβε ένα αμερικανικό τρένα και πυροβόλησαν Βρετανούς στρατιώτες στους οποίους είχαν στήσει ενέδρα! Ακολούθησε επίθεση των Βρετανών εναντίον της συμμορίας. Όμως, ο Byford - Jones δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της σύγκρουσης...
Γερμανοί και αλλοδαποί στις συμμορίες που σκόρπιζαν τον τρόμο στο ΒερολίνοΠοιοι ήταν όμως όλοι αυτοί οι εγκληματίες που τρομοκρατούσαν το Βερολίνο; Απάτριδες και άστεγοι, γράφει ο Byford Jones, που ζούσαν σε κελάρια γεμάτα με κλεμμένες στολές, πυρομαχικά, βρετανικά και αμερικανικά δελτία τροφίμων συγκροτούσαν πολυμελείς συμμορίες. Δεν ήταν όμως μόνο Γερμανοί οι εγκληματίες, αλλά κυρίως ξένοι: Ισπανοί, Γάλλοι, Τσέχοι και Πολωνοί! Πιο επικίνδυνη όλων ήταν μια συμμορία που την αποτελούσαν πάνω από 100 (!) ξένοι εγκληματίες. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήταν η επίθεση σε ταξιδιώτες στον σιδηροδρομικό σταθμό Anhalter τον Μάιο του 1946, την ώρα που αυτοί κατέβαιναν από το τρένο. Ακολούθησε σκληρή και αιματηρή συμπλοκή με τη Στρατιωτική Αστυνομία.
Πού οφειλόταν η πρωτοφανής εγκληματικότητα στο Βερολίνο;Το έγκλημα είχε κυριαρχήσει στο Βερολίνο το 1946, παρά το γεγονός ότι η οπλοκατοχή είχε απαγορευτεί για όλους τους Γερμανούς και η τιμωρία ήταν η θανατική ποινή. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, γράφει ο Byford - James (σημ: πρόκειται προφανώς για το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου, Allied Control Council, που δημιουργήθηκε μετά τη διάσκεψη του Πότσνταμ το 1945 για τη διακυβέρνηση της Γερμανίας συνολικά) αποφάσισε να οπλιστεί η Γερμανική Αστυνομία. Πάντως η βία συνεχιζόταν. Όχι μόνο Γερμανοί πολίτες, αλλά και Βρετανοί και Αμερικανοί στρατιώτες έπεφταν νεκροί από πυροβολισμούς στα χαλάσματα κάθε νύχτα. Διαρρήξεις σπιτιών, ένοπλες ληστείες σε αυτοκίνητα τα οποία ακινητοποιούνταν κ.ά. ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη.
Τα παλαιοπωλεία, τα τσιγάρα ως... νομίσματα και το τεράστιο γερμανικό χρέοςΟι τράπεζες στο Βερολίνο παρέμεναν κλειστές, τουλάχιστον για τους προκατοχικούς λογαριασμούς και τη θέση τους είχαν πάρει τα παλαιοπωλεία! Εξαθλιωμένες γερμανικές οικογένειες, κυρίως οι αριστοκρατικές πήγαιναν κάθε βδομάδα σ' αυτά και έδιναν αντικείμενα τεράστιας αξίας για ελάχιστα χρήματα. Αλλά οι... αντικέρ έκαναν επισκέψεις και σε σπίτια για να αγοράσουν κοψοχρονιά πολύτιμα αντικείμενα που θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να πουληθούν εύκολα. Και βέβαια, αγοραστές ήταν οι στρατιώτες. Κυρίως Αμερικανοί και δευτερευόντως οι Ρώσοι.
