Ρατσιστικές προκλήσεις από οπαδούς της Ρόμα στο Παρίσι, πιθανή η τιμωρία ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ, βίντεο
Ρατσιστικές προκλήσεις από οπαδούς της Ρόμα στο Παρίσι, πιθανή η τιμωρία ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ, βίντεο
Μερίδα οπαδών της ιταλικής ομάδας προχώρησε σε ρατσιστικές χειρονομίες στον εκτός έδρας αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν και ενδέχεται να υπάρξει τιμωρία από την UEFA
Η Ρόμα απέσπασε έναν πολύτιμο βαθμό στο Παρίσι, μένοντας στο 2-2 με την Παρί Σεν Ζερμέν και κάνοντας σημαντικό βήμα στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Ωστόσο, η παρουσία των «τζαλορόσι» στη γαλλική πρωτεύουσα συνοδεύτηκε και από ένα περιστατικό που ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για τους οπαδούς της.
Συγκεκριμένα, μερίδα οπαδών της ιταλικής ομάδας φέρεται να προχώρησε σε απαράδεκτες ενέργειες στις εξέδρες του γηπέδου, προκαλώντας την παρέμβαση και το ενδιαφέρον των γαλλικών αρχών.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ορισμένοι οπαδοί φέρονται να έκαναν ήχους μαϊμούς προς την πλευρά των φιλάθλων της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ άλλοι φέρονται να προχώρησαν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τανκρέντι Παλμέρι δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Χ, αναδεικνύοντας το περιστατικό και κάνοντας λόγο για πιθανή τιμωρία από την UEFA.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ένωση, καθώς η αναμέτρηση με τους Ιταλούς είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιανουαρίου 2027 στην Allwyn Arena.
Συγκεκριμένα, μερίδα οπαδών της ιταλικής ομάδας φέρεται να προχώρησε σε απαράδεκτες ενέργειες στις εξέδρες του γηπέδου, προκαλώντας την παρέμβαση και το ενδιαφέρον των γαλλικών αρχών.
AS Roma fans were caught on camera making monkey noises during the match against PSG. https://t.co/hFYkxSMQMQ— Football Fans Stuff (@officialffsnews) November 25, 2026
Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ορισμένοι οπαδοί φέρονται να έκαναν ήχους μαϊμούς προς την πλευρά των φιλάθλων της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ άλλοι φέρονται να προχώρησαν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τανκρέντι Παλμέρι δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Χ, αναδεικνύοντας το περιστατικό και κάνοντας λόγο για πιθανή τιμωρία από την UEFA.
Μάλιστα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ένα από τα ενδεχόμενα είναι να απαγορευτεί σε οπαδούς της Ρόμα να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.
Temo che la Roma rischi il divieto ai tifosi in trasferta contro l’Aek ad Atene— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 26, 2026
Η συγκεκριμένη εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ένωση, καθώς η αναμέτρηση με τους Ιταλούς είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιανουαρίου 2027 στην Allwyn Arena.
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