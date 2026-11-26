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Φορτούνης: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη βραδιά με τη Μίλαν, ήταν ανατριχιαστικό το γκολ της πρόκρισης»
Φορτούνης: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη βραδιά με τη Μίλαν, ήταν ανατριχιαστικό το γκολ της πρόκρισης»
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός παραχώρησε συνέντευξη στο matchday programme του Ολυμπιακού, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με αντίπαλο τη Μίλαν
Ένα από τα ενδοξότερα βράδια στην ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού σημειώθηκε την 13η Δεκεμβρίου 2018. Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 3-1 της Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πήρε την πρόκριση για την φάση των «32» του Europa League.
Για την τότε ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, δεν έφτανε η νίκη απέναντι στην κάτοχο επτά τροπαίων Champions League ώστε να έρθει η πρόκριση. Η επικράτηση έπρεπε να έρθει με δύο γκολ διαφορά. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο αρχηγός, Κώστας Φορτούνης, ο οποίος υπέγραψε την καταπληκτική του εμφάνιση με το τέρμα που οδήγησε στην πρόκριση. Στο 81' εκτέλεσε από το σημείο του πέναλτι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ρέινα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα μέσα σε αποθέωση.
Ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο Φάληρο ο Κώστας Φορτούνης παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο matchday programme της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Αναλυτικά η συνέντευξη:
Κώστα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό σου όταν ακούς το όνομα της Μίλαν;
«Τη βραδιά του 2018. Από τα εκατοντάδες παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, αυτό ήταν ένα από τα πιο όμορφα ευρωπαϊκά ματς που έχω ζήσει. Ξέραμε πόσο δύσκολο ήταν, ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο και τελικά τα καταφέραμε. Νομίζω πως όποιος ήταν εκείνο το βράδυ στο Καραϊσκάκη δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Αντιμετωπίζαμε μια ομάδα με τεράστια ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ένα μεγαθήριο. Αυτές οι νίκες είναι που έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ τον σύλλογο και που δημιουργούν αναμνήσεις που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές για όλη τους τη ζωή».
Στο 81ο λεπτό αναλαμβάνεις την εκτέλεση του πέναλτι που δίνει τελικά την πρόκριση. Τι θυμάσαι από εκείνη τη στιγμή;
«Είχα μπροστά μου την ευκαιρία να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει κάτι σπουδαίο και ιστορικό. Προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος. Όταν μπήκε το γκολ και άκουσα τον κόσμο, ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό. Είναι από τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα μέσα μου».
Τι θυμάσαι περισσότερο από την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη;
«Από την προθέρμανση καταλαβαίναμε τι θα ακολουθούσε. Όταν παίζεις σε ένα τέτοιο γήπεδο, με αυτή την υποστήριξη, παίρνεις δύναμη που δύσκολα μπορείς να περιγράψεις. Για εμάς τους ποδοσφαιριστές είναι μοναδικό να βλέπουμε τον κόσμο να ζει τόσο έντονα κάθε στιγμή. Γι' αυτό το μεγαλείο του Ολυμπιακού είναι σπάνιο και μοναδικό».
Τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να σκοράρει σε μια τέτοια ευρωπαϊκή βραδιά;
«Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αγαπάω πολύ. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα ακόμη γκολ. Ήταν μια στιγμή που τη μοιράστηκα με εκατομμύρια ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα και νιώθω υπερηφάνεια και τιμή γι' αυτό».
Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ξανά τη Μίλαν. Τι μήνυμα θα έστελνες στους συμπαίκτες σου και στον κόσμο ενόψει της αναμέτρησης;
«Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη. Αυτό που χρειάζεται είναι πίστη, συγκέντρωση και πάθος. Εύχομαι η ομάδα να κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι και ο κόσμος να ζήσει ακόμη μία όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει το Καραϊσκάκη όταν είναι γεμάτο».
Για την τότε ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, δεν έφτανε η νίκη απέναντι στην κάτοχο επτά τροπαίων Champions League ώστε να έρθει η πρόκριση. Η επικράτηση έπρεπε να έρθει με δύο γκολ διαφορά. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο αρχηγός, Κώστας Φορτούνης, ο οποίος υπέγραψε την καταπληκτική του εμφάνιση με το τέρμα που οδήγησε στην πρόκριση. Στο 81' εκτέλεσε από το σημείο του πέναλτι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ρέινα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα μέσα σε αποθέωση.
Ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο Φάληρο ο Κώστας Φορτούνης παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο matchday programme της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Αναλυτικά η συνέντευξη:
Κώστα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό σου όταν ακούς το όνομα της Μίλαν;
«Τη βραδιά του 2018. Από τα εκατοντάδες παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, αυτό ήταν ένα από τα πιο όμορφα ευρωπαϊκά ματς που έχω ζήσει. Ξέραμε πόσο δύσκολο ήταν, ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο και τελικά τα καταφέραμε. Νομίζω πως όποιος ήταν εκείνο το βράδυ στο Καραϊσκάκη δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Αντιμετωπίζαμε μια ομάδα με τεράστια ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ένα μεγαθήριο. Αυτές οι νίκες είναι που έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ τον σύλλογο και που δημιουργούν αναμνήσεις που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές για όλη τους τη ζωή».
Στο 81ο λεπτό αναλαμβάνεις την εκτέλεση του πέναλτι που δίνει τελικά την πρόκριση. Τι θυμάσαι από εκείνη τη στιγμή;
«Είχα μπροστά μου την ευκαιρία να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει κάτι σπουδαίο και ιστορικό. Προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος. Όταν μπήκε το γκολ και άκουσα τον κόσμο, ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό. Είναι από τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα μέσα μου».
Τι θυμάσαι περισσότερο από την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη;
«Από την προθέρμανση καταλαβαίναμε τι θα ακολουθούσε. Όταν παίζεις σε ένα τέτοιο γήπεδο, με αυτή την υποστήριξη, παίρνεις δύναμη που δύσκολα μπορείς να περιγράψεις. Για εμάς τους ποδοσφαιριστές είναι μοναδικό να βλέπουμε τον κόσμο να ζει τόσο έντονα κάθε στιγμή. Γι' αυτό το μεγαλείο του Ολυμπιακού είναι σπάνιο και μοναδικό».
Τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να σκοράρει σε μια τέτοια ευρωπαϊκή βραδιά;
«Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αγαπάω πολύ. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα ακόμη γκολ. Ήταν μια στιγμή που τη μοιράστηκα με εκατομμύρια ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα και νιώθω υπερηφάνεια και τιμή γι' αυτό».
Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ξανά τη Μίλαν. Τι μήνυμα θα έστελνες στους συμπαίκτες σου και στον κόσμο ενόψει της αναμέτρησης;
«Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη. Αυτό που χρειάζεται είναι πίστη, συγκέντρωση και πάθος. Εύχομαι η ομάδα να κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι και ο κόσμος να ζήσει ακόμη μία όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει το Καραϊσκάκη όταν είναι γεμάτο».
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