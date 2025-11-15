Επεισόδια στο Πολυτεχνείο με ξυλοδαρμούς και ζημιές - Τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο τηςισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης.Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τέλος, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για το τριήμερο.