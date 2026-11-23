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Η εβδομάδα των… παθών για Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο «εφιάλτης» του υποβιβασμού
Η εβδομάδα των… παθών για Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο «εφιάλτης» του υποβιβασμού
Εφιαλτικά ξεκίνησε η θητεία του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Αργεντινό τεχνικό να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από απρόοπτα, αρνητικά ρεκόρ και αγωνιστικά προβλήματα, μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «κόκκινων διαβόλων»
Η πρώτη εβδομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξελίχθηκε σε πραγματικό εφιάλτη. Η βαριά ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, η αποβολή του Λένι Γιόρο και η παραμονή της ομάδας στη ζώνη του υποβιβασμού έφεραν τον Αργεντινό προπονητή αντιμέτωπο με μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα από το ξεκίνημα της παρουσίας του στο Ολντ Τράφορντ.
Οι Ντόμινικ Σομποσλάι, Φλόριαν Βιρτς, Ρίο Ενγκουμόα και Βίκτορ Μουνιόθ βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τη Γιουνάιτεντ να γνωρίζει μια οδυνηρή ήττα από τον μεγάλο της αντίπαλο. Μάλιστα, η αποβολή του Γιόρο μόλις στο όγδοο λεπτό άλλαξε πλήρως τα δεδομένα της αναμέτρησης και ουσιαστικά ανέτρεψε τα αρχικά πλάνα του Ποτσετίνο.
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Οι Ντόμινικ Σομποσλάι, Φλόριαν Βιρτς, Ρίο Ενγκουμόα και Βίκτορ Μουνιόθ βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τη Γιουνάιτεντ να γνωρίζει μια οδυνηρή ήττα από τον μεγάλο της αντίπαλο. Μάλιστα, η αποβολή του Γιόρο μόλις στο όγδοο λεπτό άλλαξε πλήρως τα δεδομένα της αναμέτρησης και ουσιαστικά ανέτρεψε τα αρχικά πλάνα του Ποτσετίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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