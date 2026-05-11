Η «ληστεία», οι αντιφάσεις και η ομολογία του πιλότου μετά από θέατρο 37 ημερών: Το χρονικό της δολοφονίας της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά

Μετά τις δικαστικές εξελίξεις, η

δόθηκε στην οικογένεια της Καρολάιν και σήμερα η μικρή ζει στις

μαζί με συγγενείς της μητέρας της.

Η καθηγήτρια Ιατροδικαστικής που κατέθεσε στη δίκη για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά αμφισβήτησε ευθέως τον ισχυρισμό του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου ότι ο θάνατος της Καρολάιν προκλήθηκε κατά τη διάρκεια «αγκαλιάς» ή συμπλοκής, τονίζοντας πως «κανείς δεν πεθαίνει από μία αγκαλιά». Η μάρτυρας χαρακτήρισε ασφυκτικό και παρατεταμένο τον μηχανισμό θανάτου της 20χρονης, εξηγώντας ότι χρειάστηκαν αρκετά λεπτά πίεσης για να επέλθει ο θάνατος.Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τα τραύματα και τα ευρήματα της νεκροψίας έδειχναν ξεκάθαρα ανθρωποκτονία με ασφυκτικό μηχανισμό, ενώ περιέγραψε ότι η Καρολάιν πάλεψε για τη ζωή της. Η ίδια ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, η οποία όμως δεν συμβάδιζε με τα ιατροδικαστικά δεδομένα.Αίσθηση είχε προκαλέσει και η κατάθεση της πραγματογνώμονος της οικογένειας της Καρολάιν Κράουτς. Όπως είχε πει, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε στοιχεία σοβαρής ναρκισσιστικής και αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, με βασικά χαρακτηριστικά την έλλειψη ενσυναίσθησης, την αίσθηση ανωτερότητας και τη χειριστική συμπεριφορά. Η ειδικός είχε καταθέσει στο δικαστήριο ότι η στάση του στη διάρκεια της δίκης έδειχνε άνθρωπο που απολάμβανε την προσοχή και τον δημόσιο ρόλο του, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα βάρβαρη την πράξη να τοποθετήσει το παιδί δίπλα στη νεκρή μητέρα του.Το 2023 τοδιατήρησε την ποινή των ισοβίων, προσθέτοντας ακόμη 11,5 χρόνια φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο ύψους 21.000 ευρώ.Η υπόθεση είχε συνταράξει την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο λόγω της βιαιότητας του εγκλήματος αλλά και λόγω του γεγονότος ότι ο πιλότος επί 37 μέρες έπαιζε θέατρο και παρίστανε το θύμα που έχασε τη σύζυγό του.Ωστόσο, η Καρολάιν δεν έχασε τη ζωή της σε μια, αλλά δολοφονήθηκε από τον άνθρωπο με τον οποίο ζούσε, μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Η υπόθεση προκάλεσε το ενδιαφέρον και εταιρειών παραγωγής του εξωτερικού για να γίνει ταινία ή ντοκιμαντέρ.