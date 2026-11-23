Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Ο Παναθηναϊκός μαζί με Ρεάλ και Παρί στην ευρωπαϊκή λίστα των ομάδων με το απόλυτο των νικών
Ο Παναθηναϊκός μαζί με Ρεάλ και Παρί στην ευρωπαϊκή λίστα των ομάδων με το απόλυτο των νικών
Οι «πράσινοι» δεν έχουν απώλεια βαθμών στο φετινό Conference League και βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που μετρούν μόνο νίκες στις διοργανώσεις της UEFA
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του UEFA Champions League στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συγκεντρώνει ομάδες με 100% ποσοστό νικών τη σεζόν 2026/2027.
Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εμφανίζεται δίπλα σε συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπενφίκα, η Μονακό, η Φερεντσβάρος, η Τβέντε και η Μπόρνμουθ.
Η παρουσία του «τριφυλλιού» στη συγκεκριμένη λίστα αποτελεί ένα ενδιαφέρον στοιχείο, καθώς το όνομά του βρίσκεται στο ίδιο ευρωπαϊκό κάδρο με ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Γηραιάς Ηπείρου.
Στην έως τώρα πορεία του στη φετινή League Phase του UEFA Conference League o Παναθηναϊκός νίκησε τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1, την Καϊράτ με 5-1 και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1.
Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εμφανίζεται δίπλα σε συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπενφίκα, η Μονακό, η Φερεντσβάρος, η Τβέντε και η Μπόρνμουθ.
Η παρουσία του «τριφυλλιού» στη συγκεκριμένη λίστα αποτελεί ένα ενδιαφέρον στοιχείο, καθώς το όνομά του βρίσκεται στο ίδιο ευρωπαϊκό κάδρο με ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Γηραιάς Ηπείρου.
Στην έως τώρα πορεία του στη φετινή League Phase του UEFA Conference League o Παναθηναϊκός νίκησε τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1, την Καϊράτ με 5-1 και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1.
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