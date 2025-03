Κωνσταντίνος Καρέτσας: Τρέλα στα social media για τον πιτσιρικά που έμαθε σε ένα βράδυ όλη η Ελλάδα - «Τι έγινε ρε παιδιά, τον Μέσι βάλαμε;»

Διαβάζαμε τόσο καιρό για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τα… όργια που έκανε στο Βέλγιο με τη φανέλα της Γκενκ που είναι πρώτη στο πρωτάθλημα Βελγίου πάνω από τη Μπριζ του Τζόλη, αλλά απόψε είχε έρθει και το πλήρωμα του χρόνου να τον δούμε και ζωντανά και μάλιστα με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Αν και θα μπορούσε να παίξει στην Εθνική Βελγίου, εκείνος επέλεξε μετά από συζήτηση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους συνεργάτες του να αγωνιστεί για την Ελλάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός τον κάλεσε για πρώτη φορά στο ματς με την Σκωτία και τον έβαλε να αγωνιστεί! Τον έκανε τον νεότερο παίκτη στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας που φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο σε επίσημο παιχνίδι.

Ποιος είναι όμως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας; Γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2007 από Έλληνες γονείς στο Βέλγιο. Η καταγωγή του είναι από τις Σέρρες και κάθε καλοκαίρι έρχονταν στην πατρίδα, για να κάνουν διακοπές.

Πάντα ήθελε να παίξει για την Ελλάδα και αυτό ήταν το όνειρό και των γονιών του. Ο Κωνσταντίνος που είναι μεγάλος θαυμαστής του Νεϊμάρ και του Ροναλντίνιο ξεκίνησε να παίζει μπάλα στα 9 του στην ακαδημία της Γκενκ.

Ο πατέρας του Βάιος έπαιζε και αυτός μπάλα στα νιάτα του και τον οδήγησε εκείνος στο ποδόσφαιρο. «Όλο μας το σόι είχε όνειρο να δει τον Κωνσταντίνο να παίξει για την Ελλάδα. Μίλησε η καρδιά του και επέλεξε Ελλάδα» είπε ο πατέρας του στη NOVA πριν από το παιχνίδι με τη Σκωτία.

KONSTANTINOS KARETSAS 🇧🇪🇬🇷(2007) ALSO SCORED THIS GOLAZO EARLIER THIS MONTH TO BECOME THE YOUNGEST EVER SCORER IN CHALLENGER PRO LEAGUE HISTORY!!!! pic.twitter.com/FPxW1GNcHA