🚨 Aubameyang, envuelto en un accidente de coche en A Coruña (@lavozdegalicia) El delantero sufrió sobre las 9:20 de esta mañana en la AP-9, a la altura de Piadela (Betanzos), un golpe con su Ferrari F12 N-Largo contra un BMW X1 que resultó visiblemente dañado tras volcar, aunque por fortuna todos los implicados resultaron ilesos Cuando llegaron la Guardia Civil y los bomberos, los ocupantes de ambos vehículos habían salido por su propio pie y la ambulancia descartó lesiones de importancia. Es más, Aubameyang pudo acudir a entrenar con el Deportivo con normalidad — BeSoccer (@besoccer_ES) November 26, 2026

Μία μικρή περιπέτεια είχε το πρωί της Πέμπτης (26/11) ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ , καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα την ώρα που κατευθυνόταν προς το προπονητικό κέντρο της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια , στο Αμπεγκόντο.Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο AP-9, με το αυτοκίνητο του Γκαμπονέζου επιθετικού να εμπλέκεται σε σύγκρουση, από την οποία ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι ζημιές περιορίστηκαν σε υλικές, με όλους τους εμπλεκόμενους να είναι καλά στην υγεία τους.Παρά το απρόοπτο, ο 37χρονος φορ κατάφερε να φτάσει κανονικά στις εγκαταστάσεις της ομάδας και να συμμετάσχει στην προπόνηση μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρθηκε στο συμβάν κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης παρουσίας του στη συνέντευξη Τύπου, καθησυχάζοντας τους πάντες και τονίζοντας πως το σημαντικότερο είναι ότι δεν τραυματίστηκε κανείς.

🚨| Pierre-Emerick Aubameyang was involved in a car accident while going to Deportivo training this morning. Thankfully, the striker has confirmed that both he and the other person involved are okay. 🙏 “It was a bit of a scare, but we’re both okay, and that’s what matters most.” https://t.co/zy938miKRd — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) November 26, 2026

«Είμαστε καλά, αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος που ενεπλάκη στο ατύχημα μαζί μου είναι επίσης καλά. Μετά τα άσχημα έρχονται τα καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ομπαμεγιάνγκ.Έτσι, το τροχαίο δεν επηρέασε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του έμπειρου επιθετικού, ο οποίος συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του με την ομάδα.