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Κουτσουπιάς εναντίον Κουτσουπιά: Τα δύο αδέρφια αντίπαλοι στο Παγκρήτιο με φόντο μία ξεχωριστή οικογενειακή ιστορία
Κουτσουπιάς εναντίον Κουτσουπιά: Τα δύο αδέρφια αντίπαλοι στο Παγκρήτιο με φόντο μία ξεχωριστή οικογενειακή ιστορία
Τα δύο αδέρφια θα υπάρξουν αντίπαλοι για 90 λεπτά, στο πλαίσιο της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΟΦΗ και την Άντερλεχτ, για τη League Phase του Europa League
Μία ιδιαίτερη οικογενειακή ιστορία κρύβεται πίσω από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ, καθώς τα δύο αδέρφια, Ηλίας και Φώτης Κουτσουπιάς, θα βρεθούν για πρώτη φορά απέναντι ο ένας στον άλλον με τις φανέλες των ομάδων τους.
Από τη μία πλευρά ο Ηλίας, ο οποίος αγωνίζεται στον ΟΦΗ, και από την άλλη ο Φώτης, που φορά τη φανέλα της βελγικής Άντερλεχτ. Δύο αδέρφια, δύο διαφορετικά ποδοσφαιρικά στρατόπεδα, αλλά μία κοινή διαδρομή που τους συνδέει από τα πρώτα τους βήματα.
Η αναμέτρηση έχει, επομένως, ξεχωριστή σημασία για την οικογένεια Κουτσουπιά, με το Παγκρήτιο Στάδιο να γίνεται το σημείο συνάντησης για μία στιγμή που δύσκολα θα ξεχαστεί.
Μάλιστα, οι δύο ποδοσφαιριστές φωτογραφήθηκαν μαζί στον τόπο τους, φορώντας ο καθένας τα χρώματα της ομάδας του. Η σχετική ανάρτηση αποτύπωσε με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημασία αυτής της συνάντησης.
Από τη μία πλευρά ο Ηλίας, ο οποίος αγωνίζεται στον ΟΦΗ, και από την άλλη ο Φώτης, που φορά τη φανέλα της βελγικής Άντερλεχτ. Δύο αδέρφια, δύο διαφορετικά ποδοσφαιρικά στρατόπεδα, αλλά μία κοινή διαδρομή που τους συνδέει από τα πρώτα τους βήματα.
Η αναμέτρηση έχει, επομένως, ξεχωριστή σημασία για την οικογένεια Κουτσουπιά, με το Παγκρήτιο Στάδιο να γίνεται το σημείο συνάντησης για μία στιγμή που δύσκολα θα ξεχαστεί.
Μάλιστα, οι δύο ποδοσφαιριστές φωτογραφήθηκαν μαζί στον τόπο τους, φορώντας ο καθένας τα χρώματα της ομάδας του. Η σχετική ανάρτηση αποτύπωσε με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημασία αυτής της συνάντησης.
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