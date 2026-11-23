Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Εθνικής
Ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Εθνικής
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού θα απουσιάσει από την ερχόμενη αναμέτρηση της ΕuroLeague και θα ξεκινήσει προπονήσεις με τη «γαλανόλευκη», ενόψει των ερχόμενων αγώνων με Γεωργία και Ισπανία
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το «παρών» στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας, γεγονός που σημαίνει πως δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15).
Οι «ερυθρόλευκοι» παραχώρησαν από την Κυριακή (23/11) τον διεθνή γκαρντ στον Βασίλη Σπανούλη, ενόψει των δύο αναμετρήσεων της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απέναντι στη Γεωργία (26/11) και την Ισπανία (29/11).
Αντίθετα, στην προπόνηση της Εθνικής δεν συμμετείχαν οι Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και ο Νετζήπογλου αναμένεται να ενσωματωθούν στην αποστολή της Εθνικής την ημέρα του αγώνα, ενώ ο Καραγιαννίδης, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο με τη γραμμή των ψηλών, αναμένεται να ενταχθεί την Τετάρτη (25/11).
Οι «ερυθρόλευκοι» παραχώρησαν από την Κυριακή (23/11) τον διεθνή γκαρντ στον Βασίλη Σπανούλη, ενόψει των δύο αναμετρήσεων της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απέναντι στη Γεωργία (26/11) και την Ισπανία (29/11).
Αντίθετα, στην προπόνηση της Εθνικής δεν συμμετείχαν οι Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και ο Νετζήπογλου αναμένεται να ενσωματωθούν στην αποστολή της Εθνικής την ημέρα του αγώνα, ενώ ο Καραγιαννίδης, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο με τη γραμμή των ψηλών, αναμένεται να ενταχθεί την Τετάρτη (25/11).
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