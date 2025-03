Αθλητής από τα Χανιά θα διασχίσει με sup 870 χλμ. στο Αιγαίο για τα παιδιά και τους ενήλικες με καρκίνο

Κλείσιμο

Στις 7 το πρωί σήμερα, Παρασκευή, ξεκίνησε από τηντο ταξίδι των 870 χλμ. ο αθλητής από τα Χανιά , ο οποίος θα διασχίσει με sup όλο το Αιγαίο κάνοντας όρθια σανιδοκωπηλασία έχοντας ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν και να συγκεντρώσουν χρήματα τα οποία θα δοθούν σε συλλόγους παιδιών και ενηλίκων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο Στο πλευρό του, να τον ακολουθούν με φουσκωτό, έχει τρεις ακόμη συνοδούς: τον κυβερνήτη του σκάφους, ναυαγοσώστη - διασώστη,, τον βοηθό κυβερνήτη, υπεύθυνο για την υποστήριξη των αθλητών στο νερό, ναυαγοσώστη - διασώστη,και τον επίσης αθλητή sup,, που θα αναλάβει να κάνει κουπί λίγα χιλιόμετρα την ημέρα, αντικαθιστώντας τον κεντρικό «πρωταγωνιστή» της σανίδας ώστε εκείνος να παίρνει τις απαραίτητες ανάσες ξεκούρασης.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ.Κλεινάκης αποφασίζει να διανύσει τόσο μεγάλη διαδρομή μέσα στη θάλασσα. Ήταν ο ίδιος που τον Απρίλιο του 2022 είχε κάνει τον γύρο της Κρήτης , μια απόσταση περίπου 650 χλμ. κωπηλατώντας για δεκαπέντε ημέρες.Αυτή τη φορά, επέλεξε να «ενώσει» την Ελλάδα, από τον Βορρά έως το Νότο, για την προώθηση της πρόληψης του καρκίνου αλλά και τη συγκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη των μη κερδοσκοπικών οργανισμών του «» και του συλλόγουΗ τωρινή διαδρομή, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, θα «σπάσει» σε κομμάτια, σε νοητές ευθείες και επιδίωξη του Χανιώτη αθλητή και των συνεργατών του είναι καθημερινά να εκτελούνται από 40 έως 60 χλμ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.«Υπολογίζουμε πως θα φτάσουμε στην Κρήτη σε περίπου 20 ημέρες. Η κωπηλασία θα γίνεται μόνο μέρα και μόνο όταν έχει καλό καιρό. Προέχει η ασφάλεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καπετάνιος του σκάφους κ.Νικολόπουλος.«Θέλουμε να ενώσουμε την Ελλάδα. Είμαι υπερήφανος που ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα και είμαι σίγουρος πως θα το καταφέρουμε», ανέφερε από την πλευρά του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αθλητής sup, κ.Κλεινάκης, μέλος του Αθλητικού Συλλόγου Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας Χανίων, Paddling Crete.Επιθυμία όλων είναι να συγκεντρωθούν σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον Αθλητικό Σύλλογο Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας Χανίων χρήματα από απλούς πολίτες, αλλά και από ιδιώτες, χορηγούς και υποστηριχτές αυτής της προσπάθειας στη θάλασσα του Αιγαίου πελάγους. «Μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει από ένα ευρώ έως όποιο ποσό επιθυμεί», υπογραμμίζει ο αθλητής, ενώ για τον ίδιο λόγο έχουν στηθεί και κουμπαράδες στην Κρήτη.Η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος, ενώ έχει τη στήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και του Δήμου Χανίων.