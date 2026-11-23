Η εβδομάδα των… παθών για Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο «εφιάλτης» του υποβιβασμού

Εφιαλτικά ξεκίνησε η θητεία του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Αργεντινό τεχνικό να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από απρόοπτα, αρνητικά ρεκόρ και αγωνιστικά προβλήματα, μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «κόκκινων διαβόλων»