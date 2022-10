Ο γάμος του Ντέιβιντ Μπόουι με την Ιμάν θεωρείται συχνά ως μία από τις λίγοστές επιτυχημένες μακροχρόνιες σχέσεις διασημοτήτων

Ο Ντέιβιντ Μπόουι σε συναυλία στο Δουβλίνο, στην τελευταία του περιοδεία πριν αποσυρθεί το 2006.

Κλείσιμο

Ο Μπόουιτον Μάρτιο του 1970. Ο γάμος τους κράτησε 10 χρόνια . Ως μέρος της συμφωνίας διαζυγίου τους, η Μπάρνετ δεν μπορούσε να αποκαλύψει λεπτομέρειες του γάμου τους για αρκετά χρόνια. Το 1992 κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματα της με τίτλο "Backstage Passes: Life on the Wild Side with David Bowie".Ο Μπόουι κυκλοφόρησε το εμβληματικό άλμπουμ "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" τον Ιούνιο του 1972. Πολλοί λάτρεις της μουσικήςόταν εμφανίστηκε ζωντανά στην εκπομπή "Top of The Pops" του 1972. Ο Μπόουι έκανε περιοδεία ως Ζίγκι Στάρνταστ μέχρι τα μέσα του 1973.Σε μια συνέντευξη σε περιοδικό το 1972, ο Μπόουι. Όμως το 1983 σε μεταγενέστερη συνέντευξή του στο «Rolling Stone», είπε ότι το επινόησε, καιΑπό το 1977 έως το 1979, ο Μπόουι έζησε στη γερμανική πρωτεύουσα και κυκλοφόρησε αυτό που έγινε γνωστό ως ημε τα άλμπουμ: «Low», «Heroes» και «Lodger». Μετά τον θάνατο του, οι θαυμαστές προσπάθησαν να μετονομάσουν την οδό όπου ζούσε σεή «ο δρόμος του Ντέιβιντ Μπόουι».Γνώρισε τη δεύτερη σύζυγό του,, σε ένα ραντεβού στα τυφλά που κανόνισε ένας φίλος του το 1990. Ο Βρετανός ροκ σταρ ερωτεύτηκε το μοντέλο τη στιγμή που την κοίταξε και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα. Ο Μπόουι είχε κάνει πρόταση γάμου στην Ιμάν κάτω από το Pont Neuf στο Παρίσι.Το 1996, ο μουσικός εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame από τη Madonna. Την επόμενη χρονιά, του δόθηκε. Το 2000, απέρριψε τη βασιλική τιμή του Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και τρία χρόνια αργότερα απέρριψε επίσης την ιδιότητα του ιππότη.Κατά την διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση του άλμπουμ του "Reality", ο Μπόουι. Αμέσως υποβλήθηκε σε επείγουσα αγγειοπλαστική και αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας κάνοντας τους θαυμαστές του να υποθέσουν ότι είχε αποσυρθεί.Ανήμερα των 69ων γενεθλίων του, ο Μπόουι κυκλοφόρησε το άλμπουμ του "Blackstar". Δύο μέρες αργότερα, πέθανε από καρκίνο του ήπατος. «, ανέφερε η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.Η είδηση ​​του θανάτου του Μπόουι συγκλόνισε τον κόσμο. Ο, απέτισε φόρο τιμής με μια ανάρτησή στη σελίδα του στο Facebook: «Έκανε πάντα αυτό που ήθελε να κάνει.Και ήθελε να το κάνει με τον τρόπο του και ήθελε να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Ο θάνατός του δεν διέφερε από τη ζωή του – ένα έργο τέχνης. Μας έφτιαξε το Blackstar, το δώρο του αποχωρισμού. Ήξερα για ένα χρόνο ότι έτσι θα ήταν. Ωστόσο, δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, γεμάτος αγάπη και ζωή. Θα είναι πάντα μαζί μας. Προς το παρόν, μας επιτρέπεται να κλάψουμε».