Σε ελεύθερη πτώση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο κίνδυνος υποβιβασμού και η οργισμένη αντίδραση του Κιν
Σε ελεύθερη πτώση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο κίνδυνος υποβιβασμού και η οργισμένη αντίδραση του Κιν
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βιώνει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, με τη συντριβή από τη Λίβερπουλ να εντείνει τον προβληματισμό για το μέλλον της στην Premier League
Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και βλέπει πλέον τον κίνδυνο του υποβιβασμού να γίνεται όλο και πιο ορατός. Η βαριά ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση των «κόκκινων διαβόλων», με τα στατιστικά μοντέλα να καταγράφουν σημαντική αύξηση στις πιθανότητες να βρεθούν στην Championship.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Football Meets Data, το ενδεχόμενο υποβιβασμού της Γιουνάιτεντ έχει ανέβει πλέον στο 27%, από μόλις 3% που ήταν στην αρχή της σεζόν. Ένα ποσοστό που αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη δύσκολη αγωνιστική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.
Η ήττα από τη Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική της Premier League ήρθε να προσθέσει ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα στη φετινή πορεία της ομάδας, η οποία βρίσκεται στη 19η θέση της βαθμολογίας με μόλις οκτώ βαθμούς. Ούτε η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να διαφοροποιήσει την εικόνα, με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να γνωρίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο ξεκίνημα στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».
Την ίδια ώρα, η εμφάνιση της Γιουνάιτεντ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ρόι Κιν. Ο παλαίμαχος αρχηγός της ομάδας δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, εξαπολύοντας επίθεση στους ποδοσφαιριστές και ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί σωστό να μεταφέρεται διαρκώς η ευθύνη στη διοίκηση και στους προπονητές.
«Πότε θα αναλάβουν οι παίκτες την ευθύνη;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την οργή του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Μάλιστα, υποστήριξε πως η Λίβερπουλ θα μπορούσε να έχει πετύχει ακόμη περισσότερα γκολ, κάνοντας λόγο για μια εμφάνιση που ήταν «απελπιστικά κακή» και «απλά απαράδεκτη».
Ο Κιν δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στην κριτική προς τους ποδοσφαιριστές. Στράφηκε και εναντίον του άλλοτε συμπαίκτη του, Γκάρι Νέβιλ, διαφωνώντας έντονα με την πιο μετριοπαθή προσέγγισή του σχετικά με το τελικό 4-0, δεδομένου ότι η Γιουνάιτεντ αγωνιζόταν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Γιορό.
«Το 4-0 δεν είναι και τόσο άσχημο όταν παίζεις με δέκα παίκτες; Γίνεται!», σχολίασε με εμφανή ειρωνεία, αδυνατώντας να καταλάβει πώς μπορεί να αντιμετωπίζεται με επιείκεια μια τόσο κακή εμφάνιση.
Μετρώντας αντίστροφα, πλέον, για τον ερχομό των Χριστουγέννων η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλείται να τρέξει ένα νικηφόρο σερί, έτσι ώστε να βελτιώσει άρδην την βαθμολογική εικόνα της. Την επόμενη αγωνιστική παίζει με τη Μπρέντφορντ, ενώ στη συνέχεια δοκιμάζεται στην έδρα της Νιουκάστλ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Μ. Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα έως το τέλος του 2026:
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Football Meets Data, το ενδεχόμενο υποβιβασμού της Γιουνάιτεντ έχει ανέβει πλέον στο 27%, από μόλις 3% που ήταν στην αρχή της σεζόν. Ένα ποσοστό που αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη δύσκολη αγωνιστική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.
Η ήττα από τη Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική της Premier League ήρθε να προσθέσει ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα στη φετινή πορεία της ομάδας, η οποία βρίσκεται στη 19η θέση της βαθμολογίας με μόλις οκτώ βαθμούς. Ούτε η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να διαφοροποιήσει την εικόνα, με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να γνωρίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο ξεκίνημα στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».
Την ίδια ώρα, η εμφάνιση της Γιουνάιτεντ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ρόι Κιν. Ο παλαίμαχος αρχηγός της ομάδας δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, εξαπολύοντας επίθεση στους ποδοσφαιριστές και ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί σωστό να μεταφέρεται διαρκώς η ευθύνη στη διοίκηση και στους προπονητές.
Roy Keane🗣️ "My worry is, they showed them clips the other day of the drone watching the training, and my worry is that apparently the mannequins won the game 2-0. That's the biggest concern going forward for United" 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/SDz1QVVo5a— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 23, 2026
«Πότε θα αναλάβουν οι παίκτες την ευθύνη;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την οργή του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Μάλιστα, υποστήριξε πως η Λίβερπουλ θα μπορούσε να έχει πετύχει ακόμη περισσότερα γκολ, κάνοντας λόγο για μια εμφάνιση που ήταν «απελπιστικά κακή» και «απλά απαράδεκτη».
Ο Κιν δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στην κριτική προς τους ποδοσφαιριστές. Στράφηκε και εναντίον του άλλοτε συμπαίκτη του, Γκάρι Νέβιλ, διαφωνώντας έντονα με την πιο μετριοπαθή προσέγγισή του σχετικά με το τελικό 4-0, δεδομένου ότι η Γιουνάιτεντ αγωνιζόταν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Γιορό.
"Applauding rubbish!" "When do the players take responsibility for some of the decision-making?" Roy Keane reflects on Manchester United's 4-0 defeat to Liverpool 🔴 https://t.co/ph7TIbWK95— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 22, 2026
«Το 4-0 δεν είναι και τόσο άσχημο όταν παίζεις με δέκα παίκτες; Γίνεται!», σχολίασε με εμφανή ειρωνεία, αδυνατώντας να καταλάβει πώς μπορεί να αντιμετωπίζεται με επιείκεια μια τόσο κακή εμφάνιση.
Μετρώντας αντίστροφα, πλέον, για τον ερχομό των Χριστουγέννων η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλείται να τρέξει ένα νικηφόρο σερί, έτσι ώστε να βελτιώσει άρδην την βαθμολογική εικόνα της. Την επόμενη αγωνιστική παίζει με τη Μπρέντφορντ, ενώ στη συνέχεια δοκιμάζεται στην έδρα της Νιουκάστλ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Μ. Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα έως το τέλος του 2026:
Μ. Γιουνάιτεντ - Μπρέντφορντ
Νιουκάστλ - Μ. Γιουνάιτεντ
Μ. Γιουνάιτεντ - Κόβεντρι
Κρίσταλ Πάλας - Μ. Γιουνάιτεντ
Άρσεναλ - Μ. Γιουνάιτεντ
Μ. Γιουνάιτεντ - Ν. Φόρεστ
Μ. Γιουνάιτνετ - Σάντερλαντ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Άρσεναλ 28
Μπράιτον 22
Μάντσεστερ Σίτι 22
Λίβερπουλ 21
Μπόρνμουθ 18
Λιντς 17
Τσέλσι 16
Έβερτον 16 -10αγ.
Τότεναμ 15
Χαλ 14
Μπρέντφορντ 14 -10αγ.
Άστον Βίλα 14
Νιούκαστλ 13
Κόβεντρι 12
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Σάντερλαντ 9
Μάντσεστερ Γιουν. 8
Κρίσταλ Πάλας 7
Νιουκάστλ - Μ. Γιουνάιτεντ
Μ. Γιουνάιτεντ - Κόβεντρι
Κρίσταλ Πάλας - Μ. Γιουνάιτεντ
Άρσεναλ - Μ. Γιουνάιτεντ
Μ. Γιουνάιτεντ - Ν. Φόρεστ
Μ. Γιουνάιτνετ - Σάντερλαντ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Άρσεναλ 28
Μπράιτον 22
Μάντσεστερ Σίτι 22
Λίβερπουλ 21
Μπόρνμουθ 18
Λιντς 17
Τσέλσι 16
Έβερτον 16 -10αγ.
Τότεναμ 15
Χαλ 14
Μπρέντφορντ 14 -10αγ.
Άστον Βίλα 14
Νιούκαστλ 13
Κόβεντρι 12
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Σάντερλαντ 9
Μάντσεστερ Γιουν. 8
Κρίσταλ Πάλας 7
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