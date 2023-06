15 κατοικίες κορυφαίας αρχιτεκτονικής σε όλη την Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο Βασίλης Μπαρτζώκας ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Design Ambassador και του site Αrchisearch επιλέγει τα κατά τη γνώμη του 15 καλύτερα σπίτια

|

Wedge house, USP: Κim Powell

Kατοικίες, hiboux architecture: Γιάννης Δρακουλίδης, Γιώργος Κονιδάρης (Drone Photography)

Κατοικία στην Εύβοια, Tense architecture: Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος

Mύκονος εστί/ Tsolakis architects: Γιώργος Σφακιανάκης

Hourglass Coral / Deca architecture: Γιώργης Γερόλυμπος

Το κουτί που πετάει/ Μυρτώ Κιούρτη: Γιώργος Σφακιανάκης

St. Minas house, Εύβοια | Νeiheiser Argyros: Lorenzo Zandri

Ασκιανός στη Νότια Κρήτη| Kokosalaki architecture: George Messaritakis

Θερινή κατοικία στην Αντίπαρο | 4k architects: Mariana Bisti

Η αρχιτεκτονική είναι πρωταρχικά η διαμόρφωση όχι ενός κτιρίου, αλλά της εμπειρίας που θα ζήσουμε μέσα σε αυτό. Αυτό είναι και το βασικό κριτήριο με το οποίο σχεδιάστηκαν αυτά τα σπίτια που αποσκοπούν όλα στο well being των κατοίκων και των επισκεπτών τους, στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενσωμάτωση στο φυσικό τοπίο, αλλά και το σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας που πλέον έχουν γίνει αναγκαία για την εφαρμογή τους σε κάθε project. Επίσης το άλλο κοινό χαρακτηριστικό όλων των projects είναι ο σεβασμός της εντοπιότητας, δηλαδή η χρήση τοπικών υλικών και συνεργείων, γεγονός που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των αρχών της βιωσιμότητας.Moustroufis architectsΠρόκειται για έργο που ολοκληρώθηκε υπό την επίβλεψη του Νίκου Μουστρούφη. Xαρακτηριστικό του έργου είναι η ενσάρκωση της ελευθερίας: Χρησιμοποιώντας το μια καθαρά μοντέρνα γλώσσα, το κτίριο σκηνοθετεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ φωτός και σκοτεινών υλικών για να τονίσει τη δυναμική διαμόρφωση των όγκων, αφαιρώντας όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αλλά και στο βλέμμα. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Moustroufis architects ιδρύθηκε το 1986 από τους αρχιτέκτονες Νίκο και Γιώργο Μουστρούφη, με αντικείμενο τις αρχιτεκτονικές μελέτες, επιβλέψεις έργων και κατασκευές. Το γραφείο έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων όπως κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, κτίρια γραφείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, εμπορικά καταστήματα κ.α. Σήμερα αποτελείται από ομάδα αρχιτεκτόνων μηχανικών, interior designers, σχεδιαστών, εργοδηγών και landscape designers με επικεφαλής τον Νίκο και Γιώργο Μουστρούφη. Τα τελευταία χρόνια στην ομάδα προστέθηκε και ο Δημήτρης Μουστρούφης.| Urban Soul ProjectTο αρχιτεκτονικό γραφείο Urban Soul Project σχεδίασε μία εξοχική κατοικία λίγο έξω από τον οικισμό της Μεθώνης στην Πύλο. Ανατρέποντας την καθιερωμένη εικόνα των κατοικιών της περιοχής -ορθοκανονικών με τετράριχτη κεραμική στέγη-, η σύνθεση προκύπτει ως μία χειρονομία πλαστικής μεταχείρισης μίας επιφάνειας που λειτουργεί ως στέγη. Πιο συγκεκριμένα, η κατοικία βρίσκεται σε μακρόστενο οικόπεδο με είσοδο από το δρόμο στη στενή πλευρά που εφάπτεται του δρόμου υπό γωνία, με αποτέλεσμα η κάτοψη του οικοπέδου να είναι τραπεζοειδής. Ο σχεδιασμός της κατοικίας ακολουθεί το περίγραμμα του οικοπέδου και έτσι διατηρεί σφηνοειδή γεωμετρία, τόσο σε κάτοψη όσο και σε τομή.| Hiboux architectureΤο έργο απέσπασε διάκριση στο διαγωνισμό για το ‘Βραβείο Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2022σ ’τη διοργάνωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Αντλώντας έμπνευση από τις κατοικίες και τα υπόστεγα των βοσκών στην ύπαιθρο της Λευκάδας, το γραφείο Hiboux Architecture σχεδίασε στο Μεγανήσι μια κατοικία με 5 ξενώνες, ως ένα σύμπλεγμα από διάσπαρτους πέτρινους θολωτούς όγκους που ενοποιούνται κάτω από ένα μεταλλικό στέγαστρο, το οποίο λειτουργεί ως ένα νέο έδαφος, αιωρούμενο και φυτεμένο, ενσωματώνοντας, έτσι, τη νέα παρέμβαση στο περιβάλλον φυσικό τοπίο αποτελούμενο από ελαιόδεντρα και καμπυλόσχημες ξερολιθιές.| Tense architecture networkΗ ομάδα του γραφείου Tense Architecture Network σχεδίασε μια κατοικία, με θέα στον Ευβοϊκό κόλπο, συνδυάζοντας έντονες γεωμετρίες, ένα αίθριο, που λειτουργεί ως εσωτερική αυλή, και έναν μεσογειακό κήπο. Oι αρχιτέκτονες του έργου συμπληρώνουν: “Το πεδίο είναι γωνιακό, επικλινές, με θέα στον Ευβοϊκό. Προκειμένου να ανοιχτεί με το βέλτιστο τρόπο τόσο στον υπαίθριο χώρο της όσο και στη θάλασσα -και με δεδομένες τις δύο όμορες οικοδομές- η κατοικία διατάσσεται κατά τη διαγώνιο, εγγραφόμενη σε τρίγωνο. Το οριζόντιο πρίσμα της αγκυρώνεται μέσω μίας καμπυλόσχημης απόληξης στη νοτιοδυτική γωνία του πεδίου, ενώ στην αντιδιαμετρική απελευθερώνεται με δυναμισμό, αιωρούμενο”.| Tsolakis architectsΤο γραφείο Tsolakis Architects σχεδίασε στο νησί της Μυκόνου, ένα νέο συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών. Το έργο “Mykonos Esti” αφορά τρεις ανεξάρτητες οικίες, τοποθετημένες στην κορυφή ενός λόφου, με ανεμπόδιστη θέα προς τη Χώρα της Μυκόνου και το Αιγαίο πέλαγος. Σκοπός του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία ενός αυθεντικού Κυκλαδίτικου περιβάλλοντος, με στοιχεία που ακολουθούν την κλίμακα, την υλικότητα και την αισθητική των Κυκλαδίτικων οικισμών.| Deca architectureΤο συγκεκριμένο project κέρδισε το βραβείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής για το 2022. Σε μια έκταση 90.000m2 στη Μήλο, το Hourglass Corral, που ολοκληρώθηκε το 2020, αλλά το βάζουμε στη λίστα σύμφωνα με τη χρονιά βράβευσης του, είναι η τελευταία προσθήκη του έργου “Voronoi’s Corrals” που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια ως μια συνεχής προσπάθεια προώθησης της αρμονικής συνύπαρξης της παραδοσιακής διαβίωσης, της νοικοκυροσύνης και του παραγωγικού τοπίου των νησιών με τις σύγχρονες ανάγκες και τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της κουλτούρας αναψυχής που προωθεί η τουριστική βιομηχανία. Ο όγκος του Hourglass Corral εναρμονίζεται με το περιβάλλον τοπίο μέσω μιας πράσινης στέγης φυτεμένης με μεσογειακά φυτικά είδη, ενώ η κατοικία ενσωματώνει βιώσιμες πρακτικές για τη μείωση της ενεργειακής της κατανάλωσης.| Μυρτώ ΚιούρτηΤην ελληνική οικοδομική πρακτική, γνωστή ως “πανωσήκωμα”, ακολούθησε στο παρακάτω έργο η αρχιτέκτονας Μυρτώ Κιούρτη, για το σχεδιασμό και την κατασκευή της κατοικίας ενός νέου ζευγαριού πάνω από το πατρικό σπίτι. Μέσω της πρακτικής αυτής, δόθηκε στους ιδιοκτήτες η ευκαιρία να διαμορφώσουν σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες το έργο, παντρεύοντας αλλά και ταυτόχρονα τηρώντας συγκεκριμένα όρια, μεταξύ παλιού και νέου, παρελθόντος και μέλλοντος. Ενα “κουτί που πετάει” άλλες φορές προστατεύει και άλλες φορές εκθέτει τη ζωή των κατοίκων μέσα σε αυτό, άλλες φορές ενισχύει την εσωστρέφεια δημιουργώντας κλειστούς εσωτερικούς κήπους και υπαίθριους χώρους και άλλες την εξωστρέφεια, προσφέροντας άπλετη θέα προς την πόλη.| Νeiheiser ArgyrosΟ Neiheiser Argyros ολοκλήρωσε το St. Minas Residence, μια design κατοικία με θέα το Ευβοϊκό Πέλαγος, εκτενώς ανακαινισμένη ως ένα μείγμα πρώτων και εκλεπτυσμένων υλικών με ιδιαίτερα αναγνωρισμένες μοντερνιστικές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970, και ένα πολυεπίπεδο δίκτυο εξωτερικών καθιστικών που παρέχουν θέα στη θάλασσα, ενώ παράλληλα γιορτάζουν την ποικιλομορφία του περιβάλλοντος φυσικού τοπίου.| by Kokosalaki architectureΤο γραφείο Kokosalaki Architecture σχεδίασε το έργο Askianos, δύο θερινές κατοικίες, στη νότια Κρήτη, απέναντι από τον Ψηλορείτη με θέα τα ιστορικά Μάταλα και το Λιβυκό Πέλαγος, στο χωριό Λίσταρος. Σε αυτό το μοναδικό σημείο του νομού Ηρακλείου, σε ένα σημείο ψηλότερα από το χωριό, παρουσιάζουμε δύο κατοικίες διακοπών, οι οποίες σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό τοπίο και τη θέα στη θάλασσα αποτελούν ένα γαλήνιο καταφύγιο με εμβληματικό σχεδιασμό.| 4k architectsΟι 4k architects σχεδίασαν μια καλοκαιρινή κατοικία στην περιοχή Κάμπος, στο νησί της Αντιπάρου, που αποτελείται από ένα συγκρότημα έξι ανεξάρτητων ξενώνων και ένα κεντρικό κτίριο, το οποίο βρίσκεται σε μια πλαγιά με δυτικό προσανατολισμό και ομαλή κλίση. Όλοι οι μονόροφοι όγκοι αναπτύσσονται κατά μήκος του οικοπέδου, ώστε να μεγιστοποιείται η θέα προς το μακρινό θαλάσσιο τοπίo.| Αλέξανδρος Φωτάκης & Nicoletta CaputoΤο έργο ‘Εξοχικός κήπος με δωμάτιο στην Κέα’ απέσπασε το ‘Βραβείο Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2022’ στον διαγωνισμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ). Ένας κήπος που σχεδιάζεται ως κατοικία με ταβάνι τον ουρανό, ένα δωμάτιο λιτής διαβίωσης στην ύπαιθρο που φυλάει τις μνήμες του «σταυλιού», μια νέα κατασκευαστική ηθική επιτόπιας συνεργατικής σύλληψης και κοινής νοημοσύνης αρχιτέκτονα και μάστορα: οι αρχιτέκτονες Αλέξανδρος Φωτάκης και Nicoletta Caputo σχεδίασαν και υλοποίησαν έναν ‘εξοχικό κήπο με δωμάτιο’ σε μια από τις κεντρικές κοιλάδες της Τζιάς, στα όρια ενός δάσους από βελανιδιές, εμπλουτίζοντας το αρχιτεκτονικό ιδίωμα και τον κατασκευαστικό πολιτισμό του τόπου με σύγχρονα στοιχεία και πρακτικές.| Potiropoulos+partnersΓια το σχεδιασμό του “πλωτού σπιτιού” που ολοκληρώθηκε το 2021, προβλέφθηκε μια κεντρική “ζώνη”, όπως μια ξύλινη αποβάθρα που συγκεντρώνει όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες. Ακολουθώντας την εικόνα που ξεδιπλώνεται από το πανόραμα του τοπίου, η εσωτερική οργάνωση υπαγορεύει διαφορετικές προτεραιότητες απόψεων και χωρικών ρόλων. Η αρχιτεκτονική ιδέα διαπραγματεύεται τον διάλογο μεταξύ του κτιρίου και του τοπίου, κατατάσσοντας το εσωτερικό του και αντίστοιχα τον εξωτερικό του χώρο, σε εξωστρεφείς περιοχές που ανοίγονται προς τη θέα και σε εσωστρεφείς για ιδιωτικότητα. Η τελική δομή διαμορφώνεται από τη διαδραστική σχέση μεταξύ αυτών των επιμέρους συστάδων, οι οποίες διαπερνώνται από την τοπική χλωρίδα και το φυσικό φως. Ο διάλογος με τον Τόπο, όπως εκφράζεται χωρικά, υποδηλώνει την υλικότητα, την πυκνότητα, τη βαρύτητα, τη θερμοκρασία και την ακουστική ποιότητα, στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με αφηρημένες έννοιες αλλά με μια ενδελεχή εμπειρία.| A2 architectsΗ ιδέα της ανακαίνισης ήταν το σπίτι να αποτελέσει ένα λευκό καμβά λόγω της αγάπης της οικογένειας για τα έργα Τέχνης. Έτσι σχεδιάστηκε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων με υλικότητες και τόνους κυρίως του λευκού καθώς το χρώμα είναι κάτι που θα προκύψει σταδιακά από τους πίνακες που θα ξεκινήσει να τοποθετεί στους τείχους του σπιτιού, η οικογένεια που το κατοικεί.| 3H ArchitectsΤο Ohlive beach είναι μια μοναδική αυτόνομη παραθαλάσσια βίλα στην αμμώδη παραλία των Λιγαριών (περιοχή Κεχριά) που φιλοξενεί έως 8 άτομα. Μια αίσθηση αποκλειστικότητας περιβάλλει τους επισκέπτες από τη στιγμή που εισέρχονται στη βίλα στον πρώτο όροφο κατι στο οποίο συμβάλλει και ο καθαρός/κομψός σχεδιασμός από το χέρι του βραβευμένου αρχιτεκτονικού γραφείου 3H Architects.Τοποθετημένη σε έναν αρχαίο ελαιώνα, περιτριγυρισμένη από ένα προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο και μπροστά στη θάλασσα, η OHLIVE Beach προσφέρει την ιδανική βίλα για χαλάρωση. Κατά τη βόλτα στην ευρύχωρη ανοιχτή βεράντα που περιλαμβάνει αιώρα και ξαπλώστρα με διάφορες επιλογές για υπαίθριο καθιστικό, θα αιχμαλωτίσει τον επισκέπτη η υπέροχη θέα στη θάλασσα και η θέα στην ηπειρωτική χώρα του Πηλίου. Στα δεξιά του έχει την πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με άνετα καθίσματα, ενώ στα αριστερά περιμένει το καθιστικό με home cinema και τζάκι.| Dezone architects“Η ιδιωτική κατοικία στη τοποθεσία του Λουτρακίου μελετήθηκε και κατασκευάστηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες μιας σύγχρονης οικογένειας», αναφέρει στην περιγραφή του το αρχιτεκτονικό γραφείο. Η προνομιακή θέση του οικοπέδου, με την εντυπωσιακή θέα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο προσανατολισμό και στη συνολική διαμόρφωση της κατοικίας, δημιουργώντας μία μίνιμαλ και με καθαρούς όγκους κτιριακή μορφή. Διακριτικές αρχιτεκτονικές ξύλινες λεπτομέρειες στο κέλυφος, υπόλευκοι τόνοι σε όλη τη κατασκευή και μία ελαφρώς αφαιρετική προσέγγιση στο σύνολο των επεμβάσεων δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πολυτελές αποτέλεσμα.Το άπλετο φυσικό φως στο εσωτερικό της κατοικίας επιτεύχθηκε μέσω των μεγάλων ανοιγμάτων στις όψεις του κτιρίου, ώστε να γίνει ταυτόχρονα και η μέγιστη αξιοποίηση της προνομιακής ανεμπόδιστης θέας. Επιπλέον, κύριο μέλημα της μελέτης υπήρξε η διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, ευρύχωρων και εργονομικών, με όσο το δυνατόν λιγότερα χωρίσματα. Το εξωτερικό και εσωτερικό του κτιρίου μελετήθηκαν ουσιαστικά με διάθεση ενοποίησης καθότι ο σκοπός ήταν να συνδέονται αρμονικά και λειτουργικά, βγάζοντας σαν τελικό αποτέλεσμα μία υψηλής αισθητικής ατμόσφαιρα πάντοτε με ιδιαίτερο και πρωτοποριακό τρόπο”.