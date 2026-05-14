Η οικογένεια Χατζηιωάννου στο Μπάκιγχαμ, σε φιλανθρωπική εκδήλωση του Βασιλιά Καρόλου
Τις βαριές πόρτες του Μπάκιγχαμ πέρασε σήμερα (14/5) σύσσωμη η οικογένεια εφοπλιστών Χατζηιωάννου, η οποία έδωσε το «παρών» σε φιλανθρωπική εκδήλωση του Βασιλιά Καρόλου.
Ο Sir Στέλιος, η Κλέλια και ο Πόλυς που διατηρούν με τη βρετανική βασιλική οικογένεια κοινωνικές σχέσεις είχαν να βρεθούν στο φημισμένο παλάτι 40 χρόνια.
ΗΚλέλια Χατζηιωάννου, που έχει περάσει μέρος της ζωής της στη βρετανική πρωτεύουσα, αποκάλυψε: «Πριν από ακριβώς 40 χρόνια πέρασα για πρώτη φορά αυτές τις πύλες μαζί με τον πατέρα μου. Σήμερα, η ζωή μάς έφερε ξανά εδώ στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ -μαζί με τον σύζυγό μου Κωνσταντίνο, τον αδερφό μου Πόλυ, την Ρόζμαρι, τον αδερφό μου Στέλιο, την Όρλα και τη νέα γενιά δίπλα μας. Κάποιες στιγμές είναι κάτι περισσότερο από μια πρόσκληση, είναι υπενθύμιση αξιών, οικογένειας, συνέχειας και ευγνωμοσύνης. Μεγάλη τιμή και συγκίνηση να παρευρισκόμαστε στο 50th Anniversary Garden Party του King’s Trust στο Buckingham Palace. Μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας».
Δείτε φωτογραφίες από τη φιλανθρωπική εκδήλωση:
