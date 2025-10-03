TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα «Made in USA» – Τι σημαίνει για τους χρήστες
TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα «Made in USA» – Τι σημαίνει για τους χρήστες
Η εξαγορά του TikTok στις ΗΠΑ από κοινοπραξία με την Oracle φέρνει αποκοπή από τη ByteDance, με γεωπολιτική σημασία για Ουάσιγκτον και Πεκίνο
Την εξαγορά των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok από κοινοπραξία επενδυτών, στην οποία συμμετέχει η Oracle, προβλέπει το σχέδιο που θα επιτρέψει στην πλατφόρμα να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η αμερικανική εκδοχή της εφαρμογής προχωρά προς την πλήρη ανεξαρτητοποίησή της από τη μητρική ByteDance. Για να καταστεί αυτό εφικτό, θα χρησιμοποιεί αντίγραφο του υπάρχοντος αλγορίθμου, με τα δεδομένα αποκομμένα από την κινεζική εταιρεία.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η βάση δεδομένων θα τεθεί υπό τον έλεγχο της Oracle και θα λειτουργεί από μια νέα κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών, καλύπτοντας τις νομικές απαιτήσεις για την πώληση.
Η νέα δομή θα κατέχει περίπου το 80% του TikTok, ενώ το ποσοστό της ByteDance θα περιοριστεί σε λιγότερο από 20%, ώστε να συμμορφώνεται με τον αμερικανικό νόμο που απαγορεύει κινεζικό έλεγχο.
