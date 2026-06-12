Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Αντιδράσεις στο Ηράκλειο για τη δομή μεταναστών στο παλιό ΚΤΕΟ, κάτοικοι θα κάνουν παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αντιδράσεις στο Ηράκλειο για τη δομή μεταναστών στο παλιό ΚΤΕΟ, κάτοικοι θα κάνουν παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων ανακοίνωσε ότι θα δώσει το «παρών» στη συνεδρίαση, προκειμένου να εκφράσει εκ νέου τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συζήτηση για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιουνίου, ενώ το ζήτημα της αξιοποίησης του πρώην ΚΤΕΟ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά θέματα για τους τοπικούς φορείς, καθώς οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές εντείνουν την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλης λύσης.
Την ίδια στιγμή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων ανακοίνωσε ότι θα δώσει το «παρών» στη συνεδρίαση, προκειμένου να εκφράσει εκ νέου τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση της δομής στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με τον Σύλλογο, οι κάτοικοι έχουν ήδη αποστείλει επιστολή – ψήφισμα διαμαρτυρίας, μέσω της οποίας καταγράφουν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη λύση, παραθέτοντας τα επιχειρήματα και τις θέσεις τους.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η παρουσία των κατοίκων στη συνεδρίαση πραγματοποιείται με πνεύμα σεβασμού, υπευθυνότητας και ενότητας, με στόχο να καταδειχθεί το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για ένα θέμα που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της περιοχής.
Ο Σύλλογος τονίζει ότι οι κάτοικοι παραμένουν σε εγρήγορση και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη συζήτηση για τη δομή φιλοξενίας.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σύλλογο, η παρουσία των πολιτών στη συνεδρίαση αποτελεί μια έμπρακτη κίνηση συμμετοχής και ενδιαφέροντος για τις αποφάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή.
«Συνεχίζουμε με ενότητα, ψυχραιμία και υπευθυνότητα, διεκδικώντας την ουσιαστική ενημέρωση και τη συμμετοχή μας σε κάθε απόφαση που μας αφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων.
Το ζήτημα της χωροθέτησης προσωρινής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους να αναμένουν τις επόμενες εξελίξεις γύρω από ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην περιοχή.
Σήμερα θα παρευρεθούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να δηλώσουμε την παρουσία μας και να επαναβεβαιώσουμε τις ανησυχίες και τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας με πνεύμα σεβασμού, υπευθυνότητας και ενότητας.
Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιουνίου, ενώ το ζήτημα της αξιοποίησης του πρώην ΚΤΕΟ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά θέματα για τους τοπικούς φορείς, καθώς οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές εντείνουν την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλης λύσης.
Την ίδια στιγμή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων ανακοίνωσε ότι θα δώσει το «παρών» στη συνεδρίαση, προκειμένου να εκφράσει εκ νέου τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση της δομής στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με τον Σύλλογο, οι κάτοικοι έχουν ήδη αποστείλει επιστολή – ψήφισμα διαμαρτυρίας, μέσω της οποίας καταγράφουν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη λύση, παραθέτοντας τα επιχειρήματα και τις θέσεις τους.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η παρουσία των κατοίκων στη συνεδρίαση πραγματοποιείται με πνεύμα σεβασμού, υπευθυνότητας και ενότητας, με στόχο να καταδειχθεί το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για ένα θέμα που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της περιοχής.
Ο Σύλλογος τονίζει ότι οι κάτοικοι παραμένουν σε εγρήγορση και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη συζήτηση για τη δομή φιλοξενίας.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σύλλογο, η παρουσία των πολιτών στη συνεδρίαση αποτελεί μια έμπρακτη κίνηση συμμετοχής και ενδιαφέροντος για τις αποφάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή.
«Συνεχίζουμε με ενότητα, ψυχραιμία και υπευθυνότητα, διεκδικώντας την ουσιαστική ενημέρωση και τη συμμετοχή μας σε κάθε απόφαση που μας αφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων.
Το ζήτημα της χωροθέτησης προσωρινής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους να αναμένουν τις επόμενες εξελίξεις γύρω από ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην περιοχή.
Η ανακοίνωση του συλλόγου«Ως τοπική κοινωνία έχουμε ήδη καταθέσει επιστολή "Ψήφισμα - Διαμαρτυρία" για την αντίθεσή μας στη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή μας, τεκμηριώνοντας τις θέσεις μας με συγκεκριμένα και αιτιολογημένα επιχειρήματα.
Σήμερα θα παρευρεθούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να δηλώσουμε την παρουσία μας και να επαναβεβαιώσουμε τις ανησυχίες και τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας με πνεύμα σεβασμού, υπευθυνότητας και ενότητας.
Παράλληλα ενημερώνουμε, ότι το θέμα της χωροθέτησης της δομής στην περιοχή μας δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ωστόσο, η παρουσία μας αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση ενδιαφέροντος και εγρήγορσης για ζητήματα που αφορούν το μέλλον του τόπου μας.
Συνεχίζουμε με ενότητα, ψυχραιμία και υπευθυνότητα, διεκδικώντας την ουσιαστική ενημέρωση και τη συμμετοχή μας σε κάθε απόφαση που μας αφορά».
Οι Μαλάδες φαίνεται να έχουν αποδυναμωθεί ως σενάριο, ενώ και η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ παραμένει ανοιχτή, με την Περιφέρεια να καλείται ουσιαστικά να διαμορφώσει τη θέση της.
Εφόσον δεν υπάρξει τοπική συναίνεση και συγκεκριμένη πρόταση, το υπουργείο έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να προχωρήσει σε κεντρική απόφαση, ακόμη και με λύσεις όπως η επίταξη χώρου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Την ίδια στιγμή, η πραγματικότητα στον υφιστάμενο χώρο φιλοξενίας στο πρώην «Ψυγείο» γίνεται ολοένα πιο δύσκολη.
Οι αυξημένες αφίξεις έχουν οδηγήσει τις υποδομές στα όριά τους, ενώ καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις που δυσχεραίνουν τόσο τη διαμονή των ανθρώπων που φιλοξενούνται όσο και το έργο των υπηρεσιών που διαχειρίζονται την κατάσταση.
Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός είχε περιγράψει την εικόνα με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, χαρακτηρίζοντας τον χώρο «κολαστήριο» και υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση είναι ανθρωπιστικά απαράδεκτη.
Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν πρόχειρες λύσεις, καθώς οι εσωτερικοί χώροι δεν επαρκούσαν, με ανθρώπους να χρειάζεται να διανυκτερεύσουν ακόμη και στον εξωτερικό χώρο.
Πλέον, η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θεωρείται ένα ακόμη κρίσιμο βήμα.
Αν η Περιφέρεια απορρίψει την παραχώρηση του πρώην ΚΤΕΟ χωρίς να συνοδεύσει την απόφασή της με εναλλακτική πρόταση, τότε η πρωτοβουλία θα περάσει πλήρως στο υπουργείο, το οποίο θα κληθεί να επιλέξει την επόμενη κίνηση.
Με δεδομένο ότι η κυβερνητική πλευρά έχει θέσει στόχο η προσωρινή δομή να είναι λειτουργική μέσα στο καλοκαίρι, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες και καθοριστικές για το Ηράκλειο.
Ωστόσο, η παρουσία μας αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση ενδιαφέροντος και εγρήγορσης για ζητήματα που αφορούν το μέλλον του τόπου μας.
Συνεχίζουμε με ενότητα, ψυχραιμία και υπευθυνότητα, διεκδικώντας την ουσιαστική ενημέρωση και τη συμμετοχή μας σε κάθε απόφαση που μας αφορά».
Οι επτά χώροιΣύμφωνα με το neakriti.gr, μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί συνολικά επτά πιθανές θέσεις, όμως καμία δεν έχει προχωρήσει στο στάδιο της οριστικής επιλογής.
Οι Μαλάδες φαίνεται να έχουν αποδυναμωθεί ως σενάριο, ενώ και η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ παραμένει ανοιχτή, με την Περιφέρεια να καλείται ουσιαστικά να διαμορφώσει τη θέση της.
Εφόσον δεν υπάρξει τοπική συναίνεση και συγκεκριμένη πρόταση, το υπουργείο έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να προχωρήσει σε κεντρική απόφαση, ακόμη και με λύσεις όπως η επίταξη χώρου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Την ίδια στιγμή, η πραγματικότητα στον υφιστάμενο χώρο φιλοξενίας στο πρώην «Ψυγείο» γίνεται ολοένα πιο δύσκολη.
Οι αυξημένες αφίξεις έχουν οδηγήσει τις υποδομές στα όριά τους, ενώ καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις που δυσχεραίνουν τόσο τη διαμονή των ανθρώπων που φιλοξενούνται όσο και το έργο των υπηρεσιών που διαχειρίζονται την κατάσταση.
Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός είχε περιγράψει την εικόνα με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, χαρακτηρίζοντας τον χώρο «κολαστήριο» και υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση είναι ανθρωπιστικά απαράδεκτη.
Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν πρόχειρες λύσεις, καθώς οι εσωτερικοί χώροι δεν επαρκούσαν, με ανθρώπους να χρειάζεται να διανυκτερεύσουν ακόμη και στον εξωτερικό χώρο.
Πλέον, η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θεωρείται ένα ακόμη κρίσιμο βήμα.
Αν η Περιφέρεια απορρίψει την παραχώρηση του πρώην ΚΤΕΟ χωρίς να συνοδεύσει την απόφασή της με εναλλακτική πρόταση, τότε η πρωτοβουλία θα περάσει πλήρως στο υπουργείο, το οποίο θα κληθεί να επιλέξει την επόμενη κίνηση.
Με δεδομένο ότι η κυβερνητική πλευρά έχει θέσει στόχο η προσωρινή δομή να είναι λειτουργική μέσα στο καλοκαίρι, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες και καθοριστικές για το Ηράκλειο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα