Κυκλοφορεί σήμερα το «χαμένο» άλμπουμ του Ντέιβιντ Μπόουι με τίτλο «Toy»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το περιβόητο «χαμένο»τουμε τίτλο «Toy» του 2001 κυκλοφορεί επίσημα από σήμερα, με αφορμή την 75η επέτειο από τη γέννησή του. Μαζί με το αρχικό άλμπουμ, υπάρχει επίσης ένας δεύτερος δίσκος με εναλλακτικές μίξεις και ένας τρίτος δίσκος με μίξεις "Unplugged & Somewhat Slightly Electric".Το «Toy» ηχογραφήθηκε μετά τη θριαμβευτική παράσταση τουστο Φεστιβάλ Glastonbury το 2000. Ο Μπόουι μπήκε στο στούντιο με το συγκρότημα του Mark Plati, Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer και Emm Gryner, για να ηχογραφήσει σε νέα εκτέλεση ερμηνείες τραγουδιών που είχε ηχογραφήσει για πρώτη φορά από το 1964-1971.Ο Ντέιβιντ σχεδίαζε να ηχογραφήσει το άλμπουμ με τον τρόπο της... παλίας σχολής, με το συγκρότημα να παίζει ζωντανά, να επιλέγει τις καλύτερες λήψεις και μετά να το κυκλοφορήσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Δυστυχώς, το 2001 η ιδέα της κυκλοφορίας του άλμπουμ «έκπληξη» και η τεχνολογία για την υποστήριξή του ήταν ακόμα αρκετά χρόνια πίσω, καθιστώντας αδύνατη την κυκλοφορία του.Η δισκογραφική εταιρεία «Warner Cappell Music» (WCM) και το «David Bowie Estate», τις πρώτες μέρες του 2022, ανακοίνωσαν ότι η WCM απέκτησε παγκόσμια δικαιώματα δημοσίευσης στον κατάλογο πρωτότυπων τραγουδιών των ροκ μουσικών. Έτσι, τα τραγούδια αυτής της κυκλοφορίας έγιναν μέρος του θρύλου του «χαμένου άλμπουμ» του Ντέιβιντ και στη συνέχεια, πριν από δέκα χρόνια, κυκλοφόρησε διαδικτυακά, ενώ σήμερα 8 Ιανουαρίου, το άλμπουμ «Toy» θα κυκλοφορήσει σε όλες τις μορφές – CD, βινύλιο.Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει τα τραγούδια “In The Heat of the Morning” (1968) με τμήματα εγχόρδων βγαλμένα από το αρχικό demo. έκδοση, “Shadow Man”, και ο Bowie ηχογράφησε ξανά το πρώτο του σινγκλ “Liza Jane” (1964).Το συμβόλαιο με αυτή τη σπουδαία μουσική εταιρεία περιλαμβάνει το πλήρες έργο του Bowie – εκατοντάδες τραγούδια από μια καριέρα που κράτησε έξι δεκαετίες.Ο διάσημος Βρετανός μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης, παραγωγός, αλλά και ηθοποιός – David Bowie έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου 2016, μετά από 18 μήνες μάχης με τον καρκίνο.