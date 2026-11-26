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Ο Τζολάκης κυριαρχεί φέτος στην Premier League, δεν υπάρχει τερματοφύλακας με καλύτερα στατιστικά
Ο Τζολάκης κυριαρχεί φέτος στην Premier League, δεν υπάρχει τερματοφύλακας με καλύτερα στατιστικά
Ο γκολκίπερ της Χαλ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στην παρθενική του σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα, κάτι που αποτυπώνεται και στους αριθμούς
Την εξαιρετική του παρουσία στην Premier League συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του κάτω από τα δοκάρια της Χαλ και να δικαιώνει την επιλογή της ομάδας να επενδύσει πάνω του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, κανένας τερματοφύλακας στο αγγλικό πρωτάθλημα δεν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες αποκρούσεις από τον 24χρονο Έλληνα, ενώ κανείς δεν έχει καταγράψει υψηλότερο ποσοστό επεμβάσεων σε σχέση με τα σουτ που έχει αντιμετωπίσει.
Οι επιδόσεις του Τζολάκη έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Χαλ, η οποία βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας, έχοντας κερδίσει σημαντικούς βαθμούς μέσα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Έλληνα γκολκίπερ.
Η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, με το ποσό να υπολογίζεται στα 20 εκατομμύρια λίρες. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό αντίτιμο, το οποίο, σύμφωνα με την έως τώρα παρουσία του, φαίνεται πως αποδίδει καρπούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, κανένας τερματοφύλακας στο αγγλικό πρωτάθλημα δεν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες αποκρούσεις από τον 24χρονο Έλληνα, ενώ κανείς δεν έχει καταγράψει υψηλότερο ποσοστό επεμβάσεων σε σχέση με τα σουτ που έχει αντιμετωπίσει.
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Οι επιδόσεις του Τζολάκη έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Χαλ, η οποία βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας, έχοντας κερδίσει σημαντικούς βαθμούς μέσα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Έλληνα γκολκίπερ.
Η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, με το ποσό να υπολογίζεται στα 20 εκατομμύρια λίρες. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό αντίτιμο, το οποίο, σύμφωνα με την έως τώρα παρουσία του, φαίνεται πως αποδίδει καρπούς.
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