Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.





Ποιο είναι το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για να αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Κοϊτά και τον τραυματία Αριάγκα και πως αναμένεται να παρατάξει τη δική του ομάδα ο Σεσκ Φάμπρεγας.







Τους… γρίφους των τραυματισμών προσπαθούν να λύσουν Αλγουαθίλ και Νίστρουπ.



Ο σχεδιασμός του «ερυθρόλευκου» κέντρου και ο αντικαταστάτης του Σαντίνο Αντίνο.







Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



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Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Στο « The Football Show » της Τρίτης 24 Νοεμβρίου: Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς η συνέχεια της εβδομάδας, και η πρώτη ελληνική ομάδα που μπαίνει στη «μάχη» είναι η ΑΕΚ. Κόντρα στην Κόμο του Τάσου Δουβίκα ψάχνει την υπέρβαση που θα αυξήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.Ποιο είναι το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για να αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Κοϊτά και τον τραυματία Αριάγκα και πως αναμένεται να παρατάξει τη δική του ομάδα ο Σεσκ Φάμπρεγας.Στην ευρωπαϊκή σκάλα γύρισαν τον διακόπτη και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ.Τους… γρίφους των τραυματισμών προσπαθούν να λύσουν Αλγουαθίλ και Νίστρουπ.Ο σχεδιασμός του «ερυθρόλευκου» κέντρου και ο αντικαταστάτης του Σαντίνο Αντίνο.Ολα τα νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκου ενόψει Euroleague.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.