Έντεκα Ελληνίδες αεροσυνοδοί και η τύχη τους σε αεροπορικά δυστυχήματα: Οκτώ σκοτώθηκαν και τρεις επέζησαν Η απώλεια της Μαρίας Παππά πριν από λίγες ημέρες φέρνει στη μνήμη την ιστορία από την πρώτη αεροπορική τραγωδία, το 1949, της εταιρείας ΤΑΕ, έως τη μοιραία πτήση του Φάλκον, παραμονές Χριστουγέννων του 2025 - Οι δραματικές μαρτυρίες των τριών που επέζησαν