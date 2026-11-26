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Από την Ακρόπολη στο Καραϊσκάκη: Η Μίλαν μοιράστηκε στιγμές από την παρουσία της στην Αθήνα, βίντεο
Από την Ακρόπολη στο Καραϊσκάκη: Η Μίλαν μοιράστηκε στιγμές από την παρουσία της στην Αθήνα, βίντεο
Με αφορμή την αποψινή αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό, η ομάδα του Μιλάνου ανέδειξε τις ομορφιές της Αθήνας και του Πειραιά, μέσω των social media
Σε ρυθμούς Αθήνας και Πειραιά κινείται η Μίλαν, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Europa League.
Οι «ροσονέρι» θέλησαν να μοιραστούν με τους ακολούθους τους στα social media στιγμές από την παρουσία τους στην ελληνική πρωτεύουσα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από μερικά από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης.
Η Ακρόπολη, το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), αλλά και άλλα χαρακτηριστικά σημεία της Αθήνας βρέθηκαν στο επίκεντρο των δημοσιεύσεων της ιταλικής ομάδας, η οποία έδωσε μια διαφορετική νότα στην ημέρα του αγώνα.
Μάλιστα, η Μίλαν συνόδευσε το σχετικό υλικό με μια χαρακτηριστική λεζάντα, γράφοντας: «Πρωινό μιας αγωνιστικής ημέρας σε Αθήνα και Πειραιά».
Οι «ροσονέρι» θέλησαν να μοιραστούν με τους ακολούθους τους στα social media στιγμές από την παρουσία τους στην ελληνική πρωτεύουσα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από μερικά από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ακρόπολη, το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), αλλά και άλλα χαρακτηριστικά σημεία της Αθήνας βρέθηκαν στο επίκεντρο των δημοσιεύσεων της ιταλικής ομάδας, η οποία έδωσε μια διαφορετική νότα στην ημέρα του αγώνα.
Μάλιστα, η Μίλαν συνόδευσε το σχετικό υλικό με μια χαρακτηριστική λεζάντα, γράφοντας: «Πρωινό μιας αγωνιστικής ημέρας σε Αθήνα και Πειραιά».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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