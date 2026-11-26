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Μπαρτσελόνα και Ρεάλ κυριαρχούν στα social media, εκτόξευση για Χάαλαντ και Βοζίνια
Μπαρτσελόνα και Ρεάλ κυριαρχούν στα social media, εκτόξευση για Χάαλαντ και Βοζίνια
Οι δύο ισπανικές ομάδες επιβεβαιώνουν την κυριαρχία τους και στο διαδίκτυο, την ίδια ώρα που ο Χάαλαντ καταγράφει την κορυφαία ατομική άνοδο, ενώ η περίπτωση του 40χρονου Βοζίνια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς
Την κυριαρχία τους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες συνεχίζουν να διευρύνουν τη διαφορά τους από τους υπόλοιπους ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως.
Σύμφωνα με την έκθεση της Football Benchmark, η οποία καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 17 Νοεμβρίου 2026 και εξετάζει την απήχηση στο Instagram και το TikTok, οι δύο ισπανικοί σύλλογοι είχαν τις μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις ακολούθων.
Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα πρόσθεσε 16,4 εκατομμύρια νέους ακολούθους, φτάνοντας συνολικά τα 224 εκατομμύρια, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε 12,8 εκατομμύρια, ανεβάζοντας το κοινό της στα 262,2 εκατομμύρια. Οι δύο ομάδες παραμένουν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ακολουθεί στην τρίτη θέση.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η παρουσία της ινδονησιακής Περσίντ Μπαντούνγκ, η οποία πρόσθεσε 4,7 εκατομμύρια ακολούθους και βρέθηκε στην όγδοη θέση, ξεπερνώντας συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ ως προς την αύξηση του κοινού τους. Παράλληλα, η εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πορεία της Μπόντο/Γκλιμτ συνοδεύτηκε από αύξηση 555% στους ακολούθους της, από περίπου 136.000 σε 888.000.
Χάαλαντ, Γιαμάλ και η απίστευτη άνοδος του Βοζίνια
Στους ποδοσφαιριστές, το μεγάλο πρόσωπο της χρονιάς ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση ακολούθων στο Instagram, προσθέτοντας 36,7 εκατομμύρια και σχεδόν διπλασιάζοντας το κοινό του, το οποίο έφτασε τα 76,5 εκατομμύρια.
Εντυπωσιακή ήταν και η πορεία του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος απέκτησε 19,8 εκατομμύρια νέους ακολούθους, ενώ ο Τζουντ Μπέλινγχαμ πρόσθεσε 15,4 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση των δύο νεαρών αστέρων.
Στην πρώτη πεντάδα της σχετικής κατάταξης βρέθηκε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με 10,7 εκατομμύρια νέους ακολούθους, φτάνοντας συνολικά τα 681,1 εκατομμύρια και παραμένοντας ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη απήχηση στο Instagram. Ακολούθησαν ο Μάικλ Ολίσε με 10,1 εκατομμύρια νέους ακολούθους και ο Νεϊμάρ με 8,8 εκατομμύρια.
Ωστόσο, μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες είναι εκείνη του 40χρονου τερματοφύλακα Βοζίνια. Ο γκολκίπερ του Πράσινου Ακρωτηρίου, που αγωνίζεται στην Κόλο-Κόλο, ξεκίνησε το 2026 με περίπου 30.000 ακολούθους και μέχρι τις 17 Νοεμβρίου είχε φτάσει τα 27,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση μεταξύ των ποδοσφαιριστών.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του Νεοζηλανδού Τιμ Πέιν, του οποίου οι ακόλουθοι αυξήθηκαν από περίπου 4.400 σε 4,9 εκατομμύρια, καταγράφοντας ποσοστιαία άνοδο που αγγίζει το 112.000%.
Η έκθεση αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη των social media στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με τις μεγάλες διοργανώσεις, τις επιτυχίες των ομάδων και τις προσωπικές διακρίσεις των ποδοσφαιριστών να μετατρέπονται σε εκατομμύρια νέους ακολούθους.
Σύμφωνα με την έκθεση της Football Benchmark, η οποία καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 17 Νοεμβρίου 2026 και εξετάζει την απήχηση στο Instagram και το TikTok, οι δύο ισπανικοί σύλλογοι είχαν τις μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις ακολούθων.
Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα πρόσθεσε 16,4 εκατομμύρια νέους ακολούθους, φτάνοντας συνολικά τα 224 εκατομμύρια, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε 12,8 εκατομμύρια, ανεβάζοντας το κοινό της στα 262,2 εκατομμύρια. Οι δύο ομάδες παραμένουν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ακολουθεί στην τρίτη θέση.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η παρουσία της ινδονησιακής Περσίντ Μπαντούνγκ, η οποία πρόσθεσε 4,7 εκατομμύρια ακολούθους και βρέθηκε στην όγδοη θέση, ξεπερνώντας συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ ως προς την αύξηση του κοινού τους. Παράλληλα, η εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πορεία της Μπόντο/Γκλιμτ συνοδεύτηκε από αύξηση 555% στους ακολούθους της, από περίπου 136.000 σε 888.000.
Χάαλαντ, Γιαμάλ και η απίστευτη άνοδος του Βοζίνια
Στους ποδοσφαιριστές, το μεγάλο πρόσωπο της χρονιάς ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση ακολούθων στο Instagram, προσθέτοντας 36,7 εκατομμύρια και σχεδόν διπλασιάζοντας το κοινό του, το οποίο έφτασε τα 76,5 εκατομμύρια.
Εντυπωσιακή ήταν και η πορεία του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος απέκτησε 19,8 εκατομμύρια νέους ακολούθους, ενώ ο Τζουντ Μπέλινγχαμ πρόσθεσε 15,4 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση των δύο νεαρών αστέρων.
Στην πρώτη πεντάδα της σχετικής κατάταξης βρέθηκε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με 10,7 εκατομμύρια νέους ακολούθους, φτάνοντας συνολικά τα 681,1 εκατομμύρια και παραμένοντας ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη απήχηση στο Instagram. Ακολούθησαν ο Μάικλ Ολίσε με 10,1 εκατομμύρια νέους ακολούθους και ο Νεϊμάρ με 8,8 εκατομμύρια.
Ωστόσο, μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες είναι εκείνη του 40χρονου τερματοφύλακα Βοζίνια. Ο γκολκίπερ του Πράσινου Ακρωτηρίου, που αγωνίζεται στην Κόλο-Κόλο, ξεκίνησε το 2026 με περίπου 30.000 ακολούθους και μέχρι τις 17 Νοεμβρίου είχε φτάσει τα 27,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση μεταξύ των ποδοσφαιριστών.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του Νεοζηλανδού Τιμ Πέιν, του οποίου οι ακόλουθοι αυξήθηκαν από περίπου 4.400 σε 4,9 εκατομμύρια, καταγράφοντας ποσοστιαία άνοδο που αγγίζει το 112.000%.
Η έκθεση αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη των social media στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με τις μεγάλες διοργανώσεις, τις επιτυχίες των ομάδων και τις προσωπικές διακρίσεις των ποδοσφαιριστών να μετατρέπονται σε εκατομμύρια νέους ακολούθους.
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