Χαμός στο ασιατικό Champions League: Διαιτητής φέρεται να σφύριζε μεθυσμένος και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, βίντεο

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον διαιτητή να κοιτάζει τους ποδοσφαιριστές με εμφανή έλλειψη συγκέντρωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως απλά είχε χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα του