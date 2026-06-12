Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε καρδιολόγος για «φακελάκια» από ασθενείς
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε καρδιολόγος για «φακελάκια» από ασθενείς
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δωροληψία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και του επιβλήθηκε ποινή 28 μηνών
Ποινή φυλάκισης 28 μηνών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης σε γιατρό που με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού εισέπραττε «φακελάκια» από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγγειοπλαστικής, σε δημόσιο νοσοκομείο.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δωροληψία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, με το δικαστήριο να του αναγνωρίζει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Η ποινή του, η οποία μειώθηκε κατά δύο μήνες σε σχέση με την πρωτοβάθμια δίκη, αποφασίστηκε να είναι με τριετή αναστολή.
Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελίες που έγιναν στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και αφορούσαν το χρονικό διάστημα 2018 έως το 2020. Από τις 20 συνολικά υποθέσεις που περιλάμβανε η δικογραφία, ο γιατρός καταδικάστηκε από το Εφετείο για εννιά περιπτώσεις δωροληψίας.
Σχετικά με τα χρήματα που λάμβανε, ήταν από 100 έως 5000 ευρώ, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις καταγγελίες, ενώ οι χειρουργικές πράξεις γίνονταν είτε με παράκαμψη της λίστας αναμονής είτε μέσω εισαγωγής στα επείγοντα περιστατικά ή στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου.
Από τη μεριά του ο καρδιολόγος, ο οποίος απομακρύνθηκε από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα, όταν ξεκίνησε η ποινική έρευνα, αρνήθηκε στην απολογία του την κατηγορία και έκανε λόγο για σκευωρία σε βάρος του και συναδελφικές «κόντρες».
Σημειώνεται ότι ο ίδιο γιατρός έχει καταδικαστεί και για άλλη υπόθεση δωροληψίας, σε φυλάκιση 18 μηνών, με τριετή αναστολή και εκκρεμεί το Εφετείο.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δωροληψία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, με το δικαστήριο να του αναγνωρίζει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Η ποινή του, η οποία μειώθηκε κατά δύο μήνες σε σχέση με την πρωτοβάθμια δίκη, αποφασίστηκε να είναι με τριετή αναστολή.
Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελίες που έγιναν στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και αφορούσαν το χρονικό διάστημα 2018 έως το 2020. Από τις 20 συνολικά υποθέσεις που περιλάμβανε η δικογραφία, ο γιατρός καταδικάστηκε από το Εφετείο για εννιά περιπτώσεις δωροληψίας.
Σχετικά με τα χρήματα που λάμβανε, ήταν από 100 έως 5000 ευρώ, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις καταγγελίες, ενώ οι χειρουργικές πράξεις γίνονταν είτε με παράκαμψη της λίστας αναμονής είτε μέσω εισαγωγής στα επείγοντα περιστατικά ή στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου.
Από τη μεριά του ο καρδιολόγος, ο οποίος απομακρύνθηκε από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα, όταν ξεκίνησε η ποινική έρευνα, αρνήθηκε στην απολογία του την κατηγορία και έκανε λόγο για σκευωρία σε βάρος του και συναδελφικές «κόντρες».
Σημειώνεται ότι ο ίδιο γιατρός έχει καταδικαστεί και για άλλη υπόθεση δωροληψίας, σε φυλάκιση 18 μηνών, με τριετή αναστολή και εκκρεμεί το Εφετείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα