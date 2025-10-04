Στην πόλη Μεδεγίν, πατρίδα του Πάμπλο Εσκομπάρ τα ναρκωτικά πωλούνται ακόμα σαν… fast food

Τα χωράφια της κόκας στα βάθη του Αμαζονίου

Ο φαύλος κύκλος της φτώχειας και της παρανομίας

Από τα φύλλα κόκας στο λευκό χρυσάφι της Δύσης

Δεν είναι παράνομο να καλλιεργεί κανείς το φυτό της κόκας· παράνομη είναι μόνο η χρήση του για την παραγωγή κοκαΐνης

Ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε πλοία κοντά στη Βενεζουέλα, τα οποία υποστήριξε ότι μετέφεραν ναρκωτικά, ενώ ενίσχυσε τη στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική με πλοία, ελικόπτερα, drones και στρατιώτες. Ορισμένοι παρατηρητές θεωρούν ότι η εκστρατεία αυτή αποτελεί προκάλυμμα για πολιτική πίεση και πιθανή αποσταθεροποίηση του καθεστώτος Μαδούρο στη Βενεζουέλα, με το επιχείρημα ότι «η κυβέρνηση λειτουργεί ως καρτέλ».Η Κολομβία, ως γειτονική χώρα και βασικός προμηθευτής, βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η αμερικανική στρατηγική δεν στοχεύει τους χρήστες αλλά τους προμηθευτές, θεωρώντας ότι η ρίζα του προβλήματος είναι η παραγωγή, όχι η κατανάλωση.Το ταξίδι του ρεπόρτερ συνεχίζεται στις όχθες του Αμαζονίου, εκεί όπου γεννιέται η πρώτη ύλη της κοκαΐνης: το φυτό της κόκας. Οι φυτείες είναι κρυμμένες μέσα σε απομονωμένες περιοχές, χιλιόμετρα μακριά από χωριά και πόλεις. Μετά από πέντε ώρες ταξιδιού με βάρκα, μέσα στη βροχή και τα πυκνά δέντρα, η ομάδα του Sky News φτάνει σε μια φυτεία οκτώ εκταρίων, κοντά στα σύνορα Κολομβίας–Περού.Το φυτό έχει ηλικία δυόμισι ετών και οι αγρότες ετοιμάζονται για συγκομιδή. Για να παραχθούν μόλις 70 γραμμάρια κοκαΐνης, χρειάζονται περίπου 30 κιλά φύλλα κόκας. Κι όμως, ο αγρότης που καλλιεργεί το φυτό πληρώνεται μόλις 7 δολάρια για όλη αυτή την ποσότητα.Ο αγρότης γνωρίζει ότι η καλλιέργεια χρησιμοποιείται για παράνομη επεξεργασία, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή. «Για μένα είναι ζήτημα επιβίωσης», λέει. «Δεν είναι καλό για κανέναν, το ξέρουμε, αλλά όλοι κάνουμε θυσίες για να ζήσουμε».Η πραγματικότητα είναι σκληρή: ενώ τα καρτέλ κερδίζουν δισεκατομμύρια, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα χωράφια της κόκας παραμένουν εγκλωβισμένοι στη φτώχεια. Ολόκληρες κοινότητες επιβιώνουν χάρη στην παράνομη καλλιέργεια, χωρίς να έχουν άλλη εναλλακτική.Το διεθνές εμπόριο κοκαΐνης ξεκινά από αυτά τα ταπεινά φύλλα και καταλήγει στα σαλόνια της Δύσης. Παρά τις εκστρατείες των κυβερνήσεων και τους πολέμους κατά των καρτέλ, η παγκόσμια ζήτηση παραμένει σταθερή – και αυτό είναι που κρατά ζωντανή την αλυσίδα.Η Μεδεγίν, παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, παραμένει ο καθρέφτης αυτής της αντίφασης: μια πόλη που ζει ανάμεσα στον μύθο του Εσκομπάρ και τη σκληρή πραγματικότητα ενός κράτους που εξακολουθεί να εξαρτάται, κοινωνικά και οικονομικά, από τα ναρκωτικά.