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Χαμός στο ασιατικό Champions League: Διαιτητής φέρεται να σφύριζε μεθυσμένος και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, βίντεο
Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον διαιτητή να κοιτάζει τους ποδοσφαιριστές με εμφανή έλλειψη συγκέντρωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως απλά είχε χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα του
Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικοί διαιτητές, καθώς ο Σύριος ρέφερι Χάνα Ταμπάμπ αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον τέταρτο διαιτητή, Αμάρ Άμπου Άλου.
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Η απόφαση ήρθε έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες της ιρανικής ομάδας, η οποία υποστήριξε πως ο Ταμπάμπ είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από την έναρξη του αγώνα.
Αφορμή για την αντίδραση των φιλοξενούμενων στάθηκε ένα απίστευτο λάθος του διαιτητή στο 32ο λεπτό. Μετά από φάουλ, ο Σύριος ρέφερι έδειξε κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα της Αλ Τζαζίρα, παρότι εκείνος δεν είχε καμία συμμετοχή στη φάση, αντί να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή που είχε υποπέσει στην παράβαση.
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Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν, μάλιστα, τον διαιτητή να κοιτάζει τους ποδοσφαιριστές με εμφανή έλλειψη συγκέντρωσης, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό.
Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε αρκετά λεπτά διακοπής, με τους βοηθούς του να συσκέπτονται μαζί του. Τελικά, η λανθασμένη κίτρινη κάρτα ακυρώθηκε, ωστόσο η αντικατάστασή του αποφασίστηκε για το δεύτερο ημίχρονο.
Ο ίδιος ο Ταμπάμπ, πάντως, έδωσε τη δική του απάντηση λίγες ώρες αργότερα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κατανάλωσης αλκοόλ.
🚨L’arbitre du match d’AFC Champions League 2, Hanna Hattab, N’ÉTAIT PAS IVRE contrairement aux rumeurs qui ont circulé ! ❌ Son état serait dû à une baisse de glycémie qui lui a fait perdre sa concentration. Un examen médical après le match aurait CONFIRMÉ cela. C’est un arbitre syrien très dévoué, qui vit au Brésil et parcourt parfois plus de 15 heures pour venir arbitrer les matchs d’où la fatigue. Dans un post sur son Facebook, Hanna Hattab explique qu’il attend la position officielle de la Fédération syrienne de football avant de donner sa version complète des faits concernant l’incident survenu lors de son match en Ligue des champions AFC 2. Il dénonce également les atteintes à sa vie privée et à sa réputation, et prévient qu’il se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre toute personne ou institution ayant contribué à lui porter préjudice. ⚖️ (@issasaid232 via @Eri1806)— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) November 26, 2026
Μέσω ανάρτησής του στο Facebook, υποστήριξε πως οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά το παιχνίδι επιβεβαίωσαν ότι δεν ήταν μεθυσμένος, αποδίδοντας την κατάστασή του σε χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τα οποία επηρέασαν τη συγκέντρωσή του.
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