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Μασούρας σε Εθνική Παίδων: «Δεν σας χαρίστηκε τίποτα, εσείς δημιουργήσατε αυτήν την ευκαιρία», βίντεο
Μασούρας σε Εθνική Παίδων: «Δεν σας χαρίστηκε τίποτα, εσείς δημιουργήσατε αυτήν την ευκαιρία», βίντεο
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Κ17 για την πορεία τους στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια
Μία ξεχωριστή επίσκεψη και μια όμορφη ομιλία περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Παίδων στο Κατάρ, καθώς ο Γιώργος Μασούρας βρέθηκε στο πλευρό τους, θέλοντας να τους εμψυχώσει ενόψει της συνέχειας της προσπάθειάς τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17.
Ο Έλληνας διεθνής, ο οποίος αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της ΝΕΟΜ, επισκέφθηκε την αποστολή της ελληνικής ομάδας και μίλησε στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, μεταφέροντάς τους τη στήριξη και τα συγχαρητήρια των παικτών της Εθνικής Ανδρών.
Ο Μασούρας στάθηκε στην προσπάθεια που έχουν καταβάλει τα παιδιά από την προκριματική φάση μέχρι την παρουσία τους στην τελική διοργάνωση, τονίζοντας πως παρακολουθούν την πορεία τους και πως έχουν ήδη καταφέρει να κάνουν υπερήφανη την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα είπε: «Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την πορεία σας από τα προκριματικά, έως και σήμερα. Είδαμε τι μπορείτε να κάνετε. Εκ μέρους όλων των παιδιών από την ανδρική ομάδα θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Σας παρακολουθούμε, δείχνετε σε κάθε παιχνίδι ότι θέλετε τη νίκη. Αυτό είναι το καλύτερο, θα ήθελα να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και τον ίδιο ζήλο και να μας κάνετε υπερήφανους τόσο εμάς, όσο και την Ελλάδα. Αυτήν τη στιγμή αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σας παρουσιάζεται μία μεγάλη ευκαιρία. Δεν σας την χάρισε κανένας, εσείς τη δημιουργήσατε και τώρα είναι στιγμή να την αρπάξετε και να συνεχίζετε ακόμα πιο δυνατά, έτσι ώστε να πετύχετε περισσότερα πράγματα».
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Ο Έλληνας διεθνής, ο οποίος αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της ΝΕΟΜ, επισκέφθηκε την αποστολή της ελληνικής ομάδας και μίλησε στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, μεταφέροντάς τους τη στήριξη και τα συγχαρητήρια των παικτών της Εθνικής Ανδρών.
Ο Μασούρας στάθηκε στην προσπάθεια που έχουν καταβάλει τα παιδιά από την προκριματική φάση μέχρι την παρουσία τους στην τελική διοργάνωση, τονίζοντας πως παρακολουθούν την πορεία τους και πως έχουν ήδη καταφέρει να κάνουν υπερήφανη την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα είπε: «Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την πορεία σας από τα προκριματικά, έως και σήμερα. Είδαμε τι μπορείτε να κάνετε. Εκ μέρους όλων των παιδιών από την ανδρική ομάδα θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Σας παρακολουθούμε, δείχνετε σε κάθε παιχνίδι ότι θέλετε τη νίκη. Αυτό είναι το καλύτερο, θα ήθελα να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και τον ίδιο ζήλο και να μας κάνετε υπερήφανους τόσο εμάς, όσο και την Ελλάδα. Αυτήν τη στιγμή αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σας παρουσιάζεται μία μεγάλη ευκαιρία. Δεν σας την χάρισε κανένας, εσείς τη δημιουργήσατε και τώρα είναι στιγμή να την αρπάξετε και να συνεχίζετε ακόμα πιο δυνατά, έτσι ώστε να πετύχετε περισσότερα πράγματα».
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