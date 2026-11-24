Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
ΠΑΟΚ: «Τελειώνει» του Άντερσον, στο… περίμενε για Ντόρσεϊ
ΠΑΟΚ: «Τελειώνει» του Άντερσον, στο… περίμενε για Ντόρσεϊ
Δεύτερη ημέρα ξεκούρασης και απόλυτης… ελευθερίας για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις και δεν ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα αποθεραπείας (Όσμαν, Φόστερ και Καλάθης), με τον Αντρέα Τρινκιέρι να τους περιμένει στο «Παλατάκι» την ερχόμενη Πέμπτη
Την ίδια στιγμή όμως, όλοι όσοι «τρέχουν» τις μεταγραφικές υποθέσεις του «δικεφάλου», έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε δύο μέτωπα. Σε αυτό του Τζάστιν Άντερσον κατά πρώτο λόγο και σε αυτό του Τάιλερ Ντόρσεϊ κατά δεύτερο, ενώ παράλληλα ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται να «χτενίζει» την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη αγορά για κάθε παίκτη που θα έχει το «πακέτο» να τον ενισχύσει ουσιαστικά στις θέσεις «1» και «3».
Σε ό,τι αφορά τον πρώτο, ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον 33χρονο Αμερικανό φόργουορντ της Ντουμπάι και να περιμένει το τέλος της συνεργασίας του με τον σύλλογο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με το πότε ακριβώς ο πρώην άσος των Βαλένθια και Μπαρτσελόνα μπει στο αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη, να παραμένει… άγνωστο.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Σε ό,τι αφορά τον πρώτο, ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον 33χρονο Αμερικανό φόργουορντ της Ντουμπάι και να περιμένει το τέλος της συνεργασίας του με τον σύλλογο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με το πότε ακριβώς ο πρώην άσος των Βαλένθια και Μπαρτσελόνα μπει στο αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη, να παραμένει… άγνωστο.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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