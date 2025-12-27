«Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά»: Οι τελευταίοι μήνες του Ντέιβιντ Μπόουι

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ένα νέο βιβλίο –απόσπασμα του οποίου δημοσιεύει ο Telegraph– αποκαλύπτει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι κράτησε την ασθένειά του μυστική μέχρι τέλους και πώς μετέτρεψε τον θάνατό του σε μια συνειδητή καλλιτεχνική πράξη