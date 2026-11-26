Βασίλης Παπαδάκης για την Εθνική Κ17: «Τα παιδιά δείχνουν το ταλέντο τους, δεν έχουμε προτίμηση για αντίπαλο στους 32»
Βασίλης Παπαδάκης για την Εθνική Κ17: «Τα παιδιά δείχνουν το ταλέντο τους, δεν έχουμε προτίμηση για αντίπαλο στους 32»
Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Κ17 μίλησε στην εκπομπή «The Football Show» by Stoiximan, για την ξέφρενη πορεία της «γαλανόλευκης» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ
Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ η Εθνική Ελλάδας Κ17 επικράτησε με σκορ 4-1 του Κατάρ για την 3η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο.
Με αφορμή την εκπληκτική πορεία της «γαλανόλευκης», ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Παπαδάκης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Football Show» by Stoiximan και αναφέρθηκε στην παρουσία της στη διοργάνωση, αλλά και στους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος για την περαιτέρω εξέλιξη των νεαρών διεθνών.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για τις τρεις νίκες: «Πρώτη φορά παίζουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε αυτές τις ηλικίες και κόντρα σε χώρες με εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα. Ωστόσο ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό που θα αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά ανταπεξήλθαν πολύ καλά. Ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι, γιατί είχαμε μιλήσει με τα παιδιά για το τι θα αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τις εμφανίσεις τα παιδιά δείχνουν το ταλέντο τους, απλά το τονίζω ξανά ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, αυτή η εικόνα που είδαμε σε αυτήν την φάση θα μας γέμιζε ικανοποίηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον».
Για το τι έχει θέσει ως προτεραιότητα: «Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ανθρώπινη σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Δεν ξεκινάει τίποτα χωρίς αυτό και εννοείται πως είμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο και προχωράμε κανονικά τη διαδικασία της τακτικής κλπ. Αλλά νούμερο ένα είναι η σχέση μας με τα παιδιά».
Για τις οικογένειες των παιδιών που βρίσκονται δίπλα στην αποστολή: «Σαν αρχή έχουμε πει πως είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον ό,τι κι αν συμβεί, είτε αρνητικό, είτε θετικό. Αυτό θα πει οικογένεια. Όσον αφορά τις οικογένειες των παιδιών, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουν, γιατί δεν έρχονται μόνο για τα παιδιά. Υποστηρίζουν την προσπάθεια όλων των παιδιών».
Για το εάν είναι η πιο δύσκολη ηλικία για να τη διαχειριστεί ένας προπονητής: «Δεν θέλω να το βάλω σαν βαθμίδα. Είναι δύσκολη η ηλικία όπως κάθε ηλικία έχει την ιδιαιτερότητά της. Επειδή μιλάμε για παιδιά πέρα από την εφηβεία. Πολλά υπογράφουν επαγγελματικά συμβόλαια, δίνουν πανελλήνιες θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, πρέπει να τους βοηθάς. Είναι μεγάλη πρόκληση για όποιον ασχολείται με αυτές τις ηλικίες».
Για την τακτική που εφαρμόζει: «Καταρχάς είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε μια εθνική που θα είναι καλή σε όλες τις φάσεις, που θα είναι ισορροπημένη και με αυτά τα χαρακτηριστικά επιλέγουμε τα παιδιά. Προσπαθούμε να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούμε ότι στο μέλλον θα τα έχουν και στην πρώτη ομάδα. Θέλει χρόνο όμως αυτό, δεν είναι εύκολο. Βοηθάει ωστόσο ο στόχος να εξελίξουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και η φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε στην Εθνική γενικότερα».
Για την πίεση από πλευράς γονιών: «Η πίεση που υπάρχει είτε από τις οικογένειες, είτε από άλλους παράγοντες είναι κάτι φυσιολογικό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτή η πίεση να μειώνεται και να χαίρονται το παιχνίδι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά πως το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι και πως πρέπει να το χαίρονται. Έτσι φεύγει η πίεση».
Για τη νέα φουρνιά των διεθνών: «Mέσα στους δικούς μου στόχους θέλω να έχω παίκτες που αξίζουν να βρίσκονται στην εθνική ομάδα και να τους δοθεί η ευκαιρία να το ζήσουν, έτσι ώστε να φτάσουν στο σημείο να στελεχώσουν στο μέλλον την Εθνική ομάδα. Στις μικρές ηλικίες είναι πολύ σημαντικό να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να έρθουν να παίξουν και αργότερα χτίζοντας τον χαρακτήρα τους να παίξουν και στην ανδρική ομάδα. Ο εγωισμός σε αυτές τις ηλικίες είναι πιο ψηλά από τους παίκτες της ανδρικής ομάδας, κάτι που δεν είναι εύκολο και αυτό είναι που λέμε στα παιδιά. Ότι βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ, αλλά το πιο ωραίο είναι όταν καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι όταν το εγώ το βάλουν μαζί με έναν άλλο συμπαίκτη τους θα το πάνε στα ουράνια, κάτι που το έχουν καταλάβει».
Για το εάν προτιμά κάποιον συγκεκριμένο αντίπαλο: «Είναι μία ωραία πρόκληση για εμάς, όποιον αντίπαλο κι αν κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Θα είναι πολύ όμορφο για εμάς και ανυπομονούμε όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Εμείς ξέρουμε τις περισσότερες ομάδες γιατί όταν παρακολουθούμε έναν αντίπαλο έχουμε πλήρη εικόνα. Τις γνωρίζαμε πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί τις παρακολουθούμε γενικώς πως εξελίσσουν τα παιδιά και δεν υπάρχει καμία σκέψη προτίμησης και κανένας φόβος. Από την αρχή ξέρουμε το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, εμείς ανυπομονούμε απλά να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουμε».
Για το εάν μπορεί η Εθνική να πάει μέχρι και την τετράδα: «Η δική μου θέση απέναντι στην ομάδα είναι ότι κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά και δεν μπαίνω σε αυτήν τη διαδικασία. Θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Σαν παρατηρητής η χώρα μας δείχνει στις μικρές ηλικίες ότι κατατάσσεται μέσα στις 20 χώρες του κόσμου σε οποιοδήποτε άθλημα. Η χώρα μας βρίσκεται δίκαια στις 32 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Πρέπει να βλέπουμε σαν χώρα τις δυνατότητές μας, γιατί εάν βιαζόμαστε μπορεί να μην μας δείξει την πραγματική μας εικόνα. Ξέρουμε τις δυνατότητές μας και ξέρουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά. Περιμένουμε να δούμε στα νοκ άουτ εάν το όριό μας ήταν εκεί, ή εάν μπορούμε να πάμε παραπέρα».
Με αφορμή την εκπληκτική πορεία της «γαλανόλευκης», ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Παπαδάκης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Football Show» by Stoiximan και αναφέρθηκε στην παρουσία της στη διοργάνωση, αλλά και στους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος για την περαιτέρω εξέλιξη των νεαρών διεθνών.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για τις τρεις νίκες: «Πρώτη φορά παίζουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε αυτές τις ηλικίες και κόντρα σε χώρες με εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα. Ωστόσο ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό που θα αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά ανταπεξήλθαν πολύ καλά. Ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι, γιατί είχαμε μιλήσει με τα παιδιά για το τι θα αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τις εμφανίσεις τα παιδιά δείχνουν το ταλέντο τους, απλά το τονίζω ξανά ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, αυτή η εικόνα που είδαμε σε αυτήν την φάση θα μας γέμιζε ικανοποίηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον».
Για το τι έχει θέσει ως προτεραιότητα: «Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ανθρώπινη σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Δεν ξεκινάει τίποτα χωρίς αυτό και εννοείται πως είμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο και προχωράμε κανονικά τη διαδικασία της τακτικής κλπ. Αλλά νούμερο ένα είναι η σχέση μας με τα παιδιά».
Για τις οικογένειες των παιδιών που βρίσκονται δίπλα στην αποστολή: «Σαν αρχή έχουμε πει πως είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον ό,τι κι αν συμβεί, είτε αρνητικό, είτε θετικό. Αυτό θα πει οικογένεια. Όσον αφορά τις οικογένειες των παιδιών, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουν, γιατί δεν έρχονται μόνο για τα παιδιά. Υποστηρίζουν την προσπάθεια όλων των παιδιών».
Για το εάν είναι η πιο δύσκολη ηλικία για να τη διαχειριστεί ένας προπονητής: «Δεν θέλω να το βάλω σαν βαθμίδα. Είναι δύσκολη η ηλικία όπως κάθε ηλικία έχει την ιδιαιτερότητά της. Επειδή μιλάμε για παιδιά πέρα από την εφηβεία. Πολλά υπογράφουν επαγγελματικά συμβόλαια, δίνουν πανελλήνιες θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, πρέπει να τους βοηθάς. Είναι μεγάλη πρόκληση για όποιον ασχολείται με αυτές τις ηλικίες».
Για την τακτική που εφαρμόζει: «Καταρχάς είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε μια εθνική που θα είναι καλή σε όλες τις φάσεις, που θα είναι ισορροπημένη και με αυτά τα χαρακτηριστικά επιλέγουμε τα παιδιά. Προσπαθούμε να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούμε ότι στο μέλλον θα τα έχουν και στην πρώτη ομάδα. Θέλει χρόνο όμως αυτό, δεν είναι εύκολο. Βοηθάει ωστόσο ο στόχος να εξελίξουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και η φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε στην Εθνική γενικότερα».
Για την πίεση από πλευράς γονιών: «Η πίεση που υπάρχει είτε από τις οικογένειες, είτε από άλλους παράγοντες είναι κάτι φυσιολογικό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτή η πίεση να μειώνεται και να χαίρονται το παιχνίδι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά πως το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι και πως πρέπει να το χαίρονται. Έτσι φεύγει η πίεση».
Για τη νέα φουρνιά των διεθνών: «Mέσα στους δικούς μου στόχους θέλω να έχω παίκτες που αξίζουν να βρίσκονται στην εθνική ομάδα και να τους δοθεί η ευκαιρία να το ζήσουν, έτσι ώστε να φτάσουν στο σημείο να στελεχώσουν στο μέλλον την Εθνική ομάδα. Στις μικρές ηλικίες είναι πολύ σημαντικό να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να έρθουν να παίξουν και αργότερα χτίζοντας τον χαρακτήρα τους να παίξουν και στην ανδρική ομάδα. Ο εγωισμός σε αυτές τις ηλικίες είναι πιο ψηλά από τους παίκτες της ανδρικής ομάδας, κάτι που δεν είναι εύκολο και αυτό είναι που λέμε στα παιδιά. Ότι βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ, αλλά το πιο ωραίο είναι όταν καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι όταν το εγώ το βάλουν μαζί με έναν άλλο συμπαίκτη τους θα το πάνε στα ουράνια, κάτι που το έχουν καταλάβει».
Για το εάν προτιμά κάποιον συγκεκριμένο αντίπαλο: «Είναι μία ωραία πρόκληση για εμάς, όποιον αντίπαλο κι αν κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Θα είναι πολύ όμορφο για εμάς και ανυπομονούμε όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Εμείς ξέρουμε τις περισσότερες ομάδες γιατί όταν παρακολουθούμε έναν αντίπαλο έχουμε πλήρη εικόνα. Τις γνωρίζαμε πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί τις παρακολουθούμε γενικώς πως εξελίσσουν τα παιδιά και δεν υπάρχει καμία σκέψη προτίμησης και κανένας φόβος. Από την αρχή ξέρουμε το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, εμείς ανυπομονούμε απλά να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουμε».
Για το εάν μπορεί η Εθνική να πάει μέχρι και την τετράδα: «Η δική μου θέση απέναντι στην ομάδα είναι ότι κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά και δεν μπαίνω σε αυτήν τη διαδικασία. Θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Σαν παρατηρητής η χώρα μας δείχνει στις μικρές ηλικίες ότι κατατάσσεται μέσα στις 20 χώρες του κόσμου σε οποιοδήποτε άθλημα. Η χώρα μας βρίσκεται δίκαια στις 32 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Πρέπει να βλέπουμε σαν χώρα τις δυνατότητές μας, γιατί εάν βιαζόμαστε μπορεί να μην μας δείξει την πραγματική μας εικόνα. Ξέρουμε τις δυνατότητές μας και ξέρουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά. Περιμένουμε να δούμε στα νοκ άουτ εάν το όριό μας ήταν εκεί, ή εάν μπορούμε να πάμε παραπέρα».
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