Αντιδράσεις στο Ηράκλειο για τη δομή μεταναστών στο παλιό ΚΤΕΟ, κάτοικοι θα κάνουν παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων ανακοίνωσε ότι θα δώσει το «παρών» στη συνεδρίαση, προκειμένου να εκφράσει εκ νέου τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας