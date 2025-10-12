Άντζελα Λάνσμπερι: Η δαιμόνια γιαγιά Τζέσικα Φλέτσερ που την έκανε διάσημη, το Όσκαρ και οι 6 Χρυσές Σφαίρες

Μιούζικαλ και Σκουπόξυλα

Στο σύμπαν της Αγκάθα Κρίστι

Απίστευτη τηλεοπτική επιτυχία

Κλασική Βρετανίδα

Είδωλο

Το 1966 θα πρωταγωνιστήσει στο θεατρικό μιούζικαλ «Mame», όπου θα γνωρίσει την καταξίωση, όπως και στα επίσης πετυχημένα μιούζικαλ «Gypsy» και«Sweeney Todd» του Στίβεν Σόντχαϊμ. Ταυτόχρονα στον κινηματογράφο θα συνεχίσει να γυρίζει ταινίες με αμείωτο ρυθμό παίζοντας μεταξύ άλλων και στο γνωστό παιδικό μιούζικαλ του Ντίσνεϊ «Μάγισσες και Σκουπόξυλα».Το 1978, θα έρθει η ώρα να προαναγγείλει τη μακρά θητεία της στην τηλεόραση ως ερασιτέχνισσα ντετέκτιβ, μπαίνοντας στο σύμπαν της Αγκάθα Κρίστι και στο ευπρόσωπο καστ της διάσημης ταινίας «Έγκλημα στον Νείλο», ως Τζέιν Μαρπλ. Δίπλα στον Πίτερ Ουστίνοφ, θα ξεχωρίσει, παρότι στο καστ υπήρχαν ονόματα όπως των Μπέτι Ντέιβις, Μάγκι Σμιθ και Ντέιβιντ Νίβεν. Έτσι, μετά από δυο χρόνια, θα πρωταγωνιστήσει σε ακόμη μία διασκευή έργου της Αγκάθα Κρίστι, «Στον Καθρέφτη Είδα τον Δολοφόνο», έχοντας και πάλι δίπλα της μια σειρά από βετεράνους σταρ, όπως Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Ροκ Χάτσον, Κιμ Νόβακ, Τόνι Κέρτις, Τζεραλντίν Τσάπλιν, αλλά αυτή τη φορά ο σκηνοθέτης Γκάι Χάμιλτον τα θαλάσσωσε κανονικά, γνωρίζοντας η ταινία την αποτυχία.Λίγα χρόνια μετά θα μπει στα τηλεοπτικά στούντιο για μία σειρά μυστηρίου, που παραπέμπει σε Αγκάθα Κρίστι, αλλά είναι εξολοκλήρου αμερικάνικη (προβάλλονταν στο μεγάλο δίκτυο CBS) ως πρωταγωνίστρια υποδυόμενη την Τζέσικα Φλέτσερ, μία ηλικιωμένη γυναίκα, συγγραφέα βιβλίων μυστηρίου, που στον ελεύθερο χρόνο της χρόνο έβρισκε τη λύση σε μυστηριώδεις φόνους, ως επίδοξη ντετέκτιβ. Μία σειρά που ήταν τόσο πετυχημένη, που κράτησε 12 ολόκληρα χρόνια και έκανε την Λάνσμπερι αγαπητή και διάσημη σε όλο τον κόσμο. Για την ερμηνεία της στη σειρά, θα ήταν υποψήφια για 10 Χρυσές Σφαίρες και 12 βραβεία Έμμυ, σπάζοντας κάθε ρεκόρ.Στην προσωπική της ζωή, ήταν μία «συγκρατημένη» κλασική Βρετανίδα, που έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απεχθανόταν την κολακεία, της άρεσε να κάνει δουλειές στο σπίτι και ήταν ευγενική και συμπονετική. Θα παντρευτεί δυο φορές, την πρώτη, το 1945 τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Κρόμγουελ, για έναν χρόνο και τη δεύτερη, τον παραγωγό Πίτερ Σο, τρία χρόνια αργότερα, με τον οποίο απέκτησαν δυο παιδιά και έζησαν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 2003. Επίσης, υποστήριζε το Εργατικό Κόμμα και διέψευσε τις φήμες ότι στην Αμερική ήταν με τους Ρεπουμπλικάνους, ενώ υποστήριξε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ειδικά εκείνες που πολεμούσαν την ενδοοικογενειακή βία.Η Λάνσμπερι, που θα πεθάνει στις 11 Οκτωβρίου του 2022, στον ύπνο της και σε βαθιά γεράματα, θα τιμηθεί με το Όσκαρ για τη συνολική της προσφορά το 2013, στο οποίο είχαν χαραχτεί πάνω του 15 λέξεις που συνοψίζουν την ερμηνευτική της δεινότητα: «Στην Άντζελα Λάνσμπερι, ένα είδωλο που δημιούργησε μερικούς από τους πιο αξιομνημόνευτους χαρακτήρες του κινηματογράφου, εμπνέοντας γενιές ηθοποιών».