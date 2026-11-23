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Η αναφορά του Αμορίμ στον Ολυμπιακό: «Αν δεν κερδίσουμε, θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση»
Η αναφορά του Αμορίμ στον Ολυμπιακό: «Αν δεν κερδίσουμε, θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση»
Ο προπονητής της Μίλαν σχολίασε την ερχόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Πειραιώτες για τη League Phase του UEFA Europa League
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την εμφατική νίκη με 6-2 επί του Ηρακλή και πλέον στρέφει την προσοχή του στην ιδιαίτερα απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Το παιχνίδι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, αποκτά ξεχωριστή σημασία για τις δύο ομάδες, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.
Από την πλευρά του, ο Ρούμπεν Αμορίμ αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της επίσκεψης της ομάδας του στον Πειραιά.
Ο Πορτογάλος τεχνικός υπογράμμισε την ανάγκη κατάκτησης των τριών βαθμών, καθώς γνωρίζει πως οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθεια της ομάδας του για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το πρώτο και σημαντικότερο που πρέπει να επισημάνω για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι πως η νίκη αποτελεί μονόδρομο για εμάς. Αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση θα περιοριστούν σημαντικά.
Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος. Τότε είχα πει πως έπρεπε να έχουμε προσεγγίσει διαφορετικά την αναμέτρηση, ώστε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Αν δεν κερδίσουμε, θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση και η συνέχεια θα γίνει ακόμη πιο περίπλοκη.
Σε περίπτωση που αποκλειστούμε από το Europa League, θα έχουμε πλέον μόνο έναν αγώνα την εβδομάδα, κάτι που σημαίνει ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής. Αντίθετα, η παραμονή μας στη διοργάνωση θα μας δώσει τη δυνατότητα να αγωνιζόμαστε συχνότερα, βοηθώντας παράλληλα όλους τους παίκτες να συνεχίσουν την εξέλιξή τους.
Επιπλέον, ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πετύχει έναν από τους σημαντικότερους στόχους μας. Γι' αυτό και πρέπει να παρουσιαστούμε διαφορετικοί από ό,τι στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια μας με την Μπενφίκα και τη Φερεντσβάρος».
Το παιχνίδι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, αποκτά ξεχωριστή σημασία για τις δύο ομάδες, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.
🗣️ Amorim spoke to Sky Sport: What will you tell the team ahead of the Olympiacos match? "The first thing I will say is that we must WIN. If we do not, qualifying for the next phase will become extremely complicated." https://t.co/5U2EBb7umF— Milan Posts (@MilanPosts) November 22, 2026
Από την πλευρά του, ο Ρούμπεν Αμορίμ αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της επίσκεψης της ομάδας του στον Πειραιά.
Ο Πορτογάλος τεχνικός υπογράμμισε την ανάγκη κατάκτησης των τριών βαθμών, καθώς γνωρίζει πως οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθεια της ομάδας του για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το πρώτο και σημαντικότερο που πρέπει να επισημάνω για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι πως η νίκη αποτελεί μονόδρομο για εμάς. Αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση θα περιοριστούν σημαντικά.
Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος. Τότε είχα πει πως έπρεπε να έχουμε προσεγγίσει διαφορετικά την αναμέτρηση, ώστε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Αν δεν κερδίσουμε, θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση και η συνέχεια θα γίνει ακόμη πιο περίπλοκη.
Σε περίπτωση που αποκλειστούμε από το Europa League, θα έχουμε πλέον μόνο έναν αγώνα την εβδομάδα, κάτι που σημαίνει ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής. Αντίθετα, η παραμονή μας στη διοργάνωση θα μας δώσει τη δυνατότητα να αγωνιζόμαστε συχνότερα, βοηθώντας παράλληλα όλους τους παίκτες να συνεχίσουν την εξέλιξή τους.
Επιπλέον, ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πετύχει έναν από τους σημαντικότερους στόχους μας. Γι' αυτό και πρέπει να παρουσιαστούμε διαφορετικοί από ό,τι στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια μας με την Μπενφίκα και τη Φερεντσβάρος».
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