Γέμισε το TikTok με ΑΙ βίντεο που δείχνουν ηλικιωμένους να «συλλαμβάνονται» από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ

Τεχνητή νοημοσύνη TikTok Deepfake

Στα σχόλια κάτω από τα βίντεο διαβάζει κανείς φράσεις όπως «πού φτάσαμε ως κοινωνία» ή «ντροπή να συλλαμβάνουν γιαγιά για ένα μήλο»

Φρίξος Δρακοντίδης
Τα τελευταία 24ωρα, τα κοινωνικά δίκτυα κατακλύζονται από βίντεο που απεικονίζουν ηλικιωμένους να δέχονται επιπλήξεις ή ακόμη και να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς επειδή υποτίθεται έκλεψαν ένα μήλο, ένα ψωμί ή κάποιο μικροαντικείμενο. Τα βίντεο αυτά, τα οποία προκαλούν έντονα συναισθήματα και χιλιάδες σχόλια συμπόνιας ή οργής, δεν είναι σε καμία περιπτωση αληθινά.

Πρόκειται για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, τα λεγόμενα AI deepfake clips, που κατασκευάζονται με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων και παρουσιάζουν με ρεαλιστικό τρόπο ανθρώπους, εκφράσεις και σκηνές που ουδέποτε συνέβησαν. Η νέα αυτή «μόδα» έχει βρει πρόσφορο έδαφος κυρίως στο TikTok και το Instagram, όπου καθημερινά αναρτώνται εκατοντάδες τέτοια βίντεο. Κάποια φέρουν την ένδειξη «AI generated», ωστόσο τα περισσότερα κυκλοφορούν χωρίς καμία προειδοποίηση, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας να τα θεωρεί απολύτως αληθινά.

@greekaislop

Τι έκανε η γυναίκα πια ; #fyp #greek #greekpolice #yiayia

♬ original sound - Greekaislop


Στα σχόλια κάτω από τα βίντεο διαβάζει κανείς φράσεις όπως «πού φτάσαμε ως κοινωνία» ή «ντροπή να συλλαμβάνουν γιαγιά για ένα μήλο», αποδεικνύοντας πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί το κοινό στην εποχή της ψηφιακής παραπληροφόρησης.

Το φαινόμενο αυτό αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα, την έλλειψη εξοικείωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις νέες τεχνολογίες. Η λεγόμενη «πέμπτη νοημοσύνη», δηλαδή η εποχή όπου οι μηχανές μπορούν να αναπαράγουν ανθρώπινη σκέψη, συναίσθημα και φωνή, έχει ήδη φτάσει όμως πολλοί δεν το έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει.

@greekaislop

Ήθελε ένα φρούτο η γυναίκα #fyp #fy #greek #greekpolice

♬ original sound - Greekaislop


Κλείσιμο
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα deepfakes δεν αποτελούν απλώς παιχνίδι εντυπωσιασμού, αλλά δυνητικά επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης και ψυχολογικής χειραγώγησης. Από ψευδείς ειδήσεις μέχρι πολιτικές ή κοινωνικές προβοκάτσιες, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει εικόνες και λόγια που ποτέ δεν ειπώθηκαν.

Στην πραγματικότητα, κανένας ηλικιωμένος δεν συνελήφθη για ένα μήλο. Συνελήφθη, όμως, η αλήθεια από την ίδια την τεχνολογία που, ενώ υπόσχεται πρόοδο, δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης κρίσης και της εμπιστοσύνης μας στο τι είναι πραγματικό.

@greekaislop

Ούτε να φάμε μπορούμε #fyp #fy #greek #greekpolice

♬ original sound - Greekaislop
@greekaislop

Για δύο μαρμελάδες ρε κτήνος #greek #fyp #fy #greekpolice #bodycam

♬ original sound - Greekaislop


