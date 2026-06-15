Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ
STORIES
Αεροπορικό δυστύχημα Aaliyah Κόμπι Μπράιαντ Διάσημοι

Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ

Άλλοι βρίσκονταν στο απόγειο της καριέρας τους, άλλοι είχαν ήδη κατακτήσει τη δόξα, όμως όλοι μοιράστηκαν την ίδια τραγική κατάληξη

Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ
32 ΣΧΟΛΙΑ
Η ιστορία είναι γεμάτη από διάσημες προσωπικότητες που έγραψαν το όνομά τους στην πολιτική, τον αθλητισμό, τον κινηματογράφο και τη μουσική, αλλά είδαν τη ζωή τους να κόβεται απότομα σε αεροπορικά δυστυχήματα. Άλλοι βρίσκονταν στο απόγειο της καριέρας τους, άλλοι είχαν ήδη κατακτήσει τη δόξα, όμως όλοι μοιράστηκαν την ίδια τραγική κατάληξη.



Ανάμεσα στις πιο γνωστές περιπτώσεις βρίσκεται ο John F. Kennedy Jr., γιος του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του John F. Kennedy.

Γεννημένος το 1960 στην Ουάσινγκτον, μεγάλωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής δημόσιας ζωής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Brown και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

​​A Look Back at JFK Jr.'s Shocking Plane Crash


Εργάστηκε ως δικηγόρος και στη συνέχεια ως δημοσιογράφος, ιδρύοντας το περιοδικό George. Το 1998 απέκτησε άδεια πιλότου και έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1999, το αεροσκάφος που χειριζόταν συνετρίβη.

Στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους η σύζυγός του Carolyn και η αδελφή της Lauren. Ο Kennedy Jr. ήταν μόλις 38 ετών.

Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ
Κλείσιμο


Η περίπτωση της Aaliyah παραμένει μία από τις πιο γνωστές. Η νεαρή τραγουδίστρια βρισκόταν στις Μπαχάμες για τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του «Rock the Boat» και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Μαϊάμι.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, το μικρό αεροσκάφος έχασε ύψος και συνετρίβη, σκοτώνοντας και τους εννέα επιβαίνοντες.

Aaliyah -Try Again (Original Video)


Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το αεροπλάνο ήταν υπερφορτωμένο, ενώ ο πιλότος δεν διέθετε τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα. Η Aaliyah ήταν μόλις 22 ετών.

Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ


Η Carol Lombard υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες σταρ του παλιού Χόλιγουντ. Συμμετείχε σε περισσότερες από 50 ταινίες, υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ και ήταν παντρεμένη με τον θρύλο του κινηματογράφου Clark Gable.

Plane crash that killed Carole Lombard Gable on Mount Potosi 75 years ago revisited


Το 1942, ενώ συμμετείχε σε περιοδεία συγκέντρωσης χρημάτων για την αμερικανική πολεμική προσπάθεια, επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος με προορισμό το Λος Άντζελες.

Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο Λας Βέγκας, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες. Ήταν μόλις 33 ετών.

Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ


Δεκαετίες αργότερα, ένας άλλος θρύλος θα συγκλόνιζε τον κόσμο με τον θάνατό του. Ο Kobe Bryant, ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, έχασε τη ζωή του το 2020 σε συντριβή ελικοπτέρου.

Ο Μπράιαντ είχε κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα NBA με τους Los Angeles Lakers, είχε συμμετάσχει 18 φορές σε All-Star Game, είχε αναδειχθεί MVP το 2008 και είχε σημειώσει τους θρυλικούς 81 πόντους σε έναν αγώνα το 2006.

New video shows wreckage from helicopter crash that killed Kobe Bryant, 8 others | ABC7


Είχε επίσης κατακτήσει δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ και κέρδισε Όσκαρ το 2018 για το μικρού μήκους φιλμ Dear Basketball.

Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ


Το 2021 ο ηθοποιός Joe Lara, γνωστός κυρίως από τον ρόλο του Ταρζάν, επέβαινε σε μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειώθηκε από το Τενεσί με προορισμό τη Φλόριντα.

News4 uncovers details about pilot in Percy Priest plane crash


Λίγα λεπτά αργότερα το αεροσκάφος έπεσε στη λίμνη Percy Priest χωρίς να υπάρξουν επιζώντες. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι η πιθανότερη αιτία ήταν ο αποπροσανατολισμός του πιλότου λόγω καιρικών συνθηκών.

Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ


Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες τραγωδίες βρίσκεται και εκείνη του ηθοποιού Christian Oliver. Τον Ιανουάριο του 2024 ταξίδευε μαζί με τις δύο κόρες του από την Καραϊβική προς την Αγία Λουκία, όταν το μικρό αεροσκάφος κατέπεσε στη θάλασσα.

‘Speed Racer’ actor Christian Oliver, two young daughters killed in Caribbean plane crash


Κανείς δεν επέζησε. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πιθανό πρόβλημα στον κινητήρα.

Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ


Όταν ο Travis Banker βγήκε ζωντανός από τη συντριβή αεροσκάφους

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις διάσημων που κατάφεραν να επιβιώσουν από αεροπορικά δυστυχήματα, κουβαλώντας για πάντα τις συνέπειες της εμπειρίας τους.

Μία από τις πιο γνωστές είναι εκείνη του Travis Barker, ντράμερ των Blink-182, ο οποίος επέζησε από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους το 2008 στη Νότια Καρολίνα. Από τους έξι ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροσκάφος, μόνο ο Barker και ένας ακόμη επιβάτης κατάφεραν να επιζήσουν.

Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ


Ο μουσικός υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Pilot, Tire Pressure at Fault in Blink 182 Crash


Για χρόνια απέφευγε να ταξιδεύει αεροπορικώς, καθώς το δυστύχημα του προκάλεσε έντονο ψυχολογικό τραύμα.

Διάσημοι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα και ο ένας που κατάφερε να σωθεί: Από τον γιο του Κένεντι και την Aaliyah μέχρι τον Κόμπι Μπράιαντ


Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η εμπειρία αυτή τον άλλαξε ριζικά, ενώ σε νέο ντοκιμαντέρ που είναι αφιερωμένο στη ζωή του αναφέρεται στη συντριβή ως ένα γεγονός που «άλλαξε θεμελιωδώς» την πορεία της ζωής του.
32 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης