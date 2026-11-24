Δεύτερη ημέρα ξεκούρασης και απόλυτης… ελευθερίας για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις και δεν ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα αποθεραπείας (Όσμαν, Φόστερ και Καλάθης), με τον Αντρέα Τρινκιέρι να τους περιμένει στο «Παλατάκι» την ερχόμενη Πέμπτη