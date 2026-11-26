Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Κυβερνοεπίθεση στη FIFA, χάκερ προσπάθησαν να εκβιάσουν την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
Σύμφωνα με διεθνή Μέσα η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έπεσε θύμα ξένων χάκερ, οι οποίοι φέρεται να απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα
Η FIFA καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την παράνομη απόκτηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων και στις πιθανές συνέπειες για τους ανθρώπους που επηρεάζονται.
⚽️ | URGENTE: La FIFA dice que ha sido 'víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en un acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial. https://t.co/YQifjlDb6T— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 26, 2026
Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις αποκαλύψεις των προηγούμενων ημερών, όταν η ομάδα χάκερ Handsome Boy Hacking Club (HBHC) ισχυρίστηκε πως κατάφερε να υποκλέψει περισσότερα από 12 GB δεδομένων από τα συστήματα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.
Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, οι δράστες επιχείρησαν αρχικά να εκβιάσουν τη FIFA, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα. Στη συνέχεια, προχώρησαν στη δημοσιοποίηση του υλικού σε διαδικτυακό φόρουμ κυβερνοεγκληματιών, υποστηρίζοντας πως είχαν αποκτήσει πρόσβαση στο περιβάλλον Microsoft της ομοσπονδίας.
‼️ FIFA has confirmed that hackers broke into its systems and accessed personal and business information. A new group calling itself Handsome Boy Hacking Club claims it took more than 12GB from FIFA's Microsoft environment, including identity and immigration documents, and dumped it on a cybercrime forum after failing to extort FIFA. FIFA calls it a "limited set" of data. It has not said what was taken, whose data it is, or whether the group's claims are true.— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 26, 2026
Μεταξύ των πληροφοριών που φέρεται να περιλαμβάνονται στα αρχεία είναι έγγραφα ταυτότητας και μετανάστευσης, οικονομικά και νομικά στοιχεία, καθώς και εσωτερικά έγγραφα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία της FIFA. Ωστόσο, η ομοσπονδία δεν έχει επιβεβαιώσει την έκταση ή το ακριβές περιεχόμενο των δεδομένων που υποκλάπηκαν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr