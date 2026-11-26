Οι δύο ισπανικές ομάδες επιβεβαιώνουν την κυριαρχία τους και στο διαδίκτυο, την ίδια ώρα που ο Χάαλαντ καταγράφει την κορυφαία ατομική άνοδο, ενώ η περίπτωση του 40χρονου Βοζίνια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς