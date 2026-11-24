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Σκηνές χάους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νάνων, πιάστηκαν στα χέρια ποδοσφαιριστές, βίντεο
Σκηνές χάους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νάνων, πιάστηκαν στα χέρια ποδοσφαιριστές, βίντεο
Επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ παικτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Νάνων, με αποτέλεσμα να παρέμβουν μέχρι και οι αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν στο γήπεδο
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Ραμπάτ, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Νάνων, όταν η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κολομβία και το Μαρόκο σημαδεύτηκε από μια πρωτοφανή συμπλοκή μεταξύ των ποδοσφαιριστών.
Όλα ξεκίνησαν αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη, με τους παίκτες της Κολομβίας να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Η ένταση, ωστόσο, δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή της, καθώς ορισμένοι Κολομβιανοί επέλεξαν να πανηγυρίσουν μπροστά στους αντιπάλους τους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των Μαροκινών.
Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν επεισόδια. Αρχικά υπήρξαν έντονες λογομαχίες και σπρωξίματα, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η ένταση μετατράπηκε σε γενικευμένη σύρραξη, με ποδοσφαιριστές να ανταλλάσσουν γροθιές μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Οι προσπάθειες των προπονητών και των διαιτητών να ηρεμήσουν τα πνεύματα δεν είχαν άμεσο αποτέλεσμα. Μάλιστα, η κατάσταση έγινε τόσο σοβαρή, ώστε χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας, με ένστολους να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να αποκαταστήσουν την τάξη.
Έπειτα από αρκετά λεπτά έντασης, η συμπλοκή έλαβε τέλος, ωστόσο οι εικόνες από το περιστατικό έκαναν γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 30 Νοεμβρίου, ωστόσο το επεισόδιο ανάμεσα στην Κολομβία και το Μαρόκο έχει ήδη επισκιάσει αγωνιστικά τη διοργάνωση.
Όλα ξεκίνησαν αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη, με τους παίκτες της Κολομβίας να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Η ένταση, ωστόσο, δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή της, καθώς ορισμένοι Κολομβιανοί επέλεξαν να πανηγυρίσουν μπροστά στους αντιπάλους τους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των Μαροκινών.
🇲🇦🇨🇴 SE PUDRIO TODO entre Colombia y Marruecos en el Mundial de Talla Baja https://t.co/8jBem3vkZj— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) November 23, 2026
Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν επεισόδια. Αρχικά υπήρξαν έντονες λογομαχίες και σπρωξίματα, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η ένταση μετατράπηκε σε γενικευμένη σύρραξη, με ποδοσφαιριστές να ανταλλάσσουν γροθιές μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Οι προσπάθειες των προπονητών και των διαιτητών να ηρεμήσουν τα πνεύματα δεν είχαν άμεσο αποτέλεσμα. Μάλιστα, η κατάσταση έγινε τόσο σοβαρή, ώστε χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας, με ένστολους να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να αποκαταστήσουν την τάξη.
Así terminó el juego entre Colombia (1) y Marruecos (1) en el Mundial de Talla Baja. #másdeportes https://t.co/UHmpT0ZaQp— más+deportes (@webmasdeportes) November 23, 2026
Έπειτα από αρκετά λεπτά έντασης, η συμπλοκή έλαβε τέλος, ωστόσο οι εικόνες από το περιστατικό έκαναν γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 30 Νοεμβρίου, ωστόσο το επεισόδιο ανάμεσα στην Κολομβία και το Μαρόκο έχει ήδη επισκιάσει αγωνιστικά τη διοργάνωση.
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