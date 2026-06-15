Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ
Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ
Άλλοι βρίσκονταν στο απόγειο της καριέρας τους, άλλοι είχαν ήδη κατακτήσει τη δόξα, όμως όλοι μοιράστηκαν την ίδια τραγική κατάληξη
Η ιστορία είναι γεμάτη από διάσημες προσωπικότητες που έγραψαν το όνομά τους στην πολιτική, τον αθλητισμό, τον κινηματογράφο και τη μουσική, αλλά είδαν τη ζωή τους να κόβεται απότομα σε αεροπορικά δυστυχήματα. Άλλοι βρίσκονταν στο απόγειο της καριέρας τους, άλλοι είχαν ήδη κατακτήσει τη δόξα, όμως όλοι μοιράστηκαν την ίδια τραγική κατάληξη.
Ανάμεσα στις πιο γνωστές περιπτώσεις βρίσκεται ο John F. Kennedy Jr., γιος του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του John F. Kennedy.
Γεννημένος το 1960 στην Ουάσινγκτον, μεγάλωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής δημόσιας ζωής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Brown και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.
Εργάστηκε ως δικηγόρος και στη συνέχεια ως δημοσιογράφος, ιδρύοντας το περιοδικό George. Το 1998 απέκτησε άδεια πιλότου και έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1999, το αεροσκάφος που χειριζόταν συνετρίβη.
Στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους η σύζυγός του Carolyn και η αδελφή της Lauren. Ο Kennedy Jr. ήταν μόλις 38 ετών.
Η περίπτωση της Aaliyah παραμένει μία από τις πιο γνωστές. Η νεαρή τραγουδίστρια βρισκόταν στις Μπαχάμες για τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του «Rock the Boat» και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Μαϊάμι.
Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, το μικρό αεροσκάφος έχασε ύψος και συνετρίβη, σκοτώνοντας και τους εννέα επιβαίνοντες.
Ανάμεσα στις πιο γνωστές περιπτώσεις βρίσκεται ο John F. Kennedy Jr., γιος του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του John F. Kennedy.
Γεννημένος το 1960 στην Ουάσινγκτον, μεγάλωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής δημόσιας ζωής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Brown και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.
Εργάστηκε ως δικηγόρος και στη συνέχεια ως δημοσιογράφος, ιδρύοντας το περιοδικό George. Το 1998 απέκτησε άδεια πιλότου και έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1999, το αεροσκάφος που χειριζόταν συνετρίβη.
Στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους η σύζυγός του Carolyn και η αδελφή της Lauren. Ο Kennedy Jr. ήταν μόλις 38 ετών.
Η περίπτωση της Aaliyah παραμένει μία από τις πιο γνωστές. Η νεαρή τραγουδίστρια βρισκόταν στις Μπαχάμες για τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του «Rock the Boat» και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Μαϊάμι.
Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, το μικρό αεροσκάφος έχασε ύψος και συνετρίβη, σκοτώνοντας και τους εννέα επιβαίνοντες.
Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το αεροπλάνο ήταν υπερφορτωμένο, ενώ ο πιλότος δεν διέθετε τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα. Η Aaliyah ήταν μόλις 22 ετών.
Η Carol Lombard υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες σταρ του παλιού Χόλιγουντ. Συμμετείχε σε περισσότερες από 50 ταινίες, υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ και ήταν παντρεμένη με τον θρύλο του κινηματογράφου Clark Gable.
Το 1942, ενώ συμμετείχε σε περιοδεία συγκέντρωσης χρημάτων για την αμερικανική πολεμική προσπάθεια, επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος με προορισμό το Λος Άντζελες.
Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο Λας Βέγκας, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες. Ήταν μόλις 33 ετών.
Δεκαετίες αργότερα, ένας άλλος θρύλος θα συγκλόνιζε τον κόσμο με τον θάνατό του. Ο Kobe Bryant, ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, έχασε τη ζωή του το 2020 σε συντριβή ελικοπτέρου.
Ο Μπράιαντ είχε κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα NBA με τους Los Angeles Lakers, είχε συμμετάσχει 18 φορές σε All-Star Game, είχε αναδειχθεί MVP το 2008 και είχε σημειώσει τους θρυλικούς 81 πόντους σε έναν αγώνα το 2006.
Είχε επίσης κατακτήσει δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ και κέρδισε Όσκαρ το 2018 για το μικρού μήκους φιλμ Dear Basketball.
Το 2021 ο ηθοποιός Joe Lara, γνωστός κυρίως από τον ρόλο του Ταρζάν, επέβαινε σε μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειώθηκε από το Τενεσί με προορισμό τη Φλόριντα.
Λίγα λεπτά αργότερα το αεροσκάφος έπεσε στη λίμνη Percy Priest χωρίς να υπάρξουν επιζώντες. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι η πιθανότερη αιτία ήταν ο αποπροσανατολισμός του πιλότου λόγω καιρικών συνθηκών.
Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες τραγωδίες βρίσκεται και εκείνη του ηθοποιού Christian Oliver. Τον Ιανουάριο του 2024 ταξίδευε μαζί με τις δύο κόρες του από την Καραϊβική προς την Αγία Λουκία, όταν το μικρό αεροσκάφος κατέπεσε στη θάλασσα.
Κανείς δεν επέζησε. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πιθανό πρόβλημα στον κινητήρα.
Όταν ο Travis Banker βγήκε ζωντανός από τη συντριβή αεροσκάφουςΥπάρχουν όμως και περιπτώσεις διάσημων που κατάφεραν να επιβιώσουν από αεροπορικά δυστυχήματα, κουβαλώντας για πάντα τις συνέπειες της εμπειρίας τους.
Μία από τις πιο γνωστές είναι εκείνη του Travis Barker, ντράμερ των Blink-182, ο οποίος επέζησε από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους το 2008 στη Νότια Καρολίνα. Από τους έξι ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροσκάφος, μόνο ο Barker και ένας ακόμη επιβάτης κατάφεραν να επιζήσουν.
Ο μουσικός υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και μακρά περίοδο αποκατάστασης.
Για χρόνια απέφευγε να ταξιδεύει αεροπορικώς, καθώς το δυστύχημα του προκάλεσε έντονο ψυχολογικό τραύμα.
Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η εμπειρία αυτή τον άλλαξε ριζικά, ενώ σε νέο ντοκιμαντέρ που είναι αφιερωμένο στη ζωή του αναφέρεται στη συντριβή ως ένα γεγονός που «άλλαξε θεμελιωδώς» την πορεία της ζωής του.
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