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Οι πρώτες φωτογραφίες από το νέο προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βίντεο
Οι πρώτες φωτογραφίες από το νέο προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βίντεο
Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έφερε στο φως της δημοσιότητας τα πρώτα πλάνα από το νέο προπονητικό κέντρο της ομάδας στη Θεσσαλονίκη
Έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι το νέο προπονητικό κέντρο του «Δικεφάλου», καθώς την Παρασκευή (27/11) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του PAOK BC Training Centre.
Ένα σημαντικό βήμα για την καθημερινότητα και την προετοιμασία της ομάδας της Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα, με το νέο προπονητικό κέντρο να περνά πλέον στη φάση της ενεργούς λειτουργίας του.
Οι άνθρωποι του συλλόγου ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εργασίες, προκειμένου οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να έχουν στη διάθεσή τους έναν σύγχρονο χώρο για τις προπονήσεις και την καθημερινή τους δουλειά. Μάλιστα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το νέο προπονητικό κέντρο.
Ένα σημαντικό βήμα για την καθημερινότητα και την προετοιμασία της ομάδας της Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα, με το νέο προπονητικό κέντρο να περνά πλέον στη φάση της ενεργούς λειτουργίας του.
Οι άνθρωποι του συλλόγου ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εργασίες, προκειμένου οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να έχουν στη διάθεσή τους έναν σύγχρονο χώρο για τις προπονήσεις και την καθημερινή τους δουλειά. Μάλιστα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το νέο προπονητικό κέντρο.
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