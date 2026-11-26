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Ιστιοπλοΐα: Φουλάρουν για μετάλλια οι Έλληνες στην «35η Athens International Sailing Week 2026»
Ιστιοπλοΐα: Φουλάρουν για μετάλλια οι Έλληνες στην «35η Athens International Sailing Week 2026»
Ο αγώνας ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή το απόγευμα, με την τελετή λήξης να διεξάγεται στα γραφεία της ΕΙΟ
Στην τελική ευθεία έχει μπει η «35η Athens International Sailing Week 2026» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο.Π. Φαλήρου και οι Ελληνες ιστιοπλόοι συνεχίζουν να κλέβουν την παράσταση στη δεύτερη φάση των ολυμπιακών κλάσεων που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα.
Οι αθλητές και οι αθλήτριές της Ελλάδας είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση όλων των μεταλλίων σε LCA 6, ILCA 7 και 49er, ενώ στα iQFOiL αναμένεται να ανέβουν στο βάθρο στις δύο από τις τρεις κατηγορίες.
Τα ILCA 6, τα ILCA7 και τα 49er μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube και οι χιλιάδες φίλοι του αθλήματος έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τις συναρπαστικές ιστιοδρομίες στις οποίες συμμετέχουν 108 Ελληνες και ξένοι ιστιοπλόοι.
Ο αγώνας ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή το απόγευμα, με την τελετή λήξης να διεξάγεται στα γραφεία της ΕΙΟ.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι:
ILCA 6 γυναικών (25 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Ε. Γκίκα 11
2. Μ. Μακρή 20
3. Ε. Τριάντου 22
ILCA 7 ανδρών (30 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Γ. Παπαδάκος 25
2. Α. Κυφίδης 26
3. Α. Μπουγιούρης 28
49ER (4 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Ο. Ε. Σπανάκης – Π. Καγιαλής 7
2. Γ. Παπαδόπουλος- Π. Κωνσταντινίδης 13
Οι αθλητές και οι αθλήτριές της Ελλάδας είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση όλων των μεταλλίων σε LCA 6, ILCA 7 και 49er, ενώ στα iQFOiL αναμένεται να ανέβουν στο βάθρο στις δύο από τις τρεις κατηγορίες.
Τα ILCA 6, τα ILCA7 και τα 49er μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube και οι χιλιάδες φίλοι του αθλήματος έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τις συναρπαστικές ιστιοδρομίες στις οποίες συμμετέχουν 108 Ελληνες και ξένοι ιστιοπλόοι.
Ο αγώνας ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή το απόγευμα, με την τελετή λήξης να διεξάγεται στα γραφεία της ΕΙΟ.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι:
ILCA 6 γυναικών (25 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Ε. Γκίκα 11
2. Μ. Μακρή 20
3. Ε. Τριάντου 22
ILCA 7 ανδρών (30 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Γ. Παπαδάκος 25
2. Α. Κυφίδης 26
3. Α. Μπουγιούρης 28
49ER (4 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Ο. Ε. Σπανάκης – Π. Καγιαλής 7
2. Γ. Παπαδόπουλος- Π. Κωνσταντινίδης 13
3. Π Μυλωνάς – Π. Σωτηρίου 20
IQFOiLανδρών και U19 ανδρών (15 σκάφη, 11 ιστιοδρομίες)
1. Λ. Τσορτανίδης 11
2. Α. Κοκκινάκης 20
3. Π. Κονταρίνης 32
iQFOil γυναικών και U19 γυναικών (24 σκάφη, 11 ιστιοδρομίες)
1. Σ. Κάντορ Ισραήλ 16
2. Σ. Ουέμπ Ολλανδία 30
3. Σ. Τίμπι Ισραήλ 40
iQFOiL U17 και U15 (10 σκάφη, 10 ιστιοδρομίες)
1. Ν. Ροδίτης 8
2. Η. Παναγή 17
3. Γ. Κανελλόπουλος 25
IQFOiLανδρών και U19 ανδρών (15 σκάφη, 11 ιστιοδρομίες)
1. Λ. Τσορτανίδης 11
2. Α. Κοκκινάκης 20
3. Π. Κονταρίνης 32
iQFOil γυναικών και U19 γυναικών (24 σκάφη, 11 ιστιοδρομίες)
1. Σ. Κάντορ Ισραήλ 16
2. Σ. Ουέμπ Ολλανδία 30
3. Σ. Τίμπι Ισραήλ 40
iQFOiL U17 και U15 (10 σκάφη, 10 ιστιοδρομίες)
1. Ν. Ροδίτης 8
2. Η. Παναγή 17
3. Γ. Κανελλόπουλος 25
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