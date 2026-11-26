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Ο Τακιανός ανέλαβε τον Προμηθέα Πάτρας
Ο Τακιανός ανέλαβε τον Προμηθέα Πάτρας
Ο Έλληνας προπονητής ανακοινώθηκε από την ομάδα της Πάτρας, μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Μιχάλη Μιχελάκο
Ο Φώτης Τακιανός είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του Προμηθέα, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Πάτρας μετά την αποχώρηση του Μιχάλη Μιχελάκου.
Ο 57χρονος τεχνικός υπέγραψε μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου και καλείται να φέρει εις πέρας μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, καθώς οι Πατρινοί βρίσκονται σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση.
Ο νέος προπονητής των Πατρινών διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων στον ΠΑΟΚ και τη Λάρισα, ενώ τελευταίος σταθμός του στην Ελλάδα ήταν το Μαρούσι, τη σεζόν 2024-2025.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Φώτη Τακιανό, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας για το υπόλοιπο της σεζόν 2026-27.
Ο Φώτης Τακιανός γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1969. Έπαιξε μπάσκετ επαγγελματικά σε Άρη, ΠΑΟΚ, ΚΑΟΔ, ΜΕΝΤ, Σιάτιστα και Μακεδονικό και στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο της προπονητικής. Ξεκίνησε τη σεζόν 2004-05 ως assistant coach στον Ηρακλή, ενώ τα δύο επόμενα χρόνια δούλεψε σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τη σεζόν 2007-08 ήταν πρώτος προπονητής στο Πανόραμα, ενώ στη συνέχεια δούλεψε σε Ρέθυμνο (2008-09) και ΚΑΟ Δράμας (2009-11). Ακολούθησε μια τριετία στον ΟΦΗ (2012-15) και μια διετία στη Δόξα Λευκάδος (2015-17), την οποία οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία. Κατόπιν, είχε ένα σύντομο πέρασμα από τη Μπασκίμι, ενώ το 2017-18 εργάστηκε στα Τρίκαλα.
Ακολούθησαν δύο σεζόν στον Απόλλωνα Λεμεσού (2018-19, 2020-21), ενώ ενδιάμεσα εργάστηκε στην Qatar Sports Club Doha. Το 2021-22 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Λάρισας, την οποία οδήγησε στην 4η θέση του πρωταθλήματος με τρομερή πορεία, ενώ αναδείχθηκε και ο κορυφαίος προπονητής του πρωταθλήματος εκείνης της σεζόν. Από τα μέσα της σεζόν 2022-23 και ολόκληρη τη σεζόν 2023-24 δούλεψε στον ΠΑΟΚ, τον οποίο την πρώτη χρονιά οδήγησε ξανά στην τετράδα της GBL. Ακολούθησε ένα πέρασμα από την Αστάνα (2024) και το Μαρούσι (2024-25), ενώ πέρυσι εργάστηκε στους Golden Eagle Ylii. Τέλος, φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στη Βουλγαρία και την Μπούργος.
Καλωσορίζουμε τον Φώτη Τακιανό στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».
Ο 57χρονος τεχνικός υπέγραψε μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου και καλείται να φέρει εις πέρας μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, καθώς οι Πατρινοί βρίσκονται σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση.
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Ο νέος προπονητής των Πατρινών διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων στον ΠΑΟΚ και τη Λάρισα, ενώ τελευταίος σταθμός του στην Ελλάδα ήταν το Μαρούσι, τη σεζόν 2024-2025.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Φώτη Τακιανό, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας για το υπόλοιπο της σεζόν 2026-27.
Ο Φώτης Τακιανός γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1969. Έπαιξε μπάσκετ επαγγελματικά σε Άρη, ΠΑΟΚ, ΚΑΟΔ, ΜΕΝΤ, Σιάτιστα και Μακεδονικό και στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο της προπονητικής. Ξεκίνησε τη σεζόν 2004-05 ως assistant coach στον Ηρακλή, ενώ τα δύο επόμενα χρόνια δούλεψε σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τη σεζόν 2007-08 ήταν πρώτος προπονητής στο Πανόραμα, ενώ στη συνέχεια δούλεψε σε Ρέθυμνο (2008-09) και ΚΑΟ Δράμας (2009-11). Ακολούθησε μια τριετία στον ΟΦΗ (2012-15) και μια διετία στη Δόξα Λευκάδος (2015-17), την οποία οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία. Κατόπιν, είχε ένα σύντομο πέρασμα από τη Μπασκίμι, ενώ το 2017-18 εργάστηκε στα Τρίκαλα.
Ακολούθησαν δύο σεζόν στον Απόλλωνα Λεμεσού (2018-19, 2020-21), ενώ ενδιάμεσα εργάστηκε στην Qatar Sports Club Doha. Το 2021-22 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Λάρισας, την οποία οδήγησε στην 4η θέση του πρωταθλήματος με τρομερή πορεία, ενώ αναδείχθηκε και ο κορυφαίος προπονητής του πρωταθλήματος εκείνης της σεζόν. Από τα μέσα της σεζόν 2022-23 και ολόκληρη τη σεζόν 2023-24 δούλεψε στον ΠΑΟΚ, τον οποίο την πρώτη χρονιά οδήγησε ξανά στην τετράδα της GBL. Ακολούθησε ένα πέρασμα από την Αστάνα (2024) και το Μαρούσι (2024-25), ενώ πέρυσι εργάστηκε στους Golden Eagle Ylii. Τέλος, φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στη Βουλγαρία και την Μπούργος.
Καλωσορίζουμε τον Φώτη Τακιανό στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».
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