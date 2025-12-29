«Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα»: Τον επαναπατρισμό της σορού της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon ζητά η οικογένειά της
«Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα»: Τον επαναπατρισμό της σορού της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon ζητά η οικογένειά της
Για καθυστερήσεις από τις τουρκικές αρχές κάνουν λόγο οι συγγενείς της Μαρίας Παππά
Έκκληση κάνει η οικογένεια της αδικοχαμένης αεροσυνοδού, Μαρίας Παππά, ένα από τα θύματα του μοιραίου Falcon που συνετρίβη στην Άγκυρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, για να επισπευθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού της.
Σύμφωνα με τον ANT1 τραγική φιγούρα είναι η 95χρονη γιαγιά της άτυχης αεροσυνοδού. Η ηλικιωμένη που μέσα σε λίγα χρόνια έχασε και τα 2 της παιδιά και τώρα την εγγονή της, ζητά και εκείνη να μεσολαβήσουν οι ελληνικές Αρχές, ώστε γρήγορα να επαναπατριστεί η σορός της, προκειμένου να την αποχαιρετήσει.
«Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα. Η 95χρονη γιαγιά μας εκλιπαρεί να επιστρέψει η σορός της για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει», δηλώνουν μέλη της οικογένειάς της.
«Η αεροπορική εταιρεία μας ενημέρωσε σήμερα ότι βρίσκεται κλιμάκιό τους στην Άγκυρα, αλλά οι τουρκικές Αρχές δεν δίνουν άδεια πρόσβασης στο σημείο. Η ελληνική πρεσβεία μας λέει να περιμένουμε. Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει, γιατί δεν δίνουν και τους δικούς μας ανθρώπους;». επισημαίνει
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, συνεχίζονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ενέργειες για τον επαναπατρισμό της σορού της άτυχης Ελληνίδας.
Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων επέστρεφε στην Τρίπολη έπειτα από αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.
Τον θάνατο του στρατηγού και όλων των επιβαινόντων επιβεβαίωσε η κυβέρνηση της Τρίπολης
Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πλήρωμαΑπό την μεριά του, ο σύντροφός της τονίζει: «Ξέρουμε ότι πριν από δύο ημέρες παρέδωσαν τις σορούς των αξιωματούχων από την Λιβύη που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Όμως, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πλήρωμα, δηλαδή τους δύο Γάλλους πιλότους και τη Μαρία».
«Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει»Από την πλευρά του, ο αδελφός της Ελληνίδας αεροσυνοδού δηλώνει ότι ακόμη δεν έχει κληθεί από τις τουρκικές Αρχές να δώσει γενετικό υλικό για την επίσημη ταυτοποίηση της σορού.
Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της ΛίβύηςΥπενθυμίζεται ότι εκτός από τη Μαρία Παππά, νεκροί από τη συντριβή είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας Παραγωγής Στρατιωτικού Υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.
