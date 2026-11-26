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Σκληρή κριτική του Κίμιχ κατά της Μπάγερν: «Απαράδεκτες οι δημόσιες τοποθετήσεις για τον Μουσιάλα»
Ο αρχηγός των Βαυαρών εξαπέλυσε δημόσια επίθεση κατά της διοίκησης του συλλόγου, αναφορικά με την υπόθεση της υγείας του συμπαίκτη του
Ο 22χρονος διεθνής επέστρεψε στα γήπεδα, περνώντας ως αλλαγή στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπάγερν απέναντι στη Λιλ για το Champions League, αφήνοντας πίσω του την περίοδο απουσίας λόγω τραυματισμού.
Παρά τη θετική εξέλιξη, στο προσκήνιο βρέθηκε και πάλι το ζήτημα των αποδοχών και του συμβολαίου του, με τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις των Ούλι Χένες και Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε να προκαλούν αντιδράσεις.
Οι δύο παράγοντες της βαυαρικής ομάδας εξέφρασαν προβληματισμούς σχετικά με το ύψος των αποδοχών του Μουσιάλα, με αφορμή τις συχνές απουσίες του από την αγωνιστική δράση.
Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Τζόσουα Κίμιχ. Ο αρχηγός της Μπάγερν δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση επέλεξε να χειριστεί δημόσια το θέμα, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την κριτική προς έναν ποδοσφαιριστή της ίδιας της ομάδας.
Παράλληλα, ο Γερμανός μέσος υπερασπίστηκε τον συμπαίκτη του, ξεκαθαρίζοντας πως η ανανέωση του συμβολαίου του και οι υψηλές απολαβές του δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση ότι ο Μουσιάλα έχει επαναπαυτεί ή έχει χάσει το κίνητρό του.
🚨 Joshua Kimmich has hit out at the Bayern Munich hierarchy and passionately defended teammate Jamal Musiala: 🗣️ “What I don't understand is the way all of this has been communicated publicly. “It should never come at the expense of a player. Of course, the club is bigger than us as players, but it is not bigger than the human being. “It's absolutely unacceptable and not befitting of Bayern Munich. “When it comes to players' performances, criticism is legitimate and we have to accept it. That's part of the job. But this was a different issue that should have been dealt with internally rather than publicly. “It really surprised me, especially at a club like Bayern Munich, which normally embodies family spirit and solidarity. I hope the situation can be resolved internally and that the parties involved can come together. “I see him working every day and I see how hard he works. He's not experiencing difficulties because of a lack of professionalism. “I hope he feels that we are all 100% behind him.” That's what a real leader looks like. Huge respect for Joshua Kimmich. 👏❤️— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 26, 2026
Ο Κίμιχ ανέφερε: «Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά έχουν γίνει γνωστά στο κοινό. Δεν πρέπει ποτέ να γίνεται εις βάρος ενός παίκτη. Φυσικά, ο σύλλογος είναι μεγαλύτερος από εμάς τους παίκτες, αλλά δεν είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο.
Είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν αρμόζει στη Μπάγερν Μονάχου. Όσον αφορά τις επιδόσεις των παικτών, η κριτική είναι δικαιολογημένη και πρέπει να την αποδεχτούμε. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Όμως, αυτό ήταν ένα διαφορετικό ζήτημα που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εσωτερικά και όχι δημόσια.
Με εξέπληξε πραγματικά, ειδικά σε έναν σύλλογο όπως η Μπάγερν Μονάχου, που συνήθως ενσαρκώνει το οικογενειακό πνεύμα και την αλληλεγγύη. Ελπίζω η κατάσταση να επιλυθεί εσωτερικά και οι εμπλεκόμενοι να καταφέρουν να βρουν κοινό έδαφος.
Τον βλέπω να δουλεύει κάθε μέρα και βλέπω πόσο σκληρά εργάζεται. Δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω έλλειψης επαγγελματισμού. Ελπίζω να νιώθει ότι όλοι τον υποστηρίζουμε 100%».
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