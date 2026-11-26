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Ο Μόντσου επιστρέφει στον Άρη, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Χουάρες
Ο Μόντσου επιστρέφει στον Άρη, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Χουάρες
Ο 27χρονος Ισπανός χαφ έχει συμβόλαιο με τους κίτρινους έως και το καλοκαίρι του 2029
Στον Άρη επιστρέφει ο Μόντσου μετά τον δανεισμό του στο Μεξικό και την Χουάρες.
Ο 27χρονος Ισπανός χαφ είχε φύγει τον Φεβρουάριο του 2026 και η παρουσία του στη Liga MX ολοκληρώθηκε όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά.
Ο Μόντσου έχει συμβόλαιο με τον Άρη έως και το καλοκαίρι του 2029. Είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2024 από τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ αντί περίπου 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με την Χουάρες έκανε φέτος 13 εμφανίσεις και συνολικά 26 με ένα γκολ.
Με τον Άρη έχει παίξει σε 59 αναμετρήσεις με πέντε γκολ και 9 ασίστ.
Ο 27χρονος Ισπανός χαφ είχε φύγει τον Φεβρουάριο του 2026 και η παρουσία του στη Liga MX ολοκληρώθηκε όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά.
Ο Μόντσου έχει συμβόλαιο με τον Άρη έως και το καλοκαίρι του 2029. Είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2024 από τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ αντί περίπου 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με την Χουάρες έκανε φέτος 13 εμφανίσεις και συνολικά 26 με ένα γκολ.
Με τον Άρη έχει παίξει σε 59 αναμετρήσεις με πέντε γκολ και 9 ασίστ.
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