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Το CAS αποφάσισε: Η Σενεγάλη πρωταθλήτρια Αφρικής για το 2025
Το CAS αποφάσισε: Η Σενεγάλη πρωταθλήτρια Αφρικής για το 2025
H έφεση της Σενεγάλης στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο έγινε δεκτή και ο τίτλος που κέρδισε στο γήπεδο απέναντι στο Μαρόκο, επιστράφηκε
Η Σενεγάλη είναι η πρωταθλήτρια Αφρικής για το 2025, όπως αποφάσισε το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης, βάζοντας τέλος σε ένα από τα πιο γνωστά... ποδοσφαιρικά, δικαστικά θρίλερ των τελευταίων ετών.
Το CAS έκρινε και το ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (24/11), πως από την στιγμή που ο διαιτητής διέταξε συνέχιση του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, πληρούνταν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Κάτι που σημαίνει πως δεν έχει νομική βάση η απόφαση της Ομοσπονδίας της Αφρικής, να αφαιρέσει τον τίτλο που κέρδισε η Σενεγάλη στο γήπεδο και να δοθεί στο Μαρόκο.
Παίκτες και τεχνικό τιμ είχαν αποχωρήσει από το γήπεδο για να επιστρέψουν αργότερα. Το πέναλτι χάθηκε και η Σενεγάλη με γκολ του Γκουέγ στην παράταση πήρε τον τίτλο.
Το Μαρόκο, ωστόσο, είχε προσφύγει στην Ομοσπονδία της Αφρικής και είχε ζητήσει να του απονεμηθεί ο τίτλος, καθώς οι παίκτες της Σενεγάλης είχαν αποχωρήσει από το γήπεδο. Η απόφαση ήταν υπέρ του Μαρόκου, με αποτέλεσμα να έρθει η σειρά της Σενεγάλης να προσφύγει στα δικαστήρια.
Το έκανε στο CAS, στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε υπέρ των Σενεγαλέζων.
Το CAS έκρινε και το ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (24/11), πως από την στιγμή που ο διαιτητής διέταξε συνέχιση του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, πληρούνταν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Κάτι που σημαίνει πως δεν έχει νομική βάση η απόφαση της Ομοσπονδίας της Αφρικής, να αφαιρέσει τον τίτλο που κέρδισε η Σενεγάλη στο γήπεδο και να δοθεί στο Μαρόκο.
Η Σενεγάλη είχε νικήσει το Μαρόκο στην έδρα του μάλιστα, στον τελικό, που είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο (η διοργάνωση είχε αρχίσει τον Δεκέμβριο του 2025 και θεωρείται ως το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025). Στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας το πέναλτι, που είχε δοθεί για το Μαρόκο είχε φέρει την έκρηξη των παικτών της Σενεγάλης.
BREAKING: Senegal's Africa Nations Cup title restored after appeal upheld by Court of Arbitration for Sport https://t.co/tBHHJbdgx5— Martyn Ziegler (@martynziegler) November 24, 2026
Παίκτες και τεχνικό τιμ είχαν αποχωρήσει από το γήπεδο για να επιστρέψουν αργότερα. Το πέναλτι χάθηκε και η Σενεγάλη με γκολ του Γκουέγ στην παράταση πήρε τον τίτλο.
Το Μαρόκο, ωστόσο, είχε προσφύγει στην Ομοσπονδία της Αφρικής και είχε ζητήσει να του απονεμηθεί ο τίτλος, καθώς οι παίκτες της Σενεγάλης είχαν αποχωρήσει από το γήπεδο. Η απόφαση ήταν υπέρ του Μαρόκου, με αποτέλεσμα να έρθει η σειρά της Σενεγάλης να προσφύγει στα δικαστήρια.
Το έκανε στο CAS, στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε υπέρ των Σενεγαλέζων.
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